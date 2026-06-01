Radca prawny czy adwokat – kogo wybrać do swojej sprawy?

Adwokat i radca prawny: dwa zawody, jeden poziom kwalifikacji

Zacznijmy od mitu, który warto obalić: adwokat nie jest „ważniejszy" od radcy prawnego. To dwa odrębne zawody zaufania publicznego, regulowane osobnymi ustawami – Prawem o adwokaturze z 1982 roku oraz ustawą o radcach prawnych z tego samego roku – i nadzorowane przez osobne samorządy: Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Izbę Radców Prawnych.

Droga do obu zawodów wygląda jednak bliźniaczo. Pięcioletnie studia prawnicze, trzyletnia aplikacja (adwokacka albo radcowska) i ten sam państwowy egzamin zawodowy na finiszu. W codziennej rozmowie do jednego i drugiego mówimy zresztą „mecenasie" – i słusznie, bo ten zwrot grzecznościowy przysługuje obu. Kompetencje merytoryczne? Co do zasady identyczne.

Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

Przez lata podział brzmiał prosto: sprawy karne to adwokat, obsługa firm to radca prawny. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego z 2015 roku zburzyła ten porządek – odtąd radca też bywa obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Co do zasady. Bo zostało jedno zastrzeżenie, które potrafi zaboleć w najmniej odpowiednim momencie.

Najważniejsze różnice między adwokatem a radcą prawnym to dziś przede wszystkim forma zatrudnienia i jej konsekwencje dla spraw karnych:

Etat – radca prawny może pracować na umowę o pracę, adwokat nie (tylko własna praktyka lub współpraca B2B).

– radca prawny może pracować na umowę o pracę, adwokat nie (tylko własna praktyka lub współpraca B2B). Obrona karna – adwokat zawsze; radca prawny tylko wtedy, gdy nie jest zatrudniony na etacie.

– adwokat zawsze; radca prawny tylko wtedy, gdy nie jest zatrudniony na etacie. Reszta spraw – w sprawach cywilnych, administracyjnych i gospodarczych uprawnienia są tożsame.

Dla porządku te same różnice w zestawieniu:

Cecha Adwokat Radca prawny Praca na etacie Niedozwolona (praktyka własna lub współpraca B2B) Dozwolona Obrona w sprawie karnej Zawsze Tak, ale nie gdy jest na etacie Sprawy cywilne i administracyjne Tak Tak Typowa specjalizacja Prawo karne, spory sądowe Prawo gospodarcze, obsługa firm

Uwaga na ostatni wiersz – „typowa specjalizacja" to dziś coraz bardziej stereotyp niż reguła. Granica się zaciera: są adwokaci od spółek i radcowie prawni od spraw karnych. Wybierając pełnomocnika, patrz na realne doświadczenie, a nie na sam tytuł.

Czy radca prawny może bronić w sprawie karnej?

Tak – z jednym wyjątkiem. Radca prawny zatrudniony na etacie w firmie czy instytucji nie może wziąć Twojej sprawy karnej jako obrońca. Radca prowadzący własną kancelarię – jak najbardziej. To jedyne realne ograniczenie, które przetrwało reformę z 2015 roku, więc pytanie „czy radca prawny może reprezentować w sądzie" ma prostą odpowiedź: tak, w każdym rodzaju sprawy.

Adwokat czy radca prawny – kogo wybrać do swojej sprawy?

Skoro kompetencje są w praktyce tożsame, decyzję oprzyj nie na tytule, lecz na konkretach. Trzy typowe scenariusze:

Sprawa karna (zatrzymanie, zarzuty, akt oskarżenia) – wybierz adwokata albo radcę prowadzącego własną praktykę. Pytaj o liczbę prowadzonych spraw karnych. Rozwód lub spór cywilny – tu wybór jest dowolny. Liczy się doświadczenie w sprawach rodzinnych, nie sam tytuł zawodowy. Obsługa firmy – jeśli chcesz prawnika „na wyłączność" na etat, możesz zatrudnić wyłącznie radcę prawnego. Z adwokatem podpiszesz co najwyżej umowę B2B.

Zanim podpiszesz umowę, zweryfikuj wpis na liście izby adwokackiej lub radcowskiej – obie są jawne i dostępne online. Więcej praktycznych wskazówek znajdziesz w naszym poradniku o wyborze kancelarii prawnej.

Warto zapamiętać

O jakości decyduje specjalizacja i doświadczenie, nie sam tytuł zawodowy.

Sprawa karna? Upewnij się, że prawnik nie jest zatrudniony na etacie.

W sprawach cywilnych i firmowych wybór adwokat–radca jest praktycznie dowolny.

Najczęstsze pytania

Czy radca prawny może bronić w sądzie karnym?

Tak. Od 1 lipca 2015 roku radca prawny może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Wyjątek dotyczy radcy pozostającego w stosunku pracy – na etacie tej funkcji pełnić nie może.

Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

Główna różnica dotyczy formy zatrudnienia: radca prawny może pracować na etacie, adwokat nie. W praktyce sądowej uprawnienia obu zawodów są niemal identyczne, łącznie z obroną w sprawach karnych.

Czy adwokat jest lepszy od radcy prawnego?

Nie. Oba zawody wymagają tych samych studiów, aplikacji i państwowego egzaminu zawodowego. Różnica dotyczy formy zatrudnienia i tradycyjnej specjalizacji, a nie poziomu kwalifikacji.

Ile kosztuje adwokat, a ile radca prawny?

Stawki są zbliżone i zależą od rodzaju sprawy, doświadczenia prawnika oraz lokalizacji kancelarii. Sam tytuł zawodowy nie przekłada się na cenę – decyduje specjalizacja i stopień skomplikowania sprawy.

Czy radca prawny może występować w sądzie?

Tak, w każdym rodzaju sprawy: cywilnej, administracyjnej, gospodarczej i karnej. Jako pełnomocnik radca prawny ma dziś identyczne uprawnienia procesowe jak adwokat.

