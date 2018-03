11. Konferencja Open Source Day juz 23 maja

To największa w Polsce i tej części Europy konferencja poświęcona otwartym technologiom, co roku gromadząca blisko 1000 uczestników. Tegoroczna, jedenasta już edycja odbędzie się 23 maja w hotelu Marriott w Warszawie. Program tegorocznej edycji będzie składał się przede wszystkim z praktycznych sesji, poświęconych najważniejszym kierunkom rozwoju branży IT.

Trwa rejestracja na konferencję. Udział w wydarzeniu dla pierwszych 600 osób będzie bezpłatny.

Tegoroczną konferencję wyróżnia nacisk na dzielenie się wiedzą w formie praktycznych sesji technicznych. Dla specjalistów IT przygotowano aż blisko 20 sesji skupionych wokół 8 bloków tematycznych, takich m.in. jak: cloud computing, data science, monitoring, a także bezpieczeństwo IT.

Oprogramowanie open source, wokół którego skupia się tematyka konferencji stanowi podstawę wielu rozwiązań technologicznych stosowanych przez szerokie grono użytkowników. Najważniejszą zasadą ruchu otwartego oprogramowania jest powszechne i bezpłatne udostępnienie kodu źródłowego, na bazie którego zostało ono stworzone.

– Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak powszechne są dziś otwarte technologie. Bez oprogramowania open source nie byłoby m.in. systemu operacyjnego Android, w który wyposażone jest 90% sprzedawanych dziś w Polsce smartfonów. Ale filozofii open source zawdzięczamy także ideę swobodnego przepływu wiedzy i know how, które przyczyniają się do bardziej dynamicznego rozwoju innowacji – dodaje Dariusz Świąder, prezes zarządu Linux Polska, organizator konferencji Open Source Day.

Rejestracja na Konferencję oraz warsztaty odbywa się poprzez stronę internetową wydarzenia (www.opensourceday.pl) i jest bezpłatna dla pierwszych 600 uczestników. Kolejne zgłoszenia podlegają opłacie.

W ciągu minionej dekady konferencja Open Source Day przyciągnęła w sumie ponad 19 tys. uczestników, zarówno tych obecnych na wydarzeniu, jak i korzystających z transmisji online.