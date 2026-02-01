Lista polskich kandydatów na Eurowizję 2026

Na liście kandydatów chcących zaprezentować się na Eurowizji znalazły się zarówno znane nazwiska, jak i debiutanci, oferujący pop, alternatywę oraz brzmienia inspirowane folkiem. Każdy z wykonawców wnosi coś unikalnego, co może przyciągnąć uwagę międzynarodowej publiczności. W dalszej części artykułu wskażę też, kiedy odbędzie się finał polskich kwalifikacji.

Polscy kandydaci na Eurowizję 2026

Polski portal informacyjny Znaki.FM często zamieszcza artykuły na temat ważnych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Nie inaczej jest i tym razem. Postaram się przybliżyć sylwetki kandydatów, spośród których jeden lub jedna spróbuje zachwycić swoją muzyką widzów oraz słuchaczy w skali całej Europy. Jeśli więc chodzi o tegoroczny konkurs Eurowizja polska lista uczestników wynosi 8 osób. To ktoś z nich postara się powalczyć w Wiedniu o jak najlepszy wynik.

Alicja - "Pray"

Wokalistka Alicja Szemplińska urodziła się 29 kwietnia 2002 roku w Ciechanowie. Zwyciężyła w programach typu talent-show "Hit, Hit, Hurra!" czy "The Voice of Poland". Wygrała też krajowe eliminacje na Eurowizję w 2020 roku, ale edycja się nie odbyła ze względu na pandemię COVID-19 i piosenkarka nie wystąpiła. Wśród jej znanych utworów można wskazać: "Prawie My", "Empires" czy "Gdzieś". Trzeba mieć na uwadzę, że w konkursie takim jak Eurowizja kandydaci i ich utwory muszą zapadać w pamięć.

Propozycja Alicji, czyli utwór "Pray", który powalczy w polskich kwalifikacjach, z pewnością taka jest. Odznacza się mocnym wokalem, a brzmieniowo stanowi połączenia gospelu, soulu, R&B i rapu. Utwór opowiada o walce o wolność, własną tożsamość i wyrwaniu się spod presji oczekiwań innych. Motyw modlitwy symbolizuje szukanie siły w sobie i moment, w którym bohaterka przejmuje kontrolę nad swoim życiem. Piosenka śpiewana jest w języku angielskim.

Anastazja - "Wild Child"

Jeśli chodzi o kwalifikacje do konkursu Eurowizja 2026 Polska kandydaci są zróżnicowani wiekowo. Anastazja Maciąg jest jedną z najmłodszych uczestniczek. Urodziła się 13 lutego 2005 roku w Olsztynie. Swoją karierę zaczęła od udziału w programie "The Voice Kids" oraz okazała się najlepsza w konkursie "Rising Star" na TikToku, gdzie zaprezentowała utwór "Tylko o Tobie". W 2023 roku wydała popularny singiel "Moment", a rok później album "Domino".

Do polskich kwalifikacji na Eurowizję Anastazja przygotowała utwór "Wild Child". Muzyka to nowoczesny, dynamiczny pop, a sama piosenka, która została napisana przez wokalistkę wraz z Andrzejem Jaworskim, opowiada o potrzebie wolności, odwagi i życia na własnych zasadach. Tekst śpiewany jest w języku angielskim.

Basia Giewont - "Zimna woda"

W kwalifikacjach do konkursu Eurowizja 2026 kandydaci z Polski nie zawsze śpiewają w rodzimym języku. Basia Giewont się na to zdecydowała. Urodziła się 18 listopada 1991 roku w Zakopanem jako Barbara Gąsienica-Giewont. Jest wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką i aktorką musicalową z bogatym doświadczeniem scenicznym oraz wyjątkowym stylem łączącym góralski folk z elektroniką i popem. Wśród jej wcześniejszych utworów można wskazać "Nie bede", "Naski świat" czy "Korale".

Zgłoszony przez nią na polskie kwalifikacje Eurowizji utwór "Zimna woda" opowiada o poszukiwaniu miłości i symbolice chłodu wody jako metafory życia uczuciowego. Z tekstu wyłania się pragnienie odnalezienia ciepła serca, nawet jeśli rzeczywistość jest surowa. Warstwa muzyczna to połączenie folku z nowoczesnymi brzmieniami.

Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

Mężczyźni jako polscy kandydaci Eurowizja 2026 są w mniejszości. Jednym z nich jest Jeremi Sikorski. Artysta urodził się 20 kwietnia 1999 roku w Warszawie. To nie tylko wokalista, ale i muzyk oraz aktor. Już jako nastolatek wydał debiutancki album "Otwórz się na świat" w 2015 roku i występował na scenie musicalowej oraz w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Później pisał teksty i tworzył muzykę do utworów najlepszych polskich gwiazd popu.

W polskich kwalifikacjach na Eurowizję będzie próbował swoich sił w utworze "Cienie przeszłości". Jest to popowa piosenka o emocjonalnym zmaganiu się z własnymi wspomnieniami i poszukiwaniu tożsamości, metaforycznie ukazanym przez obrazy cieni krążących wokół narratora. Utwór wykonywany jest w języku polskim, ale wokalista nie wyklucza, że będzie zmodyfikowany i otrzyma też angielską wersję.

Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

Mając na uwadze ostatnie preselekcje Eurowizja 2026 kandydaci często wcześniej próbowali swoich sił w muzycznych talent-show. Tak też było w przypadku Karoliny Szczurowskiej. Wokalistka występowała w przeszłości w "The Voice Kids" oraz "The Voice of Poland". Jeśli chodzi o jej życie prywatne, to z dostępnych informacji można stwierdzić, że ma około 22-23 lata i pochodzi z Przenoszy na Limanowszczyźnie. Ma na koncie jeden album "KARO" oraz kilka singli, takich jak "Tyle barw", "Kwiatki", "Jest ok" czy "Odwiedzać Cię".

