Panele fotowoltaiczne 5 kW czy 6 kW - co lepiej wybrać do domu?

W skrócie:

Instalacja 5 kW wystarczy rodzinie do 4 500 kWh/rok

Instalacja 6 kW sprawdzi się powyżej 5 000 kWh

Różnica w cenie to zaledwie 3 000–5 000 zł

Bez magazynu energii autokonsumpcja sięga tylko 25–35%

Każda kWh zużyta na bieżąco jest warta 2–3× więcej niż oddana do sieci

Polska rodzina 3–4-osobowa zużywa rocznie od 3 500 do 6 000 kWh energii. Instalacja 5 kW pokrywa dolną część tego przedziału, a 6 kW – górną. Różnica? Dodatkowe 950–1 050 kWh rocznie. W systemie net-billing każda kilowatogodzina zużyta na bieżąco jest warta 2–3 razy więcej niż ta oddana do sieci. To zmienia rachunek bardziej, niż mogłoby się wydawać.

Dla kogo jest instalacja 5 kW?

To najczęściej wybierana moc na polskim rynku. Pasuje do domu 2–4-osobowej rodziny bez elektrycznego ogrzewania i klimatyzacji, przy rocznym zużyciu do 4 500–5 000 kWh. Sprawdzisz to na rachunku od sprzedawcy energii lub w jego aplikacji – i warto to zrobić, zanim w ogóle zadzwonisz do instalatora. Osoby rozważające wariant fotowoltaiki 5–6 kW powinny zacząć właśnie od tej liczby.

System 5 kW to dziś 10–14 paneli (popularne moduły mają 420–500 Wp), około 25–30 m² dachu skośnego i roczna produkcja 4 750–5 250 kWh. Na dachu płaskim potrzeba mniej więcej dwukrotnie większej powierzchni – ze względu na odstępy między rzędami paneli, które zapobiegają wzajemnemu zacienianiu.

Trzeba jednak pamiętać o degradacji. Nowoczesne panele tracą 0,3–0,5% mocy rocznie. Po 25 latach ich wydajność spadnie do ok. 80% wartości początkowej, a realna produkcja z instalacji 5 kW – do ok. 4 000–4 200 kWh. Fizycznie panele mogą pracować nawet 30–40 lat, ale w kalkulacjach opłacalności lepiej liczyć konserwatywnie.

Kiedy warto postawić na 6 kW?

Instalacja 6 kW pasuje do większych gospodarstw – rodzin 4–6-osobowych z klimatyzacją, podgrzewaczem wody lub pompą ciepła, zużywających powyżej 5 000 kWh rocznie. System 6 kW produkuje 5 700–6 300 kWh i wymaga 30–35 m² dachu skośnego.

Jest jeszcze jeden argument za tą mocą. Jeśli w ciągu 2–3 lat planujesz auto elektryczne lub montaż pompy ciepła, dodatkowy kilowat okaże się cennym zapasem. Pompa ciepła dorzuca do rachunku 2 000–4 000 kWh rocznie, auto elektryczne przy 15 000 km przebiegu – kolejne 2 000–3 500 kWh. Przy takich planach nawet 6 kW może okazać się za mało.

Kiedy wybrać 6 kW zamiast 5 kW?

Roczne zużycie prądu przekracza 5 000 kWh

W domu jest lub planowana jest klimatyzacja albo pompa ciepła

W najbliższych latach pojawi się auto elektryczne

Dach ma wystarczającą powierzchnię – minimum 30–35 m²

Jaki falownik do instalacji 5 i 6 kW?

Jedno trzeba wiedzieć od razu. Zarówno przy 5 kW, jak i 6 kW obowiązkowy jest falownik trójfazowy. Limit 3,68 kW dotyczy mocy oddawanej na jedną fazę – przepisy operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) nie pozwalają przyłączyć jednofazowej instalacji powyżej tej granicy. Próba zgłoszenia takiego falownika kończy się odrzuceniem wniosku. Dlatego analizując cenę instalacji fotowoltaicznej 5 kW zawsze upewnij się, że oferta zawiera właśnie falownik trójfazowy.

Jeśli Twój dom ma przyłącze jednofazowe, konieczna jest najpierw jego rozbudowa do trójfazowego – a to dodatkowy koszt i czas oczekiwania na operatora. Warto to sprawdzić przed podpisaniem umowy z instalatorem. Falownik trójfazowy lepiej rozkłada obciążenie na trzy fazy, co zmniejsza ryzyko wyłączeń ochronnych – szczególnie przy słabszej sieci.

Moc falownika dobiera się w zakresie 0,8–1,2 mocy paneli. Dla instalacji 5 kWp zalecany jest falownik 4,5–5 kW AC, dla 6 kWp – 5–6 kW AC. Jeśli planujesz rozbudowę o magazyn energii, od razu warto rozważyć falownik hybrydowy – unikniesz kosztownej wymiany za kilka lat.

