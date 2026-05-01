Sprawy rozwodowe, gdy jedna strona prowadzi firmę - czego pilnować, zanim padną pierwsze liczby?

Firma to nie tylko nazwa w CEIDG

Niektóre osoby utożsamiają firmę wyłącznie z wpisem do CEIDG albo z samym faktem prowadzenia działalności. Trzeba jednak patrzeć szerzej. W tym przypadku liczą się zarówno pieniądze zarobione w trakcie małżeństwa, sprzęt kupiony do działalności, samochody, wyposażenie, zapasy, środki na rachunkach, a czasem także zobowiązania związane z przedsiębiorstwem.

Dlatego sprawy rozwodowe z udziałem przedsiębiorcy wymagają oddzielenia tego, co jest tylko formalnie zapisane na jedną osobę, od tego, co rzeczywiście zostało zbudowane ze wspólnych środków albo z dochodów osiąganych już w trakcie małżeństwa.

W takich sprawach bardzo dużo zależy od wyników finansowych. Dopiero one pokazują, czy mówimy o firmie, która faktycznie ma wartość, czy raczej o działalności opartej głównie na bieżącej pracy właściciela. Trzeba więc spojrzeć na ewidencję środków trwałych, leasingi, kredyty, umowy z kontrahentami, zaległości wobec urzędu skarbowego i ZUS, historię rachunków oraz wydatki, które były finansowane prywatnie albo z majątku wspólnego.

Sam przychód niewiele mówi, bo nie pokazuje jeszcze realnego zysku ani stanu zobowiązań. Przy ocenie wartości i spornych rozliczeń sąd może sięgnąć po opinię biegłego, gdy potrzebna jest specjalistyczna wiedza.

Trzeba patrzeć nie tylko na aktywa, ale też na długi

To jeden z najczęściej pomijanych tematów. Jeśli jedna strona prowadzi firmę, druga często patrzy na obroty albo na to, co widać na zewnątrz. Tymczasem równie ważne jest to, jakie zobowiązania obciążają przedsiębiorstwo i z czego wierzyciel może dochodzić zapłaty. Kodeks rodzinny rozróżnia sytuacje, w których zobowiązanie zostało zaciągnięte za zgodą drugiego małżonka, oraz takie, w których tej zgody nie było. Sprawy rozwodowe bez analizy zadłużenia często dają fałszywy obraz majątku.

Nakłady i przepływy między domem a firmą również mają ogromne znaczenie

Bardzo często dopiero przy rozstaniu wychodzi na jaw, że z prywatnych pieniędzy finansowano firmowy samochód, remont lokalu, zakup maszyn albo raty kredytu, a z drugiej strony firmowe środki były wydawane na sprawy domowe. Kodeks rodzinny przewiduje rozliczanie wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty oraz odwrotnie, a zwrotu co do zasady dokonuje się przy podziale majątku.

Właśnie dlatego sprawy rozwodowe wymagają nie tylko wyceny składników, ale też dokładnego prześledzenia przepływów pieniędzy między małżonkami, gospodarstwem domowym i działalnością (dowiedz się więcej: sprawy rozwodowe w Poznaniu).

Foto: Magnific

Treść: materiał partnera