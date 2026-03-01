Women TechStyle Summit 2026: bezpłatna konferencja online dla kobiet w IT

26 marca 2026 roku odbędzie się ogólnopolska konferencja online Women TechStyle Summit – bezpłatne wydarzenie dla kobiet na każdym etapie kariery w branży IT. Czego potrzeba, by awansować w IT – i czy branża jest na to gotowa?
Women TechStyle Summit to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet w technologiach w Polsce. Konferencja jest dostępna dla uczestniczek z całego kraju, niezależnie od poziomu doświadczenia – od juniorek dopiero wchodzących do branży, po doświadczone ekspertki i managerki.
Udział jest całkowicie bezpłatny, a formuła online eliminuje bariery geograficzne i logistyczne. Wystarczy rejestracja, by uzyskać dostęp do pełnego programu merytorycznego.
Program konferencji łączy wiedzę techniczną z tematami kariery i kompetencji miękkich. Na wirtualnej scenie pojawią się ekspertki z obszarów:
Jedna z ważniejszych części programu dotyczy tematów takich jak budowanie marki osobistej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, rola kobiet w zespołach projektowych oraz wzmacnianie pozycji liderek w branży IT. To szersze spojrzenie na karierę w technologiach, nie tylko umiejętności twarde.
Wśród potwierdzonych prelegentek znajdują się m.in. Honorata Łyczak, Natalia Pawlak oraz Magda Kustosz – ekspertka związana ze społecznością Angular i projektami Google. Program uzupełniają liderki techniczne i mentorki: Paulina Maciboch, Anna Modzelewska i Aleksandra Kulga, specjalizujące się w rozwoju kariery i odporności psychicznej w środowisku technologicznym.
Konferencję cechuje różnorodność reprezentowanych perspektyw – prelegentki to zarówno praktycy techniczni, jak i konsultantki, mentorki i liderki organizacyjne.
Women TechStyle Summit 2026 to bezpłatna, ogólnopolska konferencja online dla kobiet w IT, która łączy tematy techniczne z rozwojem kariery, przywództwem i wellbeingiem.
Wydarzenie odbywa się w formule w pełni online, 26 marca 2026 roku.
Transmisja jest bezpłatna – jedynym warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja na stronie wydarzenia.
Istotnym elementem jest platforma wirtualnych targów pracy, działająca równolegle z częścią merytoryczną. Uczestniczki mogą nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcami poszukującymi specjalistek do projektów technologicznych.
Dziennik Internautów jest patronem medialnym Women TechStyle Summit 2026. Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji i udziału w wydarzeniu.
