Posprzątaj swój dom po świętach! Jak zrobić to szybko i praktycznie?

Szybkie i skuteczne sprzątanie po świętach. Jak zorganizować przestrzeń w mgnieniu oka?

Największym wrogiem porządku jest nadmiar. Aby proces sprzątania przebiegł błyskawicznie, zastosuj zasadę kategoryzacji. Zamiast przekładać przedmioty z miejsca na miejsce, podziel je na:

ozdoby do schowania,

prezenty do poukładania,

rzeczy, które wymagają nowej lokalizacji.

Pamiętaj, że sprzątanie poświąteczne to idealny moment na mały remanent. Jeśli w Twoim domu pojawiły się nowe rzeczy, zastanów się, czy stare nie powinny trafić do recyklingu lub do potrzebujących.

Organizer na buty, czyli porządek w przedpokoju po świątecznym chaosie

Przedpokój z pewnością jako pierwszy ucierpiał podczas wizyty gości. Rozrzucone pary obuwia nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale też zbierają piasek i wilgoć, utrudniając utrzymanie czystości. Rozwiązaniem pozwalającym odzyskać tę przestrzeń jest dedykowany organizer na buty. Dlaczego warto go mieć? Ponieważ pozwala:

oszczędzić dostępne miejsce,

chronić posiadane obuwie,

poprawić estetykę domu.

Wystarczy, że postawisz na przezroczyste pudełka lub ażurowe regały, a Twój przedpokój natychmiast zacznie wyglądać na w pełni uporządkowany.

Jak efektywnie uporządkować szuflady dzięki praktycznym organizerom?

Szuflady w kuchni i sypialni po Świętach często stają się ostoją bałaganu. Nowe zestawy sztućców, kosmetyki otrzymane w prezencie czy drobne gadżety potrzebują swojego miejsca i właśnie w tym momencie z pomocą przychodzą Ci organizery do szuflad.

Organizery pozwalają na sztywne wydzielenie stref dla konkretnych przedmiotów. Zastosowanie przegródek sprawia, że każda rzecz zyskuje swoje własne miejsce. Dzięki nim nie tracisz czasu na nerwowe szukanie korkociągu czy ulubionej szminki, a systemy modułowe od SportService pozwalają Ci dowolnie zarządzać dostępną przestrzenią.

Pojemniki na zabawki. Idealne rozwiązanie na poświąteczny porządek w pokoju dziecięcym

Pokój dziecka po wizycie Mikołaja bywa trudny do opanowania. Nowe klocki, lalki i gry planszowe potrafią szczelnie zakryć całą podłogę. Aby uniknąć chaosu, warto zainwestować w wytrzymałe i estetyczne pojemniki na zabawki, a konkretnie w:

pojemne skrzynie,

kolorowe kosze,

tekstylne pudełka.

A jeśli chodzi o praktyczne akcesoria, które ułatwią szybkie sprzątanie po świętach w całym domu, to w tej roli sprawdzą się szczególnie:

pokrowce na tekstylia,

pudełka na bombki,

umieszczane na pudełkach etykiety.

Pamiętaj! Czysty i zorganizowany dom to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim komfortu psychicznego. Wykorzystaj styczeń na wprowadzenie nowych zasad przechowywania, a zobaczysz, że codzienne sprzątanie przestanie zajmować Ci tyle czasu. Zapraszamy do SportService po wszystko, co uczyni tę zmianę prostą i przyjemną!

Foto: Freepik, treść: materiał partnera