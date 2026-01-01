Pułapka z zarabianiem na TikToku - 2,99 euro tygodniowo znika z kont

Fałszywe kalkulatory zarobków pokazują kwoty rzędu kilkuset euro tygodniowo - niezależnie od tego, czy podane konto w ogóle istnieje. Po kliknięciu "Zacznij zarabiać" użytkownik trafia na stronę z linkiem afiliacyjnym, gdzie podaje dane karty płatniczej.

W skrócie:

Oszuści pobierają 2,99 euro tygodniowo z konta ofiary

Fałszywe kalkulatory pokazują setki euro zarobków

Linki prowadzą do płatnych subskrypcji

Jak działa mechanizm oszustwa na TikToku

Materiały w mediach społecznościowych sugerują istnienie funkcji "Oglądaj filmy & Otrzymuj zapłatę". Profil nie ujawnia wprost, dla kogo jest ta metoda - odpowiedź pojawia się dopiero w komentarzu z linkiem do zewnętrznej strony. Po wpisaniu nazwy konta serwis oblicza przeciętne zarobki, zawsze pokazując atrakcyjne kwoty.

"W dużym skrócie, chodzi głównie o założenie konta na wskazanym portalu, za co autor linku otrzyma prowizję. Niestety, zamiast oczekiwanych zarobków musimy liczyć się z aktywowaniem subskrypcji, która będzie powodowała pobieranie środków z naszego konta" - ostrzega Elwira Charmuszko, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z CyberRescue.

Strony docelowe nie mają związku z TikTokiem. Ukryte pod przyciskiem "Zacznij zarabiać" linki afiliacyjne prowadzą do serwisów wymagających podania danych karty płatniczej.

Oszuści zarabiają zarówno na prowizjach afiliacyjnych, jak i na cyklicznych opłatach pobieranych z kont ofiar.

Ile naprawdę można zarobić na TikToku

Zarobki na TikToku są możliwe, ale wymagają spełnienia konkretnych warunków. Według oficjalnych wymagań platformy, twórca musi mieć ukończone 18 lat, minimum 10 000 obserwujących i 100 000 wyświetleń w ciągu ostatnich 30 dni.

Realne zarobki zależą od liczby obserwujących i zaangażowania. Z informacji NapoleonCat wynika, że 45 proc. twórców zarabiających na TikToku w Polsce określiło swoje dochody na poziomie 1000-9999 zł miesięcznie, a tylko 3 proc. przekracza 50 000 zł.

Charli D'Amelio, jedna z najpopularniejszych twórek, zarabia około 112 000-177 000 USD za jeden sponsorowany film.

"Twórca może zarabiać dzięki transmisjom na żywo i współpracom reklamowym, dlatego konsekwentne budowanie społeczności ma kluczowe znaczenie" - wyjaśnia Elwira Charmuszko, CyberRescue

Metody monetyzacji na TikToku

TikTok oferuje kilka oficjalnych programów zarabiania. Program Creator Rewards wypłaca twórcom za filmy dłuższe niż jedna minuta. Użytkownicy mogą również otrzymywać wirtualne prezenty podczas transmisji na żywo, z których jeden (TikTok Universe) jest wart do 500 USD.

Alternatywne źródła dochodu obejmują linki afiliacyjne, sprzedaż własnych produktów przez TikTok Shop oraz współprace z markami. Według szacunków branżowych, konta z 10-50 tys. obserwujących zarabiają 50-500 USD miesięcznie, podczas gdy profile powyżej 1 mln mogą osiągać kilkadziesiąt tysięcy USD.

Co zrobić gdy padłeś ofiarą oszustwa

Jeśli podałeś dane karty na podejrzanej stronie,

natychmiast wyzeruj limity

i zastrzeż kartę w banku.

To jedyny sposób na zatrzymanie cyklicznych płatności.

Incydent można zgłosić do TikToka przez formularz zgłoszeniowy - wystarczy przejść do profilu oszusta, kliknąć przycisk Udostępnij, wybrać Zgłoś i Zgłoś konto.

Oszustwa można również zgłaszać do CERT Polska lub bezpośrednio na Policję przez stronę gov.pl. Alternatywne usługi pomocy ofiarom cyberprzestępstw oferują m.in. Bank Pekao i Santander Bank Polska - ich klienci mają bezpłatny dostęp do wsparcia specjalistów CyberRescue przez telefon, SMS, Messenger i e-mail.

Warto zapamiętać:

Żaden oficjalny program TikToka nie płaci za samo oglądanie filmów

Natychmiast zastrzeż kartę jeśli podałeś dane na podejrzanej stronie

Zgłoś oszustwo przez formularz TikToka lub na Policję

Oszustwa wykorzystujące popularność TikToka będą się nasilać wraz z rosnącą liczbą użytkowników platformy. Kluczem do ochrony jest weryfikacja źródeł informacji i nieufność wobec obietnic łatwych zarobków. Prawdziwa monetyzacja na TikToku wymaga czasu, konsekwencji i budowania zaangażowanej społeczności.

Źródło: CyberRescue, TikTok Newsroom, NapoleonCat