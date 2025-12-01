Polska potrzebuje zintegrowanego systemu dronów wojskowych

W skrócie:

Integracja programów Gladius, Orlik, Gryf

Ukraina produkuje 4 miliony dronów rocznie

Polska wydaje 4,5% PKB na obronność

WB Group dostarcza tysiące dronów

Potrzeba szybkiego zwiększania produkcji

Wojna w Ukrainie ukazała znaczenie bezzałogowych systemów powietrznych w współczesnych konfliktach zbrojnych. Ukraina zwiększyła produkcję dronów z niemalże zera do około 4 milionów jednostek rocznie. Rosja osiągnęła podobny poziom produkcji, wytwarzając około 1,5-2 milionów dronów FPV rocznie.

Najważniejszą kwestią jest zdolność Polski do szybkiego zwiększenia produkcji dronów. Obecne programy jak Gladius, Orlik czy Gryf wymagają integracji w jeden modułowy system. To umożliwi działania rojowe i zwiększy interoperacyjność wszystkich platform.

Jakie drony posiada polska armia?

Polska Agencja Uzbrojenia podpisała umowy na systemy Gladius, FlyEye i Warmate. Gladius to system rozpoznawczo-uderzeniowy o zasięgu ponad 100 km. System dostarcza WB Group, największy polski producent dronów.

FlyEye to drony rozpoznawcze klasy mini wykorzystywane przez Siły Operacyjne. Polska zamówiła 400 systemów FlyEye, co daje około 1700 platform. Warmate to amunicja krążąca zdolna do precyzyjnego rażenia celów z dystansu.

Program Orlik obejmuje zakup 30 zestawów dronów krótkiego zasięgu od PGZ. Dostawa wielokrotnie się opóźniała, co wywołało krytykę. Program Gryf dotyczy taktycznych BSP średniego zasięgu.

Ile Polska wydaje na obronność?

Polska wydaje najwięcej w NATO jako procent PKB. W 2024 roku wydatki obronne wyniosły 4,12% PKB. W 2025 roku osiągną rekordowe 4,5-4,7% PKB, czyli około 186 miliardów złotych.

To czyni Polskę szóstym największym budżetem obronnym NATO pod względem wartości bezwzględnej. Większe budżety mają tylko USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Polska przekroczyła wymagane przez NATO 2% PKB już w 2020 roku.

Czy polski przemysł droniarski jest konkurencyjny?

WB Group jest największym producentem dronów w Europie. Firma dostarczyła setki systemów FlyEye i tysiące amunicji Warmate. Polskie drony sprawdziły się w Ukrainie, gdzie cenione są za odporność na zakłócenia elektroniczne.

Polska podpisała umowy na dostawę blisko 10 tysięcy dronów Warmate. Export polskich systemów obejmuje Litwę, Koreę Południową i Japonię. Rząd przeznacza połowę wydatków obronnych na krajowych producentów.

Produkcja skoncentrowana jest w WB Group oraz PGZ. Firmy te zatrudniają tysiące inżynierów i pracowników. Polska zmniejsza zależność od importu i buduje eksportowy potencjał.

Jakie są główne wyzwania?

Największym wyzwaniem jest mobilizacja produkcji w czasie kryzysu. System musi skalować się z tysięcy do setek tysięcy platform. Wymaga to rozproszonej infrastruktury i stabilnych łańcuchów dostaw.

Konieczna jest ochrona przed cyberatakami i zakłóceniami elektromagnetycznymi. Technologie dronów rozwijają się szybko, cykle innowacji trwają tygodnie lub miesiące. Polska musi nadążać za tempem zmian na polu walki.

Produkcja Ukrainy: 4 miliony dronów rocznie w 2024

Produkcja Rosji: 1,5-2 miliony dronów FPV rocznie

Wydatki Polski: 4,5% PKB w 2025 roku

Zamówienia FlyEye: 400 systemów do 2035

Zamówienia Warmate: prawie 10 tysięcy sztuk

Program Gladius: 4 moduły bateryjne

Zasięg Gladius: ponad 100 km

Czas wdrożenia: cykle miesięczne lub tygodniowe

Jakie są rekomendacje raportu?

Raport Inicjatywy SprawdzaMY postuluje utworzenie jednego ekosystemu BSP gotowego do działań rojowych. Potrzebne są uproszczone procedury zamówień i wsparcie podatkowe. Kluczowe jest szybkie wdrażanie innowacji technologicznych.

Proponuje się rozwój polskiego Defense Metaverse do testowania rojów. Standardy "trusted drones" mają zapewnić bezpieczeństwo systemów. Niezbędna jest ścisła współpraca z Ukrainą, która prowadzi w innowacjach.

Współpraca wojska, przemysłu i nauki stanowi fundament rozwoju. Polska musi budować odporność i autonomię strategiczną. Systemy BSP są kluczowe dla obronności i gospodarki kraju.

Podsumowując, integracja rozproszonych programów dronowych jest priorytetem dla Polski. Wojna w Ukrainie pokazała znaczenie masowej produkcji i szybkich innowacji. Polska dysponuje zaawansowanym przemysłem i rekordowymi wydatkami obronnymi, co stwarza podstawy do budowy suwerennych kompetencji technologicznych.

