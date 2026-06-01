Radca prawny czy adwokat – kogo wybrać do swojej sprawy?

Ta sama toga, inny kolor żabotu – i na tym właściwie kończy się większość różnic, które jeszcze widać gołym okiem. Od 1 lipca 2015 roku radca prawny może być obrońcą w sprawie karnej, czyli robić to, co przez dekady było wyłączną domeną adwokatury. Dla większości klientów granica między tymi zawodami zatarła się niemal całkowicie – ale jeden istotny haczyk wciąż został.
Zacznijmy od mitu, który warto obalić: adwokat nie jest „ważniejszy" od radcy prawnego. To dwa odrębne zawody zaufania publicznego, regulowane osobnymi ustawami – Prawem o adwokaturze z 1982 roku oraz ustawą o radcach prawnych z tego samego roku – i nadzorowane przez osobne samorządy: Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Izbę Radców Prawnych.
Droga do obu zawodów wygląda jednak bliźniaczo. Pięcioletnie studia prawnicze, trzyletnia aplikacja (adwokacka albo radcowska) i ten sam państwowy egzamin zawodowy na finiszu. W codziennej rozmowie do jednego i drugiego mówimy zresztą „mecenasie" – i słusznie, bo ten zwrot grzecznościowy przysługuje obu. Kompetencje merytoryczne? Co do zasady identyczne.
Przez lata podział brzmiał prosto: sprawy karne to adwokat, obsługa firm to radca prawny. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego z 2015 roku zburzyła ten porządek – odtąd radca też bywa obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Co do zasady. Bo zostało jedno zastrzeżenie, które potrafi zaboleć w najmniej odpowiednim momencie.
Najważniejsze różnice między adwokatem a radcą prawnym to dziś przede wszystkim forma zatrudnienia i jej konsekwencje dla spraw karnych:
Dla porządku te same różnice w zestawieniu:
|Cecha
|Adwokat
|Radca prawny
|Praca na etacie
|Niedozwolona (praktyka własna lub współpraca B2B)
|Dozwolona
|Obrona w sprawie karnej
|Zawsze
|Tak, ale nie gdy jest na etacie
|Sprawy cywilne i administracyjne
|Tak
|Tak
|Typowa specjalizacja
|Prawo karne, spory sądowe
|Prawo gospodarcze, obsługa firm
Uwaga na ostatni wiersz – „typowa specjalizacja" to dziś coraz bardziej stereotyp niż reguła. Granica się zaciera: są adwokaci od spółek i radcowie prawni od spraw karnych. Wybierając pełnomocnika, patrz na realne doświadczenie, a nie na sam tytuł.
Tak – z jednym wyjątkiem. Radca prawny zatrudniony na etacie w firmie czy instytucji nie może wziąć Twojej sprawy karnej jako obrońca. Radca prowadzący własną kancelarię – jak najbardziej. To jedyne realne ograniczenie, które przetrwało reformę z 2015 roku, więc pytanie „czy radca prawny może reprezentować w sądzie" ma prostą odpowiedź: tak, w każdym rodzaju sprawy.
Skoro kompetencje są w praktyce tożsame, decyzję oprzyj nie na tytule, lecz na konkretach. Trzy typowe scenariusze:
Zanim podpiszesz umowę, zweryfikuj wpis na liście izby adwokackiej lub radcowskiej – obie są jawne i dostępne online. Więcej praktycznych wskazówek znajdziesz w naszym poradniku o wyborze kancelarii prawnej.
Tak. Od 1 lipca 2015 roku radca prawny może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Wyjątek dotyczy radcy pozostającego w stosunku pracy – na etacie tej funkcji pełnić nie może.
Główna różnica dotyczy formy zatrudnienia: radca prawny może pracować na etacie, adwokat nie. W praktyce sądowej uprawnienia obu zawodów są niemal identyczne, łącznie z obroną w sprawach karnych.
Nie. Oba zawody wymagają tych samych studiów, aplikacji i państwowego egzaminu zawodowego. Różnica dotyczy formy zatrudnienia i tradycyjnej specjalizacji, a nie poziomu kwalifikacji.
Stawki są zbliżone i zależą od rodzaju sprawy, doświadczenia prawnika oraz lokalizacji kancelarii. Sam tytuł zawodowy nie przekłada się na cenę – decyduje specjalizacja i stopień skomplikowania sprawy.
Tak, w każdym rodzaju sprawy: cywilnej, administracyjnej, gospodarczej i karnej. Jako pełnomocnik radca prawny ma dziś identyczne uprawnienia procesowe jak adwokat.
