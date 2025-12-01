Play osiąga 13 000 stacji bazowych i kończy roaming krajowy w 2025

Według danych z bazy SIS2PEM, Play ma obecnie 13 183 stacje bazowe, co stawia go na pierwszym miejscu wśród polskich operatorów. Tuż za nim plasuje się T-Mobile z 13 178 stacjami, Orange z 13 035 oraz Plus z 9 355 nadajnikami.

Zakończenie roamingu krajowego to przełomowy moment. Od 2019 roku Play korzystał z nadajników Orange, aby zapewnić zasięg w obszarach, gdzie nie posiadał własnej infrastruktury. Teraz firma staje się w pełni samodzielnym operatorem.

W skrócie:

Play ma 13 183 stacje bazowe - najwięcej w Polsce

Roaming krajowy kończy się 31 grudnia 2025

625 nowych nadajników uruchomiono w 2025 roku

Co oznacza koniec roamingu dla użytkowników Play

Dla ponad 15 milionów klientów Play zakończenie roamingu krajowego nie powinno oznaczać pogorszenia jakości usług. Operator zapewnia, że własna infrastruktura pokrywa już cały kraj. Według raportu Opensignal 2024, Play wygrał w kategorii dostępności sieci, czyli czasu, przez jaki użytkownicy mają aktywne połączenie.

Warto jednak zauważyć, że w testach prędkości Play plasuje się na trzecim miejscu. Według SpeedTest.pl, średnia prędkość pobierania w sieci Play wynosi 89,1 Mb/s, podczas gdy T-Mobile osiąga 133 Mb/s, a Orange 109,2 Mb/s.

Jak Play wypada na tle konkurencji w Polsce

Play prowadzi w liczbie stacji bazowych, ale to nie jedyny wskaźnik jakości sieci. T-Mobile dominuje w prędkości 5G (173,6 Mb/s), Plus ma najlepszy zasięg 5G (ponad 60 proc. populacji), a Orange wiedzie w ogólnym zasięgu według Opensignal.

W portabilności numerów Play radzi sobie dobrze. Według danych UKE, w pierwszym kwartale 2025 roku przeniesiono 444 690 numerów mobilnych między operatorami. Play i Orange notują dodatni bilans przeniesień, co potwierdza ich konkurencyjność na rynku.

Rozwój infrastruktury światłowodowej

Play rozwija również sieć stacjonarną po przejęciu UPC Polska za 7 mld zł w 2022 roku. Firma planuje objąć zasięgiem światłowodowym około 7 milionów gospodarstw domowych, choć nie podano terminu realizacji tego celu. Według SpeedTest.pl, Play Światłowód osiąga średnią prędkość 297,1 Mb/s, plasując się za Orange (343,5 Mb/s).

Operator uruchomił połączenie o przepustowości 1,2 Tb/s na odcinku Gdańsk-Poznań w ramach modernizacji ponad 20 tysięcy kilometrów sieci szkieletowej.

Ile kosztują inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną

Play nie ujawnił kosztów budowy 13 000 stacji bazowych ani zakończenia roamingu krajowego. Dla kontekstu, budowa jednej stacji bazowej w Polsce kosztuje od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych, w zależności od lokalizacji i technologii.

Zużycie danych w sieci Play rośnie o około 25 proc. rocznie. W internecie stacjonarnym średnie zużycie w polskim gospodarstwie domowym wzrosło trzykrotnie - do 319 GB miesięcznie w 2024 roku. To wymusza ciągłe inwestycje w przepustowość i zasięg.

Konkurencja na rynku konwergentnym

Play konkuruje z trzema innymi operatorami infrastrukturalnymi: Orange, T-Mobile i Plus. Wszyscy oferują usługi konwergentne (mobilne + stacjonarne). Orange ma najszerszy zasięg światłowodowy, T-Mobile przejął Multimedia Polska, a Plus należy do grupy Cyfrowy Polsat z szeroką ofertą telewizyjną.

Według informacji prasowej, Play jest "najchętniej wybieranym dostawcą usług mobilnych wśród osób przenoszących numer", co potwierdza dodatni bilans portabilności w danych UKE.

Warto zapamiętać:

Play kończy roaming krajowy 31 grudnia 2025 - sprawdź zasięg w swojej okolicy

Operator ma najwięcej stacji bazowych, ale nie najszybszą sieć mobilną

Rozwój światłowodu Play obejmie docelowo 7 mln gospodarstw domowych

Zakończenie roamingu krajowego przez Play to naturalna konsekwencja rozbudowy własnej infrastruktury. Operator osiągnął pełną dojrzałość technologiczną po 18 latach działalności. Kluczowe będzie utrzymanie jakości usług po wyłączeniu nadajników Orange oraz dalszy rozwój sieci 5G i światłowodowej.

Źródło: Play, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Opensignal, SpeedTest.pl

Foto: Shutterstock, treść: materiał partnera