Najczęstsze błędy podczas cięcia gresu i jak ich uniknąć

Zły dobór tarczy – skąd się biorą pęknięcia i odpryski?

Najczęstszy błąd zaczyna się jeszcze przed uruchomieniem szlifierki. Tarcza do gresu musi być do niego dobrana. Modele przeznaczone do miękkich materiałów mają zbyt gruby segment i zbyt miękkie spoiwo. Efektem mogą być wykruszenia na krawędzi, mikropęknięcia wewnątrz płytki, a w skrajnych przypadkach również pęknięcie wzdłuż całej długości cięcia.

Tarcza diamentowa do gresu powinna mieć cienki segment (1,6–2 mm) i twarde spoiwo, pozwalające pracować wydajnie w gęstej strukturze materiału. Tarcze z segmentem laserowo spawanym lepiej odprowadzają ciepło i rzadziej powodują mikrouszkodzenia krawędzi. Jeśli po kilku cięciach linia jest postrzępiona, a dysk diamentowy szybko się zużywa – to sygnał, że narzędzie nie jest dopasowane. Lepsza tarcza zwróci się już przy kilku zaoszczędzonych płytkach.

Brak chłodzenia i za wysokie obroty – jak niszczymy narzędzia?

Wbrew pozorom szybciej nie zawsze znaczy lepiej. Wysoka temperatura podczas cięcia powoduje mikropęknięcia termiczne w strukturze płytki i przyspiesza zużycie segmentów diamentowych. Przy pracy na sucho obroty powinny być niższe, a przerwy regularne – co kilkanaście cięć warto odłożyć narzędzie na chwilę, zarówno dla tarczy, jak i dla silnika szlifierki.

Frezy diamentowe używane do poszerzania otworów i fazowania krawędzi są w tym kontekście szczególnie wrażliwe. Ich boczne otwory wentylacyjne muszą być drożne, jeśli zapchają się pyłem, frez przegrzewa się błyskawicznie i zużywa o wiele szybciej niż powinien. Regularne czyszczenie po każdym użyciu to podstawa utrzymania narzędzia w dobrej kondycji.

Brak stabilizacji płytki – mikroruchy, które psują cięcie

Nawet najlepsza tarcza nie pomoże, jeśli płytka podczas cięcia się przesuwa. Mikrodrgania i nieplanowane ruchy materiału to jedna z głównych przyczyn nierównych krawędzi i skośnych cięć. Przy dużych formatach – płytach 60×120 cm czy 80×160 cm – problem jest szczególnie widoczny, bo materiał ma dużą bezwładność i łatwo zbiera wibracje ze szlifierki.

Pomocny okazuje się tu system poziomowania płytek. Zapewnia stabilne ułożenie materiału na równej powierzchni i pewny chwyt. Przy przenoszeniu i ustawianiu ciężkich płyt warto sięgnąć po przyssawki próżniowe z miękką gumą, która lepiej przylega do fakturowanego gresu technicznego i zapewnia pewną kontrolę nad materiałem.

Zaniedbanie wykończenia krawędzi

Cięcie to nie ostatni etap obróbki gresu. Świeżo odcięta krawędź jest ostra i chropowata – wymaga wykończenia szczególnie wtedy, gdy będzie widoczna po ułożeniu lub gdy płytka jest przycinana do narożnika. Niesfazowane krawędzie wykruszają się podczas fugowania, zbierają zabrudzenia, a w miejscach ruchu pieszego mogą stanowić realne zagrożenie.

Do fazowania i wyrównywania krawędzi sprawdzają się frezy diamentowe montowane w szlifierce kątowej z regulacją obrotów. Przy twardym gresie warto pracować przy niższych obrotach i robić regularne przerwy. Liczy się też równomierne prowadzenie narzędzia – zbyt duży docisk lub gwałtowna zmiana kierunku powodują wyłamania, które trudno naprawić bez wymiany całej płytki.

