3 mity na temat bitcoina

Jednym z większych mitów jest to, że bitcoin jest niebezpieczny. To nie do końca prawda. Do jego używania – podobnie jak w przypadku tradycyjnych instrumentów finansowych – musimy być po prostu przygotowani, trzeba mieć pewną wiedzę. Przede wszystkim powinniśmy sprawdzać podmioty, z którymi chcemy współpracować, a także przechowywać w bezpiecznym miejscu nasze klucze prywatne oraz adres bitcoin i nie udostępniać ich niepowołanym.

Magdalena Gołębiewska, country manager w firmie Luno, mówi, że mitem jest również to, iż bitcoin to waluta przestępców. Prawdopodobnie stało się tak dlatego, że early adopters, którzy zaczęli używać bitcoina w roku 2009, kiedy pierwszy bitcoin został wykopany, korzystali z niego, żeby ukryć swoje środki bądź też nie płacić podatków.

System płatności oparty na bitcoinie jest skomplikowany – to z kolei trzeci mit. W rzeczywistości system ten jest prostszy niż tradycyjny, ponieważ w transakcjach bitcoinowych nie uczestniczą żadni pośrednicy, tacy jak banki – środki są przesyłane bezpośrednio do odbiorcy.

Źródło: infoWire