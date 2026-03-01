Umowa dożywocia - co trzeba wiedzieć w 2026 roku?

Choć umowa ta dotyczy przede wszystkim prawa rzeczowego, często pojawia się również w kontekście zagadnień takich jak prawo spadkowe. Właściwe zaplanowanie przeniesienia własności nieruchomości może mieć bowiem wpływ na późniejsze kwestie związane z dziedziczeniem oraz rozliczeniami między spadkobiercami.

Ze względu na to, że rozwiązanie to ma zarówno swoje zalety, jak i pewne ograniczenia, przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem. Jak go znaleźć?

- Każdy adwokat musi być wpisany do Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. Rejestr jest publiczny i dostępny online. Można w nim sprawdzić między innymi aktualny status danego adwokata - wykonujący zawód, niewykonujący zawodu, zawieszony, skreślony z listy. Sprawdzenie czy dana osoba widnieje w rejestrze i jaki ma status pozwala zweryfikować, czy dana osoba jest uprawniona do świadczenia pomocy prawnej

- mówi mecenas Angelika Panas z wrocławskiej kancelarii adwokackiej Haśko Panas, która specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa spadkowego.

Na czym polega umowa dożywocia





Umowa dożywocia polega na przeniesieniu własności nieruchomości przez jej właściciela na inną osobę, która w zamian zobowiązuje się zapewnić mu określone świadczenia na czas życia. Do zawarcia takiej umowy konieczna jest forma aktu notarialnego. Brak zachowania tej formy powoduje nieważność czynności.

Przedmiotem umowy może być różnego rodzaju nieruchomość. Może to być dom jednorodzinny, mieszkanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także prawo użytkowania wieczystego. Istotne jest jednak, aby stan prawny nieruchomości był prawidłowo uregulowany.

Obowiązki wynikające z umowy

Osoba, która nabywa nieruchomość w ramach umowy dożywocia, zobowiązuje się do spełniania określonych świadczeń wobec dożywotnika. Zakres tych obowiązków strony mogą ustalić samodzielnie, dopasowując je do swojej sytuacji i potrzeb.

Najczęściej obejmują one:

zapewnienie miejsca zamieszkania

wyżywienie i codzienne utrzymanie

pomoc w chorobie oraz dostęp do opieki medycznej

pokrycie kosztów pogrzebu

Wszystkie ustalenia powinny zostać dokładnie opisane w akcie notarialnym, aby w razie sporu możliwe było skuteczne dochodzenie swoich praw.

Różnice między umową dożywocia a darowizną

Umowa dożywocia bywa często mylona z darowizną, jednak obie instytucje znacząco się od siebie różnią. W przypadku darowizny dochodzi do nieodpłatnego przekazania majątku i co do zasady nie powstaje obowiązek zapewnienia darczyńcy utrzymania. Natomiast przy umowie dożywocia nabywca przyjmuje na siebie konkretne zobowiązania wobec zbywcy.

Różnice występują również w zakresie zagadnień takich jak prawo spadkowe. Nieruchomość przeniesiona na podstawie umowy dożywocia co do zasady nie jest doliczana do masy spadkowej przy ustalaniu zachowku, co odróżnia ją od darowizny, która często wpływa na rozliczenia pomiędzy spadkobiercami.

Wady umowy dożywocia

Choć umowa dożywocia może stanowić skuteczny sposób zabezpieczenia przyszłości, nie jest rozwiązaniem pozbawionym ryzyka. Jednym z problemów może być niewywiązywanie się przez nabywcę z przyjętych obowiązków. W takiej sytuacji dożywotnik ma możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Należy również pamiętać, że przeniesienie własności nieruchomości może ograniczać możliwość jej późniejszej sprzedaży lub wykorzystania jako zabezpieczenia kredytu.

Zmiana lub rozwiązanie umowy

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują możliwość ingerencji sądu w treść umowy dożywocia w wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli relacje pomiędzy stronami ulegną znacznemu pogorszeniu i wspólne funkcjonowanie stanie się niemożliwe, sąd może zamienić obowiązek utrzymania dożywotnika na świadczenie pieniężne w formie renty.

W szczególnych przypadkach możliwe jest również rozwiązanie umowy dożywocia.

Procedura zawarcia umowy

Zawarcie umowy dożywocia wymaga wizyty w kancelarii notarialnej. Dokument sporządzany jest w formie aktu notarialnego, a notariusz przygotowuje jego wypisy oraz dokonuje zgłoszenia zmian w księdze wieczystej nieruchomości.

Z czynnością tą wiążą się określone opłaty, w tym taksa notarialna oraz opłaty sądowe. Ich wysokość zależy przede wszystkim od wartości nieruchomości.

Po podpisaniu aktu notarialnego notariusz składa wniosek o wpis zmian do księgi wieczystej. Dzięki temu nowy właściciel zostaje ujawniony w księdze, a prawo dożywocia zostaje wpisane i podlega ochronie prawnej.

