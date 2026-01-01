KSeF i elektroniczny obieg dokumentów - bezpłatna konferencja już 22 stycznia

Czego dotyczy konferencja EOIF?

Konferencja „Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie" to merytoryczne spotkanie poświęcone nowoczesnym rozwiązaniom w zarządzaniu dokumentami. Eksperci podzielą się praktyczną wiedzą o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), digitalizacji, bezpiecznym obiegu dokumentów oraz automatyzacji procesów biznesowych. Wydarzenie łączy teorię z konkretnymi narzędziami dostępnymi na rynku.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele wiodących firm technologicznych, którzy zaprezentują sprawdzone rozwiązania do usprawnienia codziennej pracy z dokumentacją. Uczestnicy dowiedzą się, jak praktycznie wdrożyć systemy elektronicznego obiegu dokumentów w swoich organizacjach.

Kto powinien wziąć udział?

Konferencja jest skierowana do szerokiej grupy profesjonalistów z różnych branż.

Skorzystają z niej osoby odpowiedzialne za zarządzanie dokumentacją, dyrektorzy finansowi, specjaliści IT oraz wszyscy, którzy planują digitalizację procesów w swoich firmach.

To idealna okazja zarówno dla osób dopiero rozpoczynających przygodę z elektronicznym obiegiem dokumentów, jak i tych szukających optymalizacji istniejących rozwiązań.

Warto zaznaczyć, że wydarzenie jest całkowicie bezpłatne i odbywa się online, co eliminuje koszty podróży i pozwala uczestniczyć z dowolnego miejsca. Wystarczy komputer i dostęp do internetu.

Jakie tematy zostaną poruszone?

Program konferencji obejmuje najgorętsze zagadnienia związane z digitalizacją przedsiębiorstw:

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – praktyczne wdrożenie i zgodność z przepisami

– praktyczne wdrożenie i zgodność z przepisami Dokumenty w chmurze – bezpieczne przechowywanie i dostęp z każdego miejsca

– bezpieczne przechowywanie i dostęp z każdego miejsca Workflow i RPA – automatyzacja procesów biznesowych i powtarzalnych zadań

– automatyzacja procesów biznesowych i powtarzalnych zadań Bezpieczeństwo – ochrona danych, podpis elektroniczny i certyfikaty PKI

– ochrona danych, podpis elektroniczny i certyfikaty PKI Systemy OCR/OMR – automatyczne rozpoznawanie i przetwarzanie dokumentów

– automatyczne rozpoznawanie i przetwarzanie dokumentów JPK i narzędzia backoffice – uproszczenie raportowania i zarządzania

Dlaczego digitalizacja jest priorytetem?

Elektroniczny obieg dokumentów to już nie przyszłość, ale konieczność. Firmy, które zautomatyzowały zarządzanie dokumentacją, oszczędzają czas, redukują koszty i minimalizują ryzyko błędów. Nadchodzące regulacje, w tym obowiązkowy KSeF, sprawiają że transformacja cyfrowa staje się nieunikniona. Konferencja EOIF pomoże przygotować się do tych zmian.

Co zyskasz na udziale?

Uczestnicy konferencji otrzymają praktyczną wiedzę od ekspertów, poznają sprawdzone narzędzia oraz dowiedzą się, jak uniknąć typowych błędów przy wdrażaniu systemów elektronicznego obiegu dokumentów. To także doskonała okazja do porównania dostępnych rozwiązań i wybrania najlepszego dla specyfiki swojej firmy.