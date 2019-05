178 mln euro dla polskich startupów

Młode spółki technologiczne otrzymały wsparcie w wysokości 178 mln euro. Rynek europejski, co podkreśla Julia Krysztofiak-Szopa ze Startup Poland, to 21 mld euro. Dominujące wśród startupów branże to fin-tech, big data i sztuczna inteligencja.

Zdaniem ekspertki startupy powinny myśleć bardziej długofalowo, a nie zadowalać się sprzedażą spółki na wczesnym etapie jej rozwoju.

Źródło: PAP