Ile kosztuje zestaw 5 kW z montażem?

Cena zestawu fotowoltaicznego 5 kW z montażem w 2026 roku mieści się w przedziale 20 000–28 000 zł brutto, czyli średnio 4 000–5 000 zł za 1 kWp (dane Enzeit, styczeń 2026). W wariancie budżetowym zapłacisz bliżej 20 000 zł, standard z panelami Tier 1 (Longi, JA Solar, Jinko) i falownikiem Huawei lub Sofar to 22 000–25 000 zł.

Za co konkretnie płacisz?

Panele fotowoltaiczne – 40–50% kosztu całej instalacji

Falownik trójfazowy – przetwarza prąd stały na zmienny

Konstrukcja montażowa – uchwyty, szyny, mocowania do dachu

Okablowanie i zabezpieczenia AC/DC

Montaż, pomiary elektryczne i uruchomienie systemu

A ile kosztuje fotowoltaika 6 kW?

Instalacja fotowoltaiczna 6 kW w wersji standardowej kosztuje 23 000–33 000 zł brutto (3 800–5 200 zł za 1 kWp). Różnica w porównaniu do 5 kW to 3 000–5 000 zł – zaledwie kilkanaście procent.

Warto też wiedzieć, ile kosztuje sam magazyn energii. Moduł bateryjny 10 kWh to wydatek od ok. 12 000 zł (np. Pylontech Force H3) do 32 000 zł (Tesla Powerwall 2). Kompletny zestaw hybrydowy – panele plus magazyn plus falownik hybrydowy – to zazwyczaj 40 000–55 000 zł. Bez magazynu można zacząć taniej, ale trzeba się liczyć z niższą autokonsumpcją.

Parametr 5 kW 6 kW Roczna produkcja energii 4 750–5 250 kWh 5 700–6 300 kWh Liczba paneli (420–500 Wp) 10–14 szt. 13–17 szt. Powierzchnia dachu skośnego 25–30 m² 30–35 m² Cena z montażem (standard) 20 000–28 000 zł 23 000–33 000 zł Średnia cena za 1 kWp 4 000–5 000 zł 3 800–5 200 zł Optymalny profil zużycia do 4 500 kWh/rok powyżej 5 000 kWh/rok Falownik trójfazowy, 4,5–5 kW AC trójfazowy, 5–6 kW AC Produkcja po 25 latach (~80%) ~4 000–4 200 kWh ~4 560–5 040 kWh

Net-billing – dlaczego autokonsumpcja jest ważniejsza niż moc?

Na mocy ustawy z 27 grudnia 2024 r. od 1 lutego 2025 obowiązuje mnożnik korekcyjny 1,23 – wartość energii oddanej do sieci liczona jest jako cena RCE pomnożona przez 1,23. Mechanizm ma kompensować prosumentom VAT i opłaty dystrybucyjne. Prosumenci z instalacjami uruchomionymi przed 1 lipca 2024 r. mogą też wrócić do rozliczeń po miesięcznej cenie energii (RCEm), co daje większą przewidywalność.

Mimo mnożnika asymetria jest spora. Za oddaną kilowatogodzinę odzyskasz średnio 0,30–0,55 zł – kupno tej samej z sieci kosztuje ok. 1,10 zł brutto. A ceny RCE w szczycie produkcji słonecznej (południe, lato) potrafią spadać do zera lub wartości ujemnych. To ma praktyczne znaczenie przy wyborze mocy: przewymiarowana instalacja produkuje latem mnóstwo nadwyżek, które – oddane do sieci po niskich cenach – nie zwracają się satysfakcjonująco.

Stąd prosta zasada: bez magazynu autokonsumpcja wynosi 25–35%. Z magazynem 10 kWh rośnie do 70–90%. Jeśli w ciągu dnia dom stoi pusty, a rodzina wraca wieczorem – bez magazynu większość energii i tak trafi do sieci.

Kiedy instalacja na siebie zarobi?

Czas zwrotu jest silnie zależny od profilu zużycia. Przy autokonsumpcji 30% (typowa rodzina wychodząca rano do pracy) realny zwrot to 8–10 lat bez dotacji. Przy 50% – spada do 6–7 lat. Z magazynem energii i autokonsumpcją 70–80% – 5–6 lat. Ulga termomodernizacyjna (do 53 000 zł odliczenia od dochodu na osobę) potrafi skrócić te okresy o dalsze 1–2 lata. Kto zastanawia się, ile kosztuje fotowoltaika 6 kW w porównaniu do 5 kW – różnica w czasie zwrotu jest minimalna, pod warunkiem że moc dopasowana jest do zużycia.

