Węże hydrauliczne. Jak wybrać odpowiedni model?

Węże hydrauliczne należą do najważniejszych elementów układów hydrauliki siłowej. Odpowiadają za bezpieczny i efektywny transport medium roboczego – najczęściej oleju hydraulicznego – pomiędzy poszczególnymi komponentami instalacji. Właściwy dobór węża ma spory wpływ na trwałość całego systemu, jego wydajność oraz bezpieczeństwo użytkowników. Wybór konkretnego rozwiązania powinien więc być poprzedzony wnikliwą analizą.

Rodzaje węży hydraulicznych

Najczęściej spotykane są przewody hydrauliczne gumowe zbrojone oplotem stalowym lub tekstylnym. W zależności od liczby warstw wzmocnienia wyróżnia się:

  • węże niskociśnieniowe: stosowane w układach pomocniczych i smarowania;

  • węże średniociśnieniowe: wykorzystywane w typowych instalacjach przemysłowych i rolniczych;

  • węże wysokociśnieniowe: przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach, np. w maszynach budowlanych i górniczych.

Alternatywą dla klasycznych węży gumowych mogą być węże termoplastyczne. Cechują się mniejszą masą, odpornością na działanie chemikaliów oraz większą elastycznością w niskich temperaturach.

Jak dobrać wąż do konkretnej maszyny?

Przy doborze węża hydraulicznego należy uwzględnić przede wszystkim następujące czynniki:

Ciśnienie robocze i maksymalne

Wąż musi być przystosowany do pracy przy określonym ciśnieniu roboczym oraz zapewniać odpowiedni zapas bezpieczeństwa w stosunku do ciśnienia maksymalnego. Niedopasowanie może prowadzić do rozszczelnienia lub pęknięcia przewodu.

Temperatura pracy

Należy uwzględnić zarówno temperaturę medium roboczego, jak i otoczenia. Do pracy w wysokich temperaturach wymagane są węże z mieszanek gumowych odpornych na starzenie cieplne, natomiast w przypadku niskich temperatur – rozwiązania zachowujące elastyczność w kontakcie z zimnem.

Rodzaj medium

Oleje mineralne, oleje syntetyczne, emulsje wodno-olejowe czy płyny biodegradowalne mogą w różny sposób oddziaływać na materiał węża. Zawsze więc należy sprawdzić kompatybilność chemiczną.

Warunki zewnętrzne

Na trwałość przewodu mogą wpływać m.in. promieniowanie UV, kontakt z chemikaliami, ryzyko uszkodzeń mechanicznych czy intensywne wibracje. W trudnych warunkach warto stosować węże z dodatkową osłoną zewnętrzną.

Przewody hydrauliczne - poprawny montaż

Nawet najlepiej dobrany wąż nie spełni swojej funkcji, jeśli zostanie nieprawidłowo zamontowany. By uniknąć uszkodzeń i problemów z eksploatacją, podczas instalacji należy unikać nadmiernych zagięć, skręceń oraz naciągania przewodu. Ważne jest również dobranie odpowiednich końcówek i złączy, kompatybilnych zarówno z wężem, jak i z elementami układu.

Jak widać, dobór odpowiedniego węża hydraulicznego wymaga uwzględnienia wielu parametrów: ciśnienia, temperatury, rodzaju medium oraz warunków środowiskowych. Znajomość podstawowych rodzajów węży i ich właściwości pozwala dopasować rozwiązanie do konkretnej maszyny i jej przeznaczenia. Dzięki temu instalacja hydrauliczna przez długi czas będzie działała efektywnie i bezpiecznie.

 

