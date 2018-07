3500 zł netto na start w IT. Jak się przekwalifikować i zostać programistą?

Jakie cechy powinien mieć kandydat, aby zostać developerem? Powinien wykazywać zainteresowanie projektem nad którym pracuje, warto też aby był ciekawy świata. Powinien także legitymować się umiejętnością analitycznego i logicznego myślenia, umiejętnością pracy w zespole, dbałością o szczegóły. Komunikatywność, kreatywność, otwartość na nowe technologie oraz chęć rozwoju także są bardzo istotne.

W tym zawodzie można spotkać nie tylko pasjonatów programowania, ale także psychologii, gier wideo, piłki nożnej, a nawet MMA. Takie zróżnicowanie jest istotne w kontekście pracy nad konkretną aplikacją, gdzie liczy się kreatywne podejście do tworzenia rozwiązań dla klienta, ale także rozwiązywanie potencjalnych problemów.

Naturalnie predestynowane do zawodu są osoby mające wykształcenie związane z naukami ścisłymi, ekonomią lub też z zarządzaniem procesami w organizacjach biznesowych lub organizacjach pozarządowych. Warto pamiętać o tym, że IT to nie tylko programiści oraz tworzenie aplikacji. Firmy bardzo często korzystają z szerokiego spektrum umiejętności osób potrafiących zarządzać projektem, produktem oraz zespołem. Cenni są także kandydaci posiadający doświadczenie w sprzedaży. Na IT trzeba więc patrzeć w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę różne potrzeby organizacji.

Jeśli chodzi o indywidualne cechy, to tutaj z pewnością liczy się dokładność, spostrzegawczość, chęć uczenia się nowych rzeczy oraz elastyczność, by móc nadążyć ze zmianami w projekcie oraz nowych technologiach. Koniecznym warunkiem jest także znajomość języka angielskiego. Przynajmniej na poziomie B1 (lub tożsamym), a więc umożliwiającym swobodną komunikację oraz czytanie dokumentacji projektowej.

Co bardzo istotne, płeć nie ma tu żadnego znaczenia. W przeszłości miała w branży miejsce dominacja mężczyzn, ale obecnie istnieje coraz większa równowaga płci. Coraz więcej kobiet nie tylko zaczyna programować, ale także odnosić sukcesy, zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. Dzięki działaniom grup takich jak Geek Girls Carrots, panie mogą nie tylko realizować się zawodowo, ale także spotykać z podobnymi do siebie pasjonatkami.

Jak zacząć?

Najpopularniejszym wyborem przekwalifikowanych pracowników jest zawód Quality Assurance Specialist bądź też Quality Analyst (testera oprogramowania). Polega on na testowaniu rozwiązań stworzonych przez programistów pod kątem zgodności z zaprogramowaną funkcjonalnością projektu oraz wykrycia ewentualnych błędów. Zawód testera cieszy się popularnością, ponieważ w podstawowym wymiarze wymaga niewielkiej wiedzy technicznej lub nie wymaga jej wcale. Tutaj liczy się przede wszystkim spostrzegawczość i dokładność.

Umiejętności pozwalające rozpocząć przygodę z IT najlepiej zdobywać na specjalnych kursach czy tzw. boot campach programistycznych. To doskonały sposób na przekwalifikowanie dla chociażby nauczycieli informatyki, którzy znają już podstawy programowania i po kursie mogą już szukać pracy jako początkujący programiści bądź specjaliści JavaScript. Dla pracodawców liczą się renomowane kursy, pozwalające zdobyć najcenniejszą wiedzę praktyczną i przyznające uznane certyfikaty, takie jak ISTQB.

Zaprogramuj karierę

Gdy już zdecydujemy się na zmianę zawodu, warto wybrać i możliwie dokładnie zaplanować ścieżkę kariery w IT, analizując branżowe trendy. Aktualnie wskazują one, że w najbliższych latach problemów ze znalezieniem pracy nie będą mieli wspomniani testerzy, ale także analitycy danych (zwłaszcza w odniesieniu do coraz popularniejszego zjawiska Big Data) oraz programiści w popularnych językach: Java, C# czy Python. Należy jednocześnie pamiętać o prognozach według których nawet 60% zawodów z 2030 roku obecnie jeszcze nie istnieje (6). Opłaca się więc poszukiwać swojej szansy i być może niszy, w której będzie można rozwijać branżową karierę.

Dlatego warto rozejrzeć się za odpowiednim pracodawcą. Typowa firma posiadająca zapotrzebowanie na software developerów to software house; oferuje ona usługi tworzenia aplikacji. Takie podmioty skupiają się jednak często na technologiach, a nie problemach współczesności. Wychodzą z założenia, że kluczowe są wykorzystywane technologie oraz tworzenie wartościowych produktów. To naturalnie prawda, ale często zapomina się o powodzie, dla którego tworzone są dane rozwiązania. Takie dziedziny jak robotyka, dedykowane rozwiązania dla bankowości czy też wirtualna rzeczywistość (Virtual Reality – VR) to jedne z najgorętszych obecnie tematów. Dają one nie tylko możliwość pracy z kluczowymi dziś trendami, ale także znaczący rozwój kompetencji.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest tożsamość i struktura organizacji, której pracownik ma być członkiem. Czy firma posiada mocno ustaloną strukturę hierarchii, decyzje zapadają ponad głowami pracowników, a dostęp do przełożonych jest utrudniony? A może firma preferuje płaską strukturę dzięki której proces decyzyjny jest szybki, a praca wydajna? Na tej podstawie możemy ocenić czy firma się rozwija i czy dba o rozwój pracowników. Czy myśli przyszłościowo i czy projekty, w które angażuje pracowników, są ciekawe.

Patrz w przyszłość!

XXI wiek stojący pod znakiem nowoczesnych technologii to z pewnością czas zawodów związanych z branżą IT. Zjawiska takie jak wirtualna rzeczywistość, robotyka czy też sztuczna inteligencja, to naturalna konsekwencja dostępnych technologii oraz potrzeby podołania aktualnym wyzwaniom. Specjalistów – zarówno software developerów jak i pracowników działu kontroli jakości (Quality Assurance – QA) wciąż przybywa, ponieważ istnieje na nich ogromne zapotrzebowanie. Dział QA pełni niezwykle ważną rolę – to dzięki niemu firma może budować solidną i godną zaufania markę.

Źródło: CSHARK