Branżowe kalkulatory obiecujące 3–4 lata zakładają autokonsumpcję 50% i wysokie ceny RCE – warto do takich szacunków podchodzić ostrożnie. Na korzyść inwestora działa natomiast fakt, że ceny energii historycznie rosły o 5–10% rocznie – co z każdym rokiem poprawia opłacalność.

Co istotne, przewymiarowana instalacja 6 kW w domu zużywającym 3 500 kWh rocznie zwróci się wolniej niż dobrze dobrana 5 kW. Nadwyżki oddane do sieci zarobią mniej niż kosztowały. Dlatego lepiej dopasować moc do realnego zużycia niż kupować „na zapas" bez konkretnych planów elektryfikacji.

Liczby, które warto zapamiętać

3,68 kW – próg mocy na jedną fazę; powyżej obowiązkowy falownik trójfazowy

– próg mocy na jedną fazę; powyżej obowiązkowy falownik trójfazowy 950–1 050 kWh – tyle rocznie daje każdy dodatkowy 1 kW mocy instalacji

– tyle rocznie daje każdy dodatkowy 1 kW mocy instalacji 1,23 – mnożnik korekcyjny w net-billingu (ustawa z 27.12.2024, od 1.02.2025)

– mnożnik korekcyjny w net-billingu (ustawa z 27.12.2024, od 1.02.2025) 25–35% – typowa autokonsumpcja bez magazynu energii

– typowa autokonsumpcja bez magazynu energii 0,3–0,5% – roczna degradacja mocy nowoczesnych paneli fotowoltaicznych

– roczna degradacja mocy nowoczesnych paneli fotowoltaicznych 0,8–1,2× – zalecany stosunek mocy falownika do mocy paneli

Zanim podpiszesz umowę – krótka checklista

Dla większości domów 3–4-osobowych bez pompy ciepła wystarczy instalacja 5 kW za 20 000–28 000 zł. Dodatkowy kilowat ma sens przy zużyciu powyżej 5 000 kWh lub planach elektryfikacji ogrzewania i transportu. Nie da się też pominąć faktu, że ceny RCE w godzinach południowych potrafią spadać do zera – co oznacza, że nadwyżki oddawane latem do sieci mogą nie zarobić praktycznie nic.

Sprawdź roczne zużycie prądu na rachunkach lub w aplikacji sprzedawcy Oceń orientację dachu – optimum to południe lub SE/SW, kąt 20–40° Zweryfikuj typ przyłącza – jednofazowe wymaga rozbudowy do trójfazowego Porównaj minimum 3 oferty od certyfikowanych instalatorów (lista UDT) Upewnij się, że oferta zawiera 25-letnią gwarancję mocy paneli Dopytaj o falownik hybrydowy – ułatwi rozbudowę o magazyn w przyszłości

Pytania, które zadaje sobie każdy przed zakupem

Ile kosztuje instalacja 5 kW z montażem w 2026 roku?

Od 20 000 do 28 000 zł brutto (4 000–5 000 zł/kWp). W wariancie budżetowym zapłacisz bliżej dolnej granicy, standard z panelami Tier 1 – 22 000–25 000 zł. Po uldze termomodernizacyjnej realny koszt spada o kilka tysięcy złotych.

Ile kosztuje fotowoltaika 6 kW?

Standardowa instalacja to 23 000–33 000 zł brutto. Dołożenie magazynu energii (od 12 000 zł za moduł 10 kWh) podnosi cenę, ale zwiększa autokonsumpcję z 25–35% do 70–90% – co skraca czas zwrotu.

Czy 5 kW wystarczy dla czteroosobowej rodziny?

Tak, jeśli roczne zużycie nie przekracza 4 500 kWh i w domu nie ma klimatyzacji ani pompy ciepła. Przy wyższym zużyciu lepiej rozważyć 6 kW lub więcej.

Co to jest net-billing?

System rozliczeń prosumenckich, w którym nadwyżki prądu sprzedajesz do sieci po cenach rynkowych (RCE) z mnożnikiem 1,23. Cena odkupu jest 2–3 razy niższa od ceny zakupu prądu z sieci – dlatego kluczowa jest autokonsumpcja.

Czy warto od razu kupić magazyn energii?

Magazyn podnosi autokonsumpcję z 25–35% do 70–90%. Sam moduł 10 kWh kosztuje od ok. 12 000 zł (Pylontech) do 32 000 zł (Tesla Powerwall). Bez niego większość letniej nadprodukcji trafia do sieci po niskich cenach RCE.

Jaki falownik jest potrzebny do instalacji 5 lub 6 kW?

Dla obu mocy obowiązkowy jest falownik trójfazowy – przepisy OSD nie pozwalają na jednofazowy powyżej 3,68 kW. Przy planach rozbudowy o magazyn warto od razu wybrać falownik hybrydowy.

Materiał opracowany we współpracy z porownajpv.pl

