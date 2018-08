16-latek aresztowany za phishing. Chciał "poprawić" swoje oceny

David Rotaro - uczeń w Ygnacio Valley High School w Bay Area - jest oskarżony o wysyłanie pocztą elektroniczną maili o treściach manipulacyjnych do nauczycieli, aby nakłonić ich do kliknięcia linku, który przekierował ich na fałszywą stronę. Miała ona naśladować oficjalny portal szkolny i zmuszać do logowania.

Wystarczyło, że jeden nauczyciel nieświadomie wprowadził dane uwierzytelniające na fałszywą stronę internetową. Rotaro rzekomo ukradł informacje nauczyciela i wykorzystał je, by uzyskać dostęp do szkolnego systemu ocen, aby zmienić wyniki swoje i innych uczniów. W niektórych przypadkach stopnie zostały obniżone, podczas gdy w innych zostały podniesione. Nauczyciele zgłosili podejrzaną zmianę około dwa tygodnie temu. Policja prześledziła adres IP domu chłopca i użyła specjalnego urządzenia K-9 do wykrywania ukrytej elektroniki. Pies znalazł dysk flash ukryty w pudełku z chusteczkami.

Napisano wiele nakazów przeszukania, aby uzyskać adresy IP od strony wyłudzającej informacje i wykonano pracę detektywistyczną, ograniczając obszar do jednego adresu, jak powiedział Sgt. Carl Cruz, nadzorca ds. Przestępstw finansowych w policji Concord. Według niego zmianom mogło ulec 10-15 ocen wszystkich uczniów, ale skala procederu jest wciąż badana. David Rotaro został zwolniony z aresztu do rodziców i oczekuje na datę rozprawy sądowej.

Źródło: Bitdefender