Women TechStyle Summit 2026: bezpłatna konferencja online dla kobiet w IT

Dla kogo jest to wydarzenie?

Women TechStyle Summit to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet w technologiach w Polsce. Konferencja jest dostępna dla uczestniczek z całego kraju, niezależnie od poziomu doświadczenia – od juniorek dopiero wchodzących do branży, po doświadczone ekspertki i managerki.

Udział jest całkowicie bezpłatny, a formuła online eliminuje bariery geograficzne i logistyczne. Wystarczy rejestracja, by uzyskać dostęp do pełnego programu merytorycznego.

Co znajdziesz w programie?

Program konferencji łączy wiedzę techniczną z tematami kariery i kompetencji miękkich. Na wirtualnej scenie pojawią się ekspertki z obszarów:

programowania,

testowania,

zarządzania projektami i jakości oprogramowania,

prawa w IT,

wellbeingu

i rozwoju kompetencji przyszłości.

Jedna z ważniejszych części programu dotyczy tematów takich jak budowanie marki osobistej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, rola kobiet w zespołach projektowych oraz wzmacnianie pozycji liderek w branży IT. To szersze spojrzenie na karierę w technologiach, nie tylko umiejętności twarde.

Kto wystąpi na scenie?

Wśród potwierdzonych prelegentek znajdują się m.in. Honorata Łyczak, Natalia Pawlak oraz Magda Kustosz – ekspertka związana ze społecznością Angular i projektami Google. Program uzupełniają liderki techniczne i mentorki: Paulina Maciboch, Anna Modzelewska i Aleksandra Kulga, specjalizujące się w rozwoju kariery i odporności psychicznej w środowisku technologicznym.

Konferencję cechuje różnorodność reprezentowanych perspektyw – prelegentki to zarówno praktycy techniczni, jak i konsultantki, mentorki i liderki organizacyjne.

Co jeszcze oferuje Women TechStyle Summit?

Wiedza techniczna – programowanie, testowanie, architektura, jakość oprogramowania

– programowanie, testowanie, architektura, jakość oprogramowania Rozwój kariery – budowanie marki osobistej, przywództwo, kompetencje przyszłości

– budowanie marki osobistej, przywództwo, kompetencje przyszłości Wellbeing – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, odporność psychiczna

– przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, odporność psychiczna Prawo w IT – zagadnienia prawne istotne dla specjalistek branży

– zagadnienia prawne istotne dla specjalistek branży Wirtualne targi pracy – bezpośredni kontakt z firmami otwartymi na różnorodne zespoły technologiczne

Gdzie i jak wziąć udział?

Women TechStyle Summit 2026 to bezpłatna, ogólnopolska konferencja online dla kobiet w IT, która łączy tematy techniczne z rozwojem kariery, przywództwem i wellbeingiem.

Wydarzenie odbywa się w formule w pełni online, 26 marca 2026 roku.

Transmisja jest bezpłatna – jedynym warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja na stronie wydarzenia.

Istotnym elementem jest platforma wirtualnych targów pracy, działająca równolegle z częścią merytoryczną. Uczestniczki mogą nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcami poszukującymi specjalistek do projektów technologicznych.

Dziennik Internautów jest patronem medialnym Women TechStyle Summit 2026. Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji i udziału w wydarzeniu.