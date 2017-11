24-godzinny Chillout Hackaton w Gliwicach z nagrodami i szansą zdobycia pracy

Organizatorami są firma Euvic wraz z kołami naukowymi Grupa .NET Politechnika Śląska i Grupa Junior .NET. Wydarzenie kierowane jest do studentów, absolwentów, programistów i wszystkich innych miłośników branży IT - zarówno początkujących jak i doświadczonych.

Udział w Chillout Hackathon jest bezpłatny, wystarczy zebrać 2-4 osobową drużynę i zarejestrować się na stronie http://chillouthackathon.euvic.pl/. Poprzez stronę wydarzenia na FB Organizatorzy pomagają także w składaniu drużyn samotnym wilkom i niepełnym zespołom poszukującym osoby o określonych umiejętnościach.

Zadaniem drużyn będzie stworzenie narzędzia zgodnie z opisem jednej z trzech kategorii, ich temat na razie pozostaje jeszcze tajemnicą. Jego forma może być dowolna: aplikacja, gra, strona – ograniczeniem jest tylko wyobraźnia. W realizacji projektu będą pomagali mentorzy, którzy chętnie udzielą wskazówek i pomogą pokonywać pojawiające się trudności programistyczne.

Jury wybierze trzy najlepsze drużyny, przekazując im nagrody rzeczowe, m.in. klawiatury mechaniczne, głośniki bezprzewodowe, czy słuchawki oraz wyłoni osoby, którym złoży propozycję udziału w płatnym stażu. Uczestnicy, które wykażą się wyjątkowymi umiejętnościami będą mogli też porozmawiać o podjęciu pracy.

Celem wydarzenia jest przede wszystkim „Chillout” – spotkanie w swobodnej atmosferze, zabawa, zawarcie nowych znajomości i wspólne spędzenie czasu z osobami, które łączy pasja do programowania. Na wszystkich uczestników czekają ciepłe posiłki w postaci pizzy, gorących napoi i energetyków oraz pełna lodówka, aby każdy poczuł się jak w domu.

Oprócz strefy programowania będzie także przygotowane miejsce do odpoczynku i rozrywki, dodatkowe gry oraz konkursy z drobnymi upominkami, o które będzie można zawalczyć w przerwie od pracy nad głównym projektem.

Chillout Hackathon to doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, wytrwałości i kreatywności. To także możliwość zdobycia doświadczenia i poszerzenia wiedzy na temat najnowszych technologii, albo realizacji pomysłu, na który dotąd zawsze brakowało czasu.

W poprzedniej edycji wydarzenia wzięło udział ponad 70 osób, a wśród stworzonych aplikacji były m.in. system do zarządzania zasobami ludzkimi, czy program do organizacji logistyki w firmie.

Rejestracja cały czas trwa. Zapraszamy na: chillouthackathon.euvic.pl.