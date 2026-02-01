Węże hydrauliczne. Jak wybrać odpowiedni model?

Rodzaje węży hydraulicznych

Najczęściej spotykane są przewody hydrauliczne gumowe zbrojone oplotem stalowym lub tekstylnym. W zależności od liczby warstw wzmocnienia wyróżnia się:

węże niskociśnieniowe : stosowane w układach pomocniczych i smarowania;

węże średniociśnieniowe : wykorzystywane w typowych instalacjach przemysłowych i rolniczych;

węże wysokociśnieniowe: przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach, np. w maszynach budowlanych i górniczych.

Alternatywą dla klasycznych węży gumowych mogą być węże termoplastyczne. Cechują się mniejszą masą, odpornością na działanie chemikaliów oraz większą elastycznością w niskich temperaturach.

Jak dobrać wąż do konkretnej maszyny?

Przy doborze węża hydraulicznego należy uwzględnić przede wszystkim następujące czynniki:

Ciśnienie robocze i maksymalne

Wąż musi być przystosowany do pracy przy określonym ciśnieniu roboczym oraz zapewniać odpowiedni zapas bezpieczeństwa w stosunku do ciśnienia maksymalnego. Niedopasowanie może prowadzić do rozszczelnienia lub pęknięcia przewodu.

Temperatura pracy

Należy uwzględnić zarówno temperaturę medium roboczego, jak i otoczenia. Do pracy w wysokich temperaturach wymagane są węże z mieszanek gumowych odpornych na starzenie cieplne, natomiast w przypadku niskich temperatur – rozwiązania zachowujące elastyczność w kontakcie z zimnem.

Rodzaj medium

Oleje mineralne, oleje syntetyczne, emulsje wodno-olejowe czy płyny biodegradowalne mogą w różny sposób oddziaływać na materiał węża. Zawsze więc należy sprawdzić kompatybilność chemiczną.

Warunki zewnętrzne

Na trwałość przewodu mogą wpływać m.in. promieniowanie UV, kontakt z chemikaliami, ryzyko uszkodzeń mechanicznych czy intensywne wibracje. W trudnych warunkach warto stosować węże z dodatkową osłoną zewnętrzną.

Przewody hydrauliczne - poprawny montaż

Nawet najlepiej dobrany wąż nie spełni swojej funkcji, jeśli zostanie nieprawidłowo zamontowany. By uniknąć uszkodzeń i problemów z eksploatacją, podczas instalacji należy unikać nadmiernych zagięć, skręceń oraz naciągania przewodu. Ważne jest również dobranie odpowiednich końcówek i złączy, kompatybilnych zarówno z wężem, jak i z elementami układu.

Jak widać, dobór odpowiedniego węża hydraulicznego wymaga uwzględnienia wielu parametrów: ciśnienia, temperatury, rodzaju medium oraz warunków środowiskowych. Znajomość podstawowych rodzajów węży i ich właściwości pozwala dopasować rozwiązanie do konkretnej maszyny i jej przeznaczenia. Dzięki temu instalacja hydrauliczna przez długi czas będzie działała efektywnie i bezpiecznie.

Foto: Adobe Stock, treść: materiał partnera