Organizacja imprezy firmowej - na co zwrócić uwagę poszukując odpowiedniej firmy do tego zadania?

Doświadczenie i referencje dotychczasowych klientów

Organizacja imprez to jeden z tych obszarów, które warto powierzyć profesjonalistom. Dlatego też planując organizację jubileuszu firmy, wigilii firmowej lub imprezy karnawałowej dla pracowników z partnerami, warto rozważyć współpracę z firmą posiadającą odpowiednie doświadczenie w tym zakresie.

By jednak mieć pewność, że impreza na długo zapadnie wszystkim w pamięci, zadbajmy o dobór takich specjalistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w organizacji takich przyjęć. Upewnijmy się, że w portfolio naszego partnera znalazła się już organizacja imprez firmowych, a dotychczasowi klienci byli zadowoleni poziomem organizacji - nie tylko sali, ale także cateringiem i oprawą muzyczną. Duże imprezy firmowe dzieją się tylko raz na jakiś czas - warto powierzyć organizację przedsięwzięcia osobom, które wiedzą, czego pracownicy oczekują od takich biznesowych spotkań towarzyskich.

Personalizacja imprezy i kreatywna postawa organizatora

Czy organizator imprezy firmowej potrafi dopasować styl i motyw przewodni imprezy do naszych potrzeb? Czy jest w stanie ustalić z restauracją lub hotelem wszelkie szczegóły, które pozwolą nam po prostu przyjść i cieszyć się wystrojem, przekąskami i obsługą gości? A może firma organizująca imprezę pójdzie o krok dalej i sama wyjdzie z inicjatywą i zaproponuje oraz doradzi, jakie atrakcje zapewnią najlepsze doświadczenia pracownikom?

Osobny bar z osobą przygotowującą drinki na zamówienie, fotobudka, słodki stół z przekąskami, a może gościnny występ znanego zespołu? Tutaj dużo zależy od budżetu imprezy, ale doświadczona firma, która posiada kontakty i współpracuje w wieloma dostawcami, z pewnością będzie w stanie zaproponować rozwiązanie, dzięki któremu nasze biznesowe przyjęcie będzie niezapomniane jeszcze przez wiele następnych miesięcy.

Optymalne zarządzanie budżetem

Chcemy urządzić efektowną imprezę dla swoich pracowników, ale mamy za zadanie trzymać się kurczowo ustalonego wcześniej budżetu? Dla osób, które nie znają realiów organizacji takich przyjęć, kwestia utrzymania kosztów w ryzach może być nie lada wyzwaniem. Jedną z oczywistych korzyści współpracy z firmą profesjonalnie zajmującą się organizacją eventów jest możliwość sztywnego ustalenia budżetu - wtedy to odpowiedzialność spada właśnie na organizatora, a my możemy czuć komfort psychiczny, że wydatki poniesione na jeden wieczór nie wymknęły się spod kontroli.

Istotne jest jednak by upewnić się, że firma, z którą współpracujemy, w istocie honoruje takie sztywne budżetowe ustalenia. Tego dowiemy się zarówno po opiniach dotychczasowych klientów, jak i podczas wstępnej rozmowy z firmą. To właśnie na etapie fazy planowania uroczystości ustalimy jasno budżet i nasze oczekiwania. Być może już na tym etapie doświadczeni event plannerzy ocenią, czy nasze oczekiwania idą w parze z budżetem. Jeśli nie, to ich zadaniem będzie zorganizowanie takiej imprezy firmowej, która zapewni niezapomniane wrażenia w cenie, która była wcześniej przez nas ustalona.

Foto: Adobe Stock, treść: materiał partnera