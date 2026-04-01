Serwer na Twoich zasadach. Dlaczego warto mieć pełną kontrolę nad firmowym sprzętem?

Jak pełna kontrola nad serwerem wpływa na wydajność?

Własna infrastruktura pozwala precyzyjnie dobrać parametry sprzętowe do konkretnego zapotrzebowania. W środowisku dedykowanym eliminuje się też problem współdzielenia zasobów obliczeniowych. Oznacza to brak tzw. noisy neighbor, który w modelach współdzielonych wpływa na spadki wydajności.

Konfigurując serwer dedykowany, można wybrać:

procesor – liczba rdzeni, taktowanie i architektura dopasowane do typu obciążenia,

– liczba rdzeni, taktowanie i architektura dopasowane do typu obciążenia, pamięć RAM – wystarczająca pojemność i szybkość dla aplikacji i baz danych,

– wystarczająca pojemność i szybkość dla aplikacji i baz danych, storage – zastosowanie odpowiednich nośników oraz konfiguracji RAID przekłada się na wydajność i ciągłość dostępu do danych,

– zastosowanie odpowiednich nośników oraz konfiguracji RAID przekłada się na wydajność i ciągłość dostępu do danych, sieć – przepustowość, opóźnienia i konfiguracja interfejsów.

Dzięki temu możliwe jest dostrojenie środowiska pod konkretne systemy, np. ERP, CRM czy bazy danych. W efekcie firma uzyskuje stabilność i przewidywalność działania aplikacji.

W jaki sposób własny serwer zwiększa bezpieczeństwo danych?

54% respondentów w badaniu przeprowadzonym przez Uptime [1] przyznało, że ich ostatnia poważna awaria kosztowała ponad 100 tys. USD, a co piąta organizacja wskazała koszt powyżej 1 mln USD. Własny serwer eliminuje ryzyka awarii i przestojów wynikające m.in. z błędów czy przeciążenia spowodowanych przez innych klientów.

Dedykowana infrastruktura daje też kontrolę nad tym, gdzie znajdują się dane i kto ma do nich dostęp, co nie zawsze jest oczywiste np. w modelu chmurowym. Ma to znaczenie przy spełnianiu wymagań regulacyjnych, takich jak RODO.

Na własnym serwerze organizacja może wdrożyć dowolne środki ochronne z zakresu kontroli dostępu, szyfrowania danych czy backupu. Możliwe jest też stosowanie zaawansowanego monitoringu – systemy SIEM lub IDS pozwalają szybko wykrywać i reagować na incydenty.

Co bardziej opłaca się w długim okresie – własny serwer czy model współdzielony?

Koszt infrastruktury należy analizować w ujęciu TCO, czyli całkowitego kosztu posiadania. Obejmuje on więc nie tylko sprzęt, ale też utrzymanie, energię i administrację.

Choć model współdzielony ma niski próg wejścia, wraz ze wzrostem skali generuje rosnące koszty operacyjne. Trudność może sprawić też precyzyjne zaplanowanie budżetu. Według raportu State of the Cloud 2026 [2] firmy Flexera 29% wydatków przeznaczanych na IaaS i PaaS jest marnotrawionych.

Własny serwer staje się bardziej opłacalny tam, gdzie obciążenie jest stabilne i przewidywalne. Dodatkowo daje większą elastyczność w zakresie rozbudowy i modernizacji komponentów, szczególnie przy systemach i aplikacjach wymagających nietypowych rozwiązań.

Przykładem dobrego rozwiązania z tego zakresu są serwery dedykowane dla firm Netii, które zapewniają szeroką kontrolę nad środowiskiem. Działają one w nowoczesnych Data Center posiadających certyfikat ISO/IEC 27001, a do ich zasilania wykorzystywana jest ekologiczna energia z lądowych farm wiatrowych.

[1] https://intelligence.uptimeinstitute.com/resource/annual-outage-analysis-2025

[2] https://info.flexera.com/CM-REPORT-State-of-the-Cloud

Foto i treść: materiał partnera