Warsaw IT Days 2026: 300+ prelekcji IT i Data Science w formule hybrydowej

Czym są Warsaw IT Days?

Warsaw IT Days to coroczne wydarzenie polskiej społeczności IT i Data Science, które każdego roku przyciąga ponad 10 000 uczestników – specjalistów, managerów oraz studentów kierunków informatycznych. Organizatorem głównym jest Fundacja Academic Partners, działająca we współpracy z warszawskimi uczelniami wyższymi i samorządami studenckimi.

Tegoroczna, XVII edycja odbędzie się w formule hybrydowej: 19 marca 2026 r. online, a 20 marca 2026 r. stacjonarnie w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowego przy al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 w Warszawie.

Co znajdzie się w agendzie?

Głównym elementem wydarzenia jest konferencja IT i Data Science obejmująca ponad 300 prelekcji rozłożonych na 25 ścieżkach tematycznych. Program uwzględnia wystąpienia na każdym poziomie zaawansowania – od przeglądu aktualnych trendów i nowości po techniczne deep dives przeznaczone dla doświadczonych inżynierów.

Zakres tematyczny konferencji pokrywa niemal cały obszar branży IT i Data Science. Ścieżki tematyczne obejmują m.in.:

Nowe technologie

Cyberbezpieczeństwo (Hack / Defend / AppSec)

GenAI / LLM-y / AI Agents / AI-Assisted Dev.

Data Science / ML / Data Analytics

Business Analysis

Programowanie, DevOps i architektura (Python, Java, .NET)

Frontend Dev.

Testing / QA

Tech Project / Product Management

IT Career

Women in IT

Jakie dodatkowe atrakcje przewidziano?

Konferencji towarzyszyć będzie Warsaw IT Days Expo – przestrzeń, w której uczestnicy będą mogli porozmawiać z czołowymi dostawcami produktów i usług IT oraz z pracodawcami aktualnie prowadzącymi rekrutację w branży. To praktyczna okazja zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i dla tych, którzy chcą poznać dostępne na rynku rozwiązania technologiczne.

Osobnym segmentem wydarzenia są Women in IT Days – część przygotowana z myślą o kobietach pracujących lub planujących karierę w branży IT. Uczestniczki będą mogły skorzystać z inspirujących rozmów, mentoringu oraz wsparcia w rozwoju kariery, przygotowanych przez kobiety dla kobiet.

W jakich formatach dostępne są wystąpienia?

Organizatorzy udostępniają prelekcje w trzech formatach: na żywo online (19 marca), stacjonarnie na PGE Narodowym (20 marca) oraz jako nagrania w modelu VoD.

Nagrania będą dostępne przez okres do trzech miesięcy od zakończenia wydarzenia, co pozwala na zapoznanie się z materiałami w dogodnym czasie.

Hybrydowa formuła umożliwia udział zarówno osobom z Warszawy i okolic, jak i uczestnikom z innych części kraju lub spoza Polski, którzy nie mogą dotrzeć na miejsce osobiście.

Kto stoi za organizacją?

Formalnym organizatorem jest Fundacja Academic Partners. Wydarzenie realizowane jest we współpracy z warszawskimi uczelniami wyższymi i samorządami studenckimi, co nadaje mu wyraźnie środowiskowo-akademicki charakter, odróżniający je od czysto komercyjnych konferencji branżowych.

Co warto zapamiętać?

Warsaw IT Days 2026 to dwudniowe wydarzenie hybrydowe (19–20 marca) łączące konferencję z ponad 300 prelekcjami na 25 ścieżkach tematycznych, targi Expo z rekrutującymi pracodawcami oraz segment Women in IT Days z mentoringiem i wsparciem kariery. Nagrania VoD będą dostępne przez trzy miesiące – co czyni uczestnictwo dostępnym niezależnie od lokalizacji czy grafiku.

Dziennik Internautów jest patronem medialnym Warsaw IT Days 2026.