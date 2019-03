10 przypadków, w których nie warto pozostawić PIT-a bez weryfikacji

Wprowadzony w tym roku przez Ministerstwo Finansów elektroniczny Twój e-PIT jest usługą, która ma ułatwić milionom Polaków coroczne zmagania z PIT-ami. Wbrew powszechnej opinii:

nie jest on jednak metodą całkowicie automatyczną, bowiem wymaga samodzielnego wprowadzenia wielu ulg, PIT-ów innych niż PIT 37, skontrolowania limitów, zaznaczenia opcji rozliczenia ze współmałżonkiem i przede wszystkim zaakceptowania całej deklaracji, jeżeli zależy nam na szybkim rozliczeniu.

nie jest jedyną dopuszczoną przez prawo i organy skarbowe formą rozliczeń PIT za rok 2018.

Artur Kaczmarek, ekspert z firmy e-file, zaznacza, iż w wielu sytuacjach pozostawienie PIT-a bez kontroli może skutkować różnymi konsekwencjami. Najbardziej błahą, ale bardzo bolesną jest zapłata nieco wyższego podatku. Dzieje się tak w sytuacji, gdy podatnik sugerując się przygotowanym w usłudze Twój e-PIT rozliczeniem, nie wprowadzi do systemu, np. należnych mu ulg. Należy więc uważnie skontrolować przedstawione nam przez fiskusa zeznanie lub „wziąć sprawy we własne ręce” i rozliczyć się samodzielnie. Samodzielnym rozliczeniom może służyć np. taki program jak e-pity.

Na co zatem zwrócić uwagę wypełniając Twój e-PIT, kiedy nie pozostawiać go bez kontroli, a kiedy sięgnąć po alternatywne narzędzia do rozliczeń?

1. Szybszy zwrot podatku – 30 lub 45 dni

Wszystkie osoby składające PIT w formie papierowej muszą liczyć się z długim oczekiwaniem na należny im zwrot. Na weryfikacje i rozliczenie takich zeznań podatkowych Urząd Skarbowy ma aż 3 miesiące. Inaczej jednak ma się sprawa w kwestii PIT-ów przesyłanych drogą elektroniczną. Takie deklaracje będą zweryfikowane w ciągu maksymalnie 45, a dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, nawet 30 dni. Warunkiem w tym przypadku jest jednak samodzielna akceptacja Twojego e-PIT-a. Jeżeli pozostawimy dokumenty samym sobie, to odliczanie 45 dni do zwrotu rozpocznie się dopiero z dniem 30.04.2019 r., a na ewentualne pieniądze będziemy musieli poczekać nawet do 15.06.2019.

2. Rozliczenia na innych PIT-ach niż PIT-37

Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą albo chcemy rozliczyć przychody z umowy najmu i zobowiązani jesteśmy wypełnić PIT-36 lub PIT-28, to nie możemy skorzystać z ułatwienia jakim jest system Twój e-PIT. W tym wypadku konieczne jest zainteresowanie się swoim rozliczeniem rocznym i dopełnienie obowiązku podatkowego samodzielnie.

3. Wiele deklaracji PIT-11 i kontrola limitu kosztów uzyskania

Jeżeli otrzymamy więcej niż jeden PIT-11, należy upewnić się, czy nie został przekroczony łączny limit kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich zawieranych umów, czyli źródeł przychodów. Istnieją dwa progi, których w zależności od różnych zmiennych nie możemy przekroczyć. Może zdarzyć się, że Twój e-PIT nie uwzględni łącznego limitu, więc należy uważnie to skontrolować i wprowadzić ewentualne poprawki.

4. Rozliczenie się z małżonkiem składającym inną deklarację niż PIT-37

Twój e-PIT zakłada możliwość rozliczenia się razem ze współmałżonkiem, ale tylko w sytuacji, kiedy oboje wypełniają deklarację PIT-37 oraz dokonają wyboru wspólnego rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. W sytuacji, gdy którykolwiek z małżonków jest na przykład właścicielem firmy lub rozlicza się z przychodów z najmu i musi złożyć inną deklarację, skorzystanie z programu rządowego staje się niemożliwe. W takiej sytuacji pozostaje nam jedynie samodzielne rozliczenie. Automatycznie Twój e-PIT nie rozliczy nas wspólnie z małżonkiem, a z preferencji podatkowej skorzystają tylko osoby, które dokonają wyboru tej formy rozliczeń w usłudze.

