Po czym poznać, że moje okulary na słońce są bezpieczne?

Ochrona oczu przed słońcem - ważna przez cały rok!

Wiele osób przypomina sobie o znaczeniu okularów przeciwsłonecznych dopiero wraz z nastającym latem. Trzeba jednak pamiętać, że ochrona przed szkodliwym działaniem promieni UV jest ważna przez cały rok! Wybór okularów przeciwsłonecznych powinien być świadomy, ponieważ jakość akcesoriów ma bezpośredni wpływ na zdrowie oczu.

Tak samo, jak chronimy skórę przed poparzeniem słonecznym i przedwczesnym starzeniem, tak samo warto chronić wzrok. Ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe powoduje stopniowe uszkodzenia delikatnych struktur gałki ocznej. Konsekwencją tego są takie schorzenia jak zaćma i zwyrodnienie plamki żółtej.

Okulary przeciwsłoneczne dobrej jakości - zdrowie najwyższą wartością

Istotą prawdziwych okularów przeciwsłonecznych jest filtr UV. Soczewki okularowe, które są wyposażone w taką powłokę, zatrzymują szkodliwe promieniowanie i zapewniają komfort widzenia nawet przy dużym nasłonecznieniu.

Choć sklepy i stoiska w turystycznych miejscowościach pełne są kolorowych dodatków, to specjaliści definitywnie odradzają korzystanie z nich. Ciemne okulary od nieznanych producentów, bez certyfikatów, to najczęściej zwykły plastik. Takie soczewki okularowe nie posiadają filtrów UV, a jedynie przyciemniają obraz, co stanowi jeszcze większe zagrożenie. Dlaczego? Kiedy zakładasz ciemne szkła, Twoje źrenice rozszerzają się. Jeśli nie ma powłoki blokującej promienie ultrafioletowe, to do wnętrza oka dostaje się ich więcej, co tylko zwiększa ryzyko uszkodzeń.

Skąd więc możemy mieć pewność, że interesujące nas akcesoria są wysokiej jakości? Okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepach optycznych dają pewność bezpieczeństwa. Takie modele posiadają wymagane oznaczenia, że są to produkty atestowane. Symbol CE umieszczony na zauszniku oznacza, że produkt spełnia europejskie normy bezpieczeństwa i wymagania techniczne. Oznaczenie UV400 to złoty standard, który informuje, że soczewki okularowe w wysokim stopniu chronią przed promieniowaniem UV.

Okulary przeciwsłoneczne z korekcją

Każdy, kto zmaga się z wadą wzroku, wie jak trudno obejść się bez okularów korekcyjnych. W letnie dni pojawia się dylemat - ochrona przed promieniami słonecznymi i komfort w otwartej przestrzeni czy ostrość widzenia? Nie musisz wybierać - alternatywą są barwione okulary korekcyjne. Możesz wybrać taką opcję między innymi w internetowym sklepie optycznym wOkularach.pl. To okulary z określoną mocą dostosowaną do Twoich potrzeb - zgodnie z receptą na okulary. Ale w tym przypadku możesz wybrać kolor zabarwienia soczewek okularowych.

Drugą opcją, coraz chętniej wybieraną, są okulary korekcyjne z nakładką przeciwsłoneczną. Takie modele ma w swojej ofercie marka Senja. To idealne rozwiązanie dla ludzi nowoczesnych i praktycznych.

Okulary, które na co dzień służą Ci podczas pracy, nauki i innych zadań, w jednej chwili mogą przemienić się w stylowe okulary przeciwsłoneczne. Jest to możliwe dzięki stabilnej nakładce, która dodatkowo może być wyposażona w polaryzację. To powłoka ograniczająca odblaski i zwiększająca kontrast obrazu - znacząco poprawia jakość widzenia, nawet w pełnym słońcu.

Zalety takiego rozwiązania docenią kierowcy - z uwagi na bezpieczeństwo, wsparcie dla uważności i refleksu podczas prowadzenia samochodu. Korekcja wraz z ochroną przeciwsłoneczną oznacza także ograniczenie uczucia zmęczenia, nawet w długiej trasie.

Treść: materiał partnera