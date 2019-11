5 powodów, by zakupić mieszkanie od dewelopera

1. Cena za mkw. nieruchomości niższa niż na rynku wtórnym

Wiele osób z góry odrzuca zakup mieszkania od dewelopera, gdyż są one przekonane, że mieszkania w nowych budynkach są droższe od używanych. To mylny pogląd. Jak można przeczytać w raporcie przygotowanym przez NBP, w I kwartale 2019 r. średnia ofertowa cena mkw. mieszkania w Warszawie na rynku pierwotnym wynosiła 9427 zł, podczas gdy na rynku wtórnym przekroczyła barierę 10 000 zł (dokładnie 10 294 zł). Taka tendencja nie jest charakterystyczna wyłącznie dla warszawskiego rynku nieruchomości – utrzymuje się również w Białymstoku czy Krakowie.

Aby przekonać się, że oferowane przez deweloperów w dużych miastach Polski mieszkania nie odbiegają ceną od nieruchomości z rynku wtórnego, wystarczy zapoznać się z ogłoszeniami na portalach branżowych, np. https://gethome.pl/mieszkania/na-sprzedaz/warszawa/ursus/. Skąd wynika ta tendencja? Według specjalistów, między rynkiem pierwotnym a wtórnym istnieje zależność. Gdy ceny na rynku pierwotnym idą do góry, osoby sprzedające swoje mieszkania również podbijają ceny w nadziei, że uzyskają korzystniejszą dla siebie ofertę.

2. Dostęp do infrastruktury osiedlowej i miejsca parkingowego

Bolączką kierowców mieszkających w kamienicach, czy na osiedlach wybudowanych w latach 80. ubiegłego wieku, jest brak miejsc parkingowych. Jeżeli masz samochód, to z pewnością docenisz możliwość wykupienia garażu, miejsca na parkingu podziemnym lub po prostu brak konieczności marnowania czasu na poszukiwanie wolnego miejsca postojowego. Jednym z istotnych czynników, na które szczególną uwagę zwracają deweloperzy podczas realizacji nowej inwestycji są właśnie parkingi.

Wokół nowych osiedli często powstaje też pełna infrastruktura, z której mogą korzystać mieszkańcy. Deweloperzy konkurują między sobą nie tylko cenami, ale również jakością. Nowoczesny plac zabaw czy kreatywnie zagospodarowane tereny zielone wokół budynku – oto, na co można liczyć, kupując mieszkanie z rynku pierwotnego. Do tego dodać trzeba zazwyczaj dobre skomunikowanie osiedla z pozostałymi częściami miasta.

3. 5-letnia rękojmia dewelopera za wady fizyczne i prawne lokalu

Zakup nowego mieszkania wiąże się z jego odbiorem. Wielu nowych właścicieli na odbiór lokalu udaje się ze specjalistą, który doskonale wie, na co zwrócić uwagę. Jeżeli stwierdzi on wady w mieszkaniu, deweloper ma obowiązek je nieodpłatnie usunąć. To jednak nie wszystko. Deweloper odpowiada też przed klientem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne lokalu. Co to w praktyce oznacza dla kupującego?

Rękojmia to forma odpowiedzialności sprzedawcy za wady sprzedawanej rzeczy. Co ważne, jej zakres nie jest ustalany przez strony w umowie, ale wynika z ustawy. Inaczej mówiąc, nie jest on zależny od dewelopera i klienta. Z rękojmi może skorzystać nowy właściciel, który odkrył, że zakupiony przez niego lokal nie posiada – chociaż powinien – np. izolacji termicznej. Wówczas wystarczy, że powoła się on na fakt, że sprzedana przez dewelopera rzecz (mieszkanie) nie ma właściwości, które mieć powinna. Warto przy tym pamiętać, że rękojmia to nie to samo co gwarancja. O tym, czy klient będzie mógł skorzystać z gwarancji i przez jaki czas, decyduje deweloper.

4. Nowe mieszkanie to dodatkowe udogodnienia w cenie

Deweloperzy nie tylko chętnie negocjują ceny z potencjalnymi nabywcami, ale również przygotowują z myślą o nich liczne promocje. Przy ich użyciu próbują skusić osoby poszukujące mieszkania do skorzystania z ich oferty. Dodatkowe udogodnienia w cenie mieszkania, na które mogą liczyć mieszkańcy, to np. wewnętrzny dziedziniec sprzyjający zacieśnianiu sąsiedzkich więzi, siłownia, sala zabaw dla najmłodszych, czy wózkarnia i rowerownia.

Wielu deweloperów próbuje się wyróżnić, wskazując na aspekt bezpieczeństwa. W ramach inwestycji proponują oni klientom mieszkania na osiedlach zamkniętych, na których całodobowo działa monitoring. Alternatywą jest stosowanie systemów inteligentnego klucza. Takie rozwiązania szczególnie doceniają rodziny z małymi dziećmi, które chcą mieć pewność, że ich najmłodsi będą bezpieczni podczas zabawy na świeżym powietrzu. Dodatkowe udogodnienia korzystnie wpływają też na wartość nieruchomości. To szczególnie dobra wiadomość dla osób, które mają w planach wynajem lub odsprzedaż zakupionego lokalu.

5. Pełna dowolność w aranżacji mieszkania

Mieszkania w stanie deweloperskim to doskonałe rozwiązanie dla osób kreatywnych, które mają wizję tego, jak chcą mieszkać. Mimo że zakup nieruchomości od dewelopera oznacza nieograniczone możliwości aranżacyjne, to nowi właściciele nie są zdani wyłącznie na siebie, nie muszą też samodzielnie poszukiwać solidnej ekipy zajmującej się urządzaniem wnętrz. Wielu deweloperów proponuje wykończenie mieszkania pod klucz, zgodnie z wytycznymi klienta.

Deweloperzy, którzy sami nie oferują pomocy w zagospodarowaniu zakupionego mieszkania, często mają rozległe kontakty branżowe i są w stanie wskazać solidnego partnera. To z kolei oznacza, że nowy właściciel wprowadzi się do mieszkania we wcześniej założonym terminie, bez zbędnych przestojów.