Regały magazynowe do e-commerce - jak zorganizować szybkie kompletowanie zamówień?

Znaczenie zabudowy magazynowej dla sklepów internetowych

Współcześnie detale mają spore znaczenie w kontekście tego, czy dany sklep internetowy odniesie sukces. Pod kątem optymalizacji kosztów prowadzenia działalności i obsługi procesu wysyłki zamówień, warto zainwestować w wysokiej jakości zabudowę magazynową. Wpłynie to korzystnie na całą logistykę, niezależnie od sektora działalności firmy oraz poziomu rozbudowy jej asortymentu.

Dobrze zaprojektowana i przemyślana zabudowa powinna umożliwiać szybki i łatwy dostęp do towarów, co znacznie skraca proces kompletowania zamówień. W efekcie towar jeszcze szybciej dociera do klienta, co obniża koszty procesu oraz poprawia poziom satysfakcji odbiorcy. To prosta droga do tego, aby zbudować jego lojalność i utrzymać go na dłużej. Nie od dziś wiadomo, że utrzymanie klienta jest tańsze niż pozyskanie nowego, dlatego nie można zaniedbać żadnego detalu. Pomogą w tym odpowiednio dobrane regały magazynowe.

Systemy składowania rekomendowane dla e-commerce

Systemy składowania wykorzystywane w e-commerce powinny umożliwić:

skrócenie czasu kompletacji zamówień,

redukcję błędów przy pobieraniu produktów,

lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Obecnie w tym sektorze z powodzeniem stosuje się różne rozwiązania konstrukcyjne. Najczęściej są to:

regały paletowe - przeznaczone do dużych partii towaru, ciężkich produktów składowanych na paletach zbiorczych i umożliwiające obsługę z wykorzystaniem wózków widłowych,

- przeznaczone do dużych partii towaru, ciężkich produktów składowanych na paletach zbiorczych i umożliwiające obsługę z wykorzystaniem wózków widłowych, regały biurowe - dobre w przypadku e-commerce z artykułami biurowymi, książkami i akcesoriami o mniejszych rozmiarach i wadze,

- dobre w przypadku e-commerce z artykułami biurowymi, książkami i akcesoriami o mniejszych rozmiarach i wadze, regały półkowe - uniwersalne konstrukcje, często z regulacją wysokości półek, dzięki czemu sprawdzają się przy drobnych produktach składowanych w kartonach, pojemnikach lub luzem,

- uniwersalne konstrukcje, często z regulacją wysokości półek, dzięki czemu sprawdzają się przy drobnych produktach składowanych w kartonach, pojemnikach lub luzem, regały garażowe - przeznaczone do sklepów online z narzędziami, artykułami samochodowymi, zabawkami i innymi lekkimi towarami,

- przeznaczone do sklepów online z narzędziami, artykułami samochodowymi, zabawkami i innymi lekkimi towarami, regały kuchenne - doskonale sprawdzają się w przypadku artykułów spożywczych, asortymentu wędkarskiego i innych produktów o niewielkiej wadze podlegających ręcznej kompletacji.

Jak zorganizować szybkie kompletowanie zamówień?

Przestrzeń do kompletowania zamówień powinna zapewniać personelowi wysoki komfort pracy. Zabudową zaprojektuj w ten sposób, aby pracownicy nie musieli pokonywać długich tras podczas pakowania pokrewnych produktów w zamówieniu. Ponadto uwzględnij kosze i pojemniki, dzięki którym na regałach zachowany będzie porządek. To podstawa w redukcji ewentualnych błędów w wysyłkach, które generowałyby dodatkowe koszty obsługi klientów i negatywnie wpływały na wizerunek marki. Pod uwagę weź również potencjał rozbudowy lub modyfikacji konstrukcji regałów w przypadku zmieniających się potrzeb firmy, w tym jej skalowania.