5. Koszty podwyższone z powodu zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy

Jeżeli mieszkamy w innej miejscowości niż znajduje się zakład pracy, to powinniśmy w oświadczeniu skierowanym do pracodawcy zaznaczyć, że taka sytuacja ma miejsce. Jeśli tego nie zrobimy, to obligatoryjnie podlegamy w trakcie roku podstawowym kosztom ryczałtowym – 111,25 zł, czyli 1335 zł rocznie. Natomiast, jeżeli faktycznie zamieszkujemy w innej miejscowości to, nawet jeśli oświadczenia nie złożyliśmy, przysługują nam podwyższone koszty – 139,06 zł miesięcznie, czyli 1668,72 zł w ciągu roku. Twój e-PIT nie jest jednak w stanie uwzględnić wyższych kosztów, jeżeli nie złożymy oświadczenia. W takiej sytuacji w deklaracji będą widnieć niższe koszty. Trzeba więc samemu, na podstawie własnych danych, je podwyższyć.

6. Rozliczanie przychodów z najmu

W przypadku, gdy posiadamy mieszkanie lub też inny lokal na wynajem i mamy przychody z prowadzenia najmu na zasadach ogólnych, tracimy możliwość rozliczenia się poprzez Twój e-PIT. Wynika to z potrzeby przygotowania PIT-28 lub PIT-36, w których dochodzi do ujęcia przychodów ze wszystkich źródeł w miejsce PIT-37. System Ministerstwa Finansów na chwile obecną obsługuje jedynie PIT-37 i PIT-38, a wszystkie inne PIT-y należy przygotowywać samodzielnie.

7. Korzystanie z ulg

Twój e-PIT automatycznie uwzględnia i wprowadza do rozliczenia takie ulgi, o których prawnie wiadomo, czyli jedynie składki ZUS i składki zdrowotne, a także ulgę prorodzinną do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Oznacza to, że pozostałe ulgi wymagają od nas działania. Naszą deklarację musimy zmodyfikować w przypadku, gdy chcemy skorzystać z ulgi: prorodzinnej, rehabilitacyjnej, abolicyjnej, internetowej, z tytułu opłacania składek na IKZE, budowlanej i innej, do której posiadamy prawo nabyte w latach wcześniejszych albo z tytułu darowizn na cele: krwiodawstwa, pożytku publicznego, kultu religijnego i charytatywno – opiekuńcze kościołów.

8. Uwzględnienie 50% kosztów autorskich wraz z limitami

W przypadku, gdy uzyskujemy przychody z wielu umów, w których stosowane są koszty autorskie 50%, musimy być świadomi istnienia limitu takich kosztów - 85 528 zł rocznie. Błąd w usłudze Twój e-PIT, który powodował problemy z uwzględnieniem limitu został już naprawiony, jednak nadal należy zachować szczególną ostrożność i sprawdzić poprawność deklaracji.

Twój e-PIT nie może także skontrolować czy 50% koszty, które wykazujemy w deklaracji pochodzą z branż uprawnionych do podwyższonych kosztów, czy też nie. To do podatnika należy zorientowanie się czy w jego zawodzie owe koszty przysługują i czy Twój e-PIT nie wprowadził żadnego ograniczenia.

9. Dodatkowe dochody zagraniczne

Jeżeli w trakcie roku 2018 pracowaliśmy za granicą i posiadamy z tego tytułu przychody, to nie możemy skorzystać z usługi Twój e-PIT i musimy rozliczyć się samodzielnie. Obostrzenie to dotyczy zarówno przychodów uzyskanych w czasie wyjazdu, jak i takich, które pochodzą z zagranicy, czyli np. pracy zdalnej wykonywanej w Polsce. Nawet jeżeli część dochodów pochodzi z pracy za granicą, a część z pracy w kraju, to i tak zobowiązani jesteśmy to wypełnienia PIT-36, który to już nie jest obsługiwany przez system Twój e-PIT.

10. Twój pierwszy PIT

W sytuacji kiedy przychodzi nam składać PIT-37 po raz pierwszy, możemy czuć się zagubieni w świecie podatków. Niestety, w tym wypadku nie jest możliwe skorzystanie z programu Twój e-PIT, ponieważ jest on niedostępny dla osób, które nie składały deklaracji podatkowych w zeszłym roku. Nowicjuszom w świecie PIT-ów pozostaje więc jedynie samodzielne rozliczenie.

Jak widać w wielu przypadkach pozostawienie e-PIT-a bez kontroli może skończyć się przykrymi konsekwencjami. Jeżeli nie sprawdzimy swojej deklaracji, nie wybierzemy wspólnego rozliczenia lub nie wpiszemy do niej odpowiednich ulg, to mogą nas spotkać jedynie konsekwencje finansowe. Jeżeli jednak jesteśmy w grupie osób, które nie mogą przez Twój e-PIT rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, a nie wypełnimy i nie wyślemy deklaracji PIT-36, PIT-36L i PIT-39 samodzielnie, to spotkać nas mogą dużo poważniejsze sankcje. Lepiej więc trzymać rękę na pulsie i poświęcić chwilę na przeczytanie wygenerowanej przez fiskusa deklaracji. Czas na jakiekolwiek zmiany mamy jedynie do 30 kwietnia 2019. Po tym terminie PIT zostanie automatycznie rozliczony w formie zaproponowanej przez Urząd Skarbowy.

Źródło: e-file