Karolina Szczurowska do kwalifikacji na Eurowizję przygotowała utwór "Nie bój się". Tekst piosenki napisany jest w języku polskim z angielskimi wstawkami. To popowa ballada posiadająca kilka mocniejszych i dynamicznych brzmieniowo fragmentów. Opowiada o lęku, depresji i wsparciu. Płynie z niej wniosek, że w trudnych chwilach obecność drugiej osoby jest cenna.

Ola Antoniak - "Don't You Try"

Patrząc na zróżnicowanie wiekowe w polskich kwalifikacjach konkursu Eurowizja 2026 kandydaci pewnie zastanawiają się, czy powinni obawiać się najmłodszej uczestniczki. Ola Antoniak urodziła się w 2010 roku i jest znana szerszej publiczności jako finalistka 7. edycji "The Voice Kids" w drużynie Cleo. Próbowała także swoich sił w polskich preselekcjach do Eurowizji Junior 2024 i niewiele zabrakło, by okazała się najlepsza, gdyż zajęła w nich drugie miejsce.

Na kwalifikacje do tegorocznej "dorosłej" edycji przedstawiła popowy utwór "Don't You Try". Muzyka jest w nim dynamiczna, a śpiew emocjonalny. Tekst piosenki jest w całości w języku angielskim. Opowiada o rozstaniu i emocjonalnym cierpieniu, ale jednocześnie o odzyskiwaniu siły, niezależności i wiary w siebie po trudnych doświadczeniach.

Piotr Pręgowski - "Parawany tango"

Jeśli chodzi o konkurs Eurowizja polska edycja kwalifikacji ma też mniej typowych kandydatów. Kimś takim jest Piotr Pręgowski. To urodzony 15 lutego 1954 roku w Warszawie aktor i piosenkarz. I to z ról filmowych, telewizyjnych, teatralnych oraz dubbingowych jest przede wszystkim znany, choć występował niejednokrotnie wokalnie. Jego najbardziej popularną w ostatnim czasie kreacją jest postać Patryka Pietrka z "Rancza".

Do kwalifikacji na Eurowizję zgłosił utwór "Parawany tango". Tekst utworu jest w całości po polsku. Piosenka wyróżnia się tym, że jest lekka i humorystyczna. Opowiada o zabawie wczasowiczów podczas konkursu tańca na plaży wśród parawanów. Muzyka do niej inspirowana jest latynoskimi rytmami.

Stasiek Kukulski - "This too shall pass"

W polskich kwalifikacjach konkursu Eurowizja kandydaci w tym roku to większości bardzo młode osoby. Tak też jest w przypadku Stanisława Kukulskiego, o którym wiadomo, że ma 17 lat. W przeszłości występował w programie "The Voice Kids". Od 2025 roku przeżywa swój najlepszy czas w jeszcze dość krótkiej karierze. Wziął udział w programie "Szansa na sukces", gdzie zachwycił jurorów, wykonując utwory zespołu Wilki. Zdobył także Nagrodę Publiczności podczas konkursu "Debiutów" na festiwalu w Opolu.

W polskich preselekcjach na Eurowizję Stasiek Kukulski zaprezentował utwór "This too shall pass". Jest on w całości anglojęzyczny. Muzyka w tej piosence rozwija się od spokojnych brzmień do dynamicznych. Ta emocjonalna i nostalgiczna ballada opowiada o przemijaniu trudnych chwil i nadziei, że po burzy przychodzi spokój.

Kiedy będzie wielki finał polskich kwalifikacji?

Należy wskazać, że w kwalifikacjach konkursu Eurowizja 2026 Polska kandydaci zostaną zaprezentowani szerokiej publiczności 7 marca 2026 roku. Warto zaznaczyć, że wyemitowane w transmisji występy nie będą odbywały się na żywo, ale w formie nagrań ze studia TVP w Warszawie z dnia 28 lutego oraz 1 marca 2026 roku.

W tej edycji to widzowie będą decydować o tym, który z kandydatów wystąpi na Eurowizji. Głosować będzie można poprzez wysłanie SMS-ów. Organizatorzy zastrzegli, iż z jednego numeru możliwe będzie wysłanie maksymalnie 20 głosów. Osoba reprezentująca Polskę ze swoją piosenką w Wiedniu zostanie ogłoszona następnego dnia po finale, czyli 8 marca w programie "Pytanie na Śniadanie" w TVP2.

Zakończenie

Patrząc na zgłoszone utwory do preselekcji konkursu Eurowizja kandydaci zaprezentowali różnorodne style, emocje i podejście do tego wyzwania. W krajowych kwalifikacjach spotykają się doświadczeni artyści, którzy są już znani szerokiej publiczności, z młodymi wykonawcami, dopiero budującymi swoją pozycję. Różnice w wieku, stylach muzycznych i języku wykonywanych utworów sprawiają, że tegoroczna rywalizacja jest wyjątkowo interesująca i nieprzewidywalna.

Każda z zaprezentowanych propozycji ma potencjał, by zwrócić uwagę zarówno polskich widzów, jak i międzynarodowej publiczności Eurowizji. Niezależnie od wyniku, już same kwalifikacje są dowodem na to, że polska muzyka potrafi być odważna, różnorodna i pełna emocji. Najlepszy spośród ośmiu utworów zostanie ogłoszony 8 marca.

Autor: Aleksander Kot, Znaki.fm.

Foto: Freepik