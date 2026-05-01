Parametry techniczne a wydajność układu

Wydajność Twojego układu zależy przede wszystkim od dopasowania przepustowości oraz maksymalnego ciśnienia roboczego rozdzielacza do parametrów posiadanej pompy. Jeśli wybierzesz zbyt mały komponent, narazisz system na gwałtowne przegrzewanie i niepotrzebne straty energii wynikające z dużych oporów. Musisz precyzyjnie określić, jakiego rodzaju ciecz robocza będzie krążyć w przewodach, aby uniknąć przedwczesnej awarii uszczelnień wewnętrznych. Odpowiednio dobrany rozdzielacz hydrauliczny gwarantuje, że sterowanie odbiornikami takimi jak siłowniki czy silniki będzie precyzyjne i powtarzalne. Zwróć uwagę na preferowany sposób sterowania, decydując się na dźwignie ręczne lub nowoczesne cewki elektromagnetyczne. Solidna podstawa projektowa pozwoli Ci uniknąć problemów z niedostatkiem mocy w najbardziej wymagających momentach pracy.

Rodzaj materiału i warunki pracy

Wybór między mosiądzem a żeliwem zależy głównie od agresywności środowiska zewnętrznego oraz sił mechanicznych oddziałujących bezpośrednio na instalację. Mosiężne elementy fantastycznie sprawdzają się w systemach wodnych i grzewczych, ponieważ wykazują naturalnie dużą odporność na procesy korozyjne. Z kolei korpusy wykonane z żeliwa są niezastąpione tam, gdzie panują wysokie ciśnienia i istnieje ryzyko fizycznych uderzeń lub nagłych przeciążeń. Pamiętaj, aby zawsze weryfikować kompatybilność zastosowanych uszczelnień z typem używanego oleju mineralnego lub syntetycznego płynu roboczego. Wysoka jakość wykonania odlewu bezpośrednio przekłada się na szczelność Twojej magistrali i bezpieczeństwo całego otoczenia pracy. Dobór właściwego stopu metalu to fundament trwałości podzespołów pracujących w trudnym, przemysłowym otoczeniu.

Liczba dróg przepływu w instalacji

Liczba dróg przepływu określa, w ilu kierunkach możesz jednocześnie skierować strumień medium roboczego wewnątrz swojej aplikacji. W najprostszych układach wystarczy Ci model 3-kierunkowy, który zazwyczaj przybiera charakterystyczny kształt litery Y. Jeśli jednak Twoim celem jest obsługa zaawansowanych siłowników dwustronnego działania, niezbędny okaże się wariant 4-kierunkowy. Warto rozważyć następujące aspekty przy planowaniu tych połączeń:

Możliwość równoległego zasilania kilku sekcji roboczych.

Sposób montażu oraz oszczędność miejsca wewnątrz maszyny.

Standard gwintów przyłączeniowych, na przykład brytyjski standard BSPP .

Łatwość późniejszej rozbudowy o kolejne moduły hydrauliczne.

Zminimalizowanie oporów przepływu na poszczególnych rozgałęzieniach.

Prawidłowe rozplanowanie tych połączeń pozwala na znaczącą poprawę dynamiki ruchów Twojej maszyny rolniczej lub budowlanej. Każda dodatkowa droga to szansa na zwiększenie funkcjonalności urządzenia bez konieczności całkowitej przebudowy. Zwracając uwagę na ten parametr, zyskujesz pełną kontrolę nad dystrybucją energii w całym cyklu roboczym.

