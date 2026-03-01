Women TechStyle Summit 2026: bezpłatna konferencja online dla kobiet w IT

Dzisiaj, 14:33

26 marca 2026 roku odbędzie się ogólnopolska konferencja online Women TechStyle Summit – bezpłatne wydarzenie dla kobiet na każdym etapie kariery w branży IT. Czego potrzeba, by awansować w IT – i czy branża jest na to gotowa?

Dla kogo jest to wydarzenie?

Women TechStyle Summit to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet w technologiach w Polsce. Konferencja jest dostępna dla uczestniczek z całego kraju, niezależnie od poziomu doświadczenia – od juniorek dopiero wchodzących do branży, po doświadczone ekspertki i managerki.

Udział jest całkowicie bezpłatny, a formuła online eliminuje bariery geograficzne i logistyczne. Wystarczy rejestracja, by uzyskać dostęp do pełnego programu merytorycznego.

Rejestracja na wydarzenie >> 

Co znajdziesz w programie?

Women TechStyle Summit

Program konferencji łączy wiedzę techniczną z tematami kariery i kompetencji miękkich. Na wirtualnej scenie pojawią się ekspertki z obszarów:

  • programowania,
  • testowania,
  • zarządzania projektami i jakości oprogramowania,
  • prawa w IT,
  • wellbeingu
  • i rozwoju kompetencji przyszłości.

Jedna z ważniejszych części programu dotyczy tematów takich jak budowanie marki osobistej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, rola kobiet w zespołach projektowych oraz wzmacnianie pozycji liderek w branży IT. To szersze spojrzenie na karierę w technologiach, nie tylko umiejętności twarde.

Kto wystąpi na scenie?

Wśród potwierdzonych prelegentek znajdują się m.in. Honorata Łyczak, Natalia Pawlak oraz Magda Kustosz – ekspertka związana ze społecznością Angular i projektami Google. Program uzupełniają liderki techniczne i mentorki: Paulina Maciboch, Anna Modzelewska i Aleksandra Kulga, specjalizujące się w rozwoju kariery i odporności psychicznej w środowisku technologicznym.

Konferencję cechuje różnorodność reprezentowanych perspektyw – prelegentki to zarówno praktycy techniczni, jak i konsultantki, mentorki i liderki organizacyjne.

Co jeszcze oferuje Women TechStyle Summit?

  • Wiedza techniczna – programowanie, testowanie, architektura, jakość oprogramowania
  • Rozwój kariery – budowanie marki osobistej, przywództwo, kompetencje przyszłości
  • Wellbeing – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, odporność psychiczna
  • Prawo w IT – zagadnienia prawne istotne dla specjalistek branży
  • Wirtualne targi pracy – bezpośredni kontakt z firmami otwartymi na różnorodne zespoły technologiczne

Gdzie i jak wziąć udział?

Women TechStyle Summit 2026 to bezpłatna, ogólnopolska konferencja online dla kobiet w IT, która łączy tematy techniczne z rozwojem kariery, przywództwem i wellbeingiem. 

Wydarzenie odbywa się w formule w pełni online, 26 marca 2026 roku.

Transmisja jest bezpłatna – jedynym warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja na stronie wydarzenia. 

Istotnym elementem jest platforma wirtualnych targów pracy, działająca równolegle z częścią merytoryczną. Uczestniczki mogą nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcami poszukującymi specjalistek do projektów technologicznych.

Rejestracja na wydarzenie >> 

Dziennik Internautów jest patronem medialnym Women TechStyle Summit 2026. Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji i udziału w wydarzeniu.


Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.

Ostatnie artykuły:



semKRK workshop#2: praktyczna nauka GA, Ads i SEO w marcu



Azure Summit 2026: Microsoft MVP, AI i chmura - darmowa konferencja już 19 marca online

fot. rynekpierwotny.pl


Zmienne oprocentowanie kredytu hipotecznego znów w modzie - czy liczby kłamią?

fot. macrovector, freepik


AI kontra dezinformacja: broń i tarcza w jednym

fot. gigacon


Data Center 2026: dziewięć problemów, jedno bezpłatne wydarzenie online

fot. DALL-E


Zadzwonił nieznany numer? Zanim oddzwonisz, sprawdź - możesz tego pożałować
« strona główna  -  do góry ^

Stopka 

© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o.

Partnerzy 

Naturell Cynk + C Autobaza.pl