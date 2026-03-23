Router z Chin? W USA już nie. FCC zakazała zagranicznych urządzeń sieciowych

Twój router wie o Tobie więcej niż myślisz - każde zapytanie DNS, każde połączenie, każda godzina aktywności przepływa właśnie przez niego. 23 marca 2026 roku Federalna Komisja Łączności USA (FCC) wyciągnęła z tego wniosek i objęła zakazem wszystkie konsumenckie routery wyprodukowane poza Stanami Zjednoczonymi. Szacuje się, że około 60% routerów domowych w USA pochodzi od chińskich producentów - łatwo policzyć, jak głęboko ta decyzja uderza w rynek.
Decyzja FCC z 23 marca 2026 roku dodaje wszystkie konsumenckie routery produkowane za granicą do tak zwanej "Covered List" - oficjalnego rejestru sprzętu uznanego za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA.
Żadna z nich nie produkuje sprzętu na terenie Stanów Zjednoczonych.
Ważne zastrzeżenie: FCC wyraźnie zaznaczyła, że zakaz nie dotyczy modeli już dopuszczonych do obrotu. Routery aktualnie sprzedawane w sklepach i te stojące w domach Amerykanów mogą działać bez zmian - przynajmniej do 1 marca 2027 roku, kiedy wygasa gwarancja aktualizacji firmware dla objętych zakazem urządzeń. Producenci mogą ubiegać się o "Conditional Approval" od Departamentu Obrony lub Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS).
Oficjalnym uzasadnieniem są ataki cyberszpiegowskie grup Volt Typhoon, Flax Typhoon i Salt Typhoon, które - według FCC - bezpośrednio wykorzystywały luki w zagranicznych routerach do atakowania infrastruktury krytycznej USA: sieci energetycznych, transportu i systemów wodociągowych.
Fot. Gemini
Eksperci nie są jednomyślni. Kamil Sadkowski, analityk cyberzagrożeń z firmy ESET, zwraca uwagę na fundamentalną słabość tego podejścia: skupienie się wyłącznie na kraju produkcji to spore uproszczenie. Podatności w zabezpieczeniach wynikają równie często ze słabego oprogramowania układowego (firmware) i niskiej świadomości użytkowników co z miejsca montażu.
Krytycy decyzji FCC wskazują zresztą na pewną ironię:
amerykańskie agencje wywiadowcze same były w przeszłości przyłapane na przechwytywaniu routerów Cisco i instalowaniu w nich narzędzi szpiegowskich - zanim sprzęt trafił do klientów.
Prawdziwa polityka bezpieczeństwa wymagałaby obowiązkowych audytów oprogramowania każdego urządzenia, niezależnie od pochodzenia. Ten zakaz tego nie robi - blokuje nowe importy, zostawiając miliony istniejących zagranicznych routerów bez zmian.
Jak pisaliśmy przy okazji badań ESET nad używanymi routerami w obrocie wtórnym, ponad połowa przebadanych urządzeń zawierała wrażliwe dane poprzednich właścicieli - klucze VPN, dane uwierzytelniające, konfiguracje sieci firmowych.
Zanim politycy po obu stronach Atlantyku dojdą do porozumienia w sprawie certyfikacji sprzętu sieciowego, bezpieczeństwo domowej i firmowej sieci leży w Twoich rękach. Eksperci ESET wskazują trzy priorytety:
Więcej o tym, jak skonfigurować router tak, żeby faktycznie chronił sieć, znajdziesz w naszym poradniku zabezpieczania routera przed cyberatakami.
FCC uznała 23 marca 2026, że konsumenckie routery produkowane za granicą stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Jako bezpośrednie uzasadnienie wskazano ataki cyberszpiegowskie grup Volt Typhoon, Flax Typhoon i Salt Typhoon, które wykorzystywały luki w zagranicznych routerach do ataków na infrastrukturę krytyczną USA.
Zakaz obowiązuje wyłącznie na rynku amerykańskim i dotyczy certyfikacji nowych modeli w USA. Europejscy użytkownicy nie są bezpośrednio objęci regulacją, jednak decyzja FCC może wpłynąć na globalnych producentów i dostępność niektórych modeli w przyszłości.
Nie - jeśli jesteś w Polsce, decyzja FCC Cię nie dotyczy. Jeśli jesteś w USA i masz już router, możesz go używać dalej. Zakaz dotyczy wyłącznie nowych modeli bez certyfikacji FCC. Istniejące, już zatwierdzone modele mogą być nadal sprzedawane i używane.
Wejdź na stronę producenta routera i wyszukaj swój model w sekcji wsparcia lub pobierania oprogramowania. Jeśli ostatnia aktualizacja firmware pochodzi sprzed ponad roku lub producent nie publikuje już łatek - rozważ wymianę urządzenia na nowszy model z aktywnym wsparciem.
