KSeF i elektroniczny obieg dokumentów - bezpłatna konferencja już 22 stycznia

Dzisiaj, 12:59

22 stycznia GigaCon organizuje bezpłatną konferencję online EOIF o elektronicznym obiegu dokumentów. Wydarzenie skierowane jest do firm, które chcą usprawnić zarządzanie dokumentacją, wdrożyć KSeF lub zautomatyzować procesy. Jak efektywnie digitalizować firmę?

Czego dotyczy konferencja EOIF?

Konferencja „Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie" to merytoryczne spotkanie poświęcone nowoczesnym rozwiązaniom w zarządzaniu dokumentami. Eksperci podzielą się praktyczną wiedzą o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), digitalizacji, bezpiecznym obiegu dokumentów oraz automatyzacji procesów biznesowych. Wydarzenie łączy teorię z konkretnymi narzędziami dostępnymi na rynku.

konferencja EOIF 2026

W konferencji wezmą udział przedstawiciele wiodących firm technologicznych, którzy zaprezentują sprawdzone rozwiązania do usprawnienia codziennej pracy z dokumentacją. Uczestnicy dowiedzą się, jak praktycznie wdrożyć systemy elektronicznego obiegu dokumentów w swoich organizacjach.

Kto powinien wziąć udział?

Konferencja jest skierowana do szerokiej grupy profesjonalistów z różnych branż.

Skorzystają z niej osoby odpowiedzialne za zarządzanie dokumentacją, dyrektorzy finansowi, specjaliści IT oraz wszyscy, którzy planują digitalizację procesów w swoich firmach.

To idealna okazja zarówno dla osób dopiero rozpoczynających przygodę z elektronicznym obiegiem dokumentów, jak i tych szukających optymalizacji istniejących rozwiązań.

Warto zaznaczyć, że wydarzenie jest całkowicie bezpłatne i odbywa się online, co eliminuje koszty podróży i pozwala uczestniczyć z dowolnego miejsca. Wystarczy komputer i dostęp do internetu.

Jakie tematy zostaną poruszone?

Program konferencji obejmuje najgorętsze zagadnienia związane z digitalizacją przedsiębiorstw:

  • Krajowy System e-Faktur (KSeF) – praktyczne wdrożenie i zgodność z przepisami
  • Dokumenty w chmurze – bezpieczne przechowywanie i dostęp z każdego miejsca
  • Workflow i RPA – automatyzacja procesów biznesowych i powtarzalnych zadań
  • Bezpieczeństwo – ochrona danych, podpis elektroniczny i certyfikaty PKI
  • Systemy OCR/OMR – automatyczne rozpoznawanie i przetwarzanie dokumentów
  • JPK i narzędzia backoffice – uproszczenie raportowania i zarządzania

Dlaczego digitalizacja jest priorytetem?

Elektroniczny obieg dokumentów to już nie przyszłość, ale konieczność. Firmy, które zautomatyzowały zarządzanie dokumentacją, oszczędzają czas, redukują koszty i minimalizują ryzyko błędów. Nadchodzące regulacje, w tym obowiązkowy KSeF, sprawiają że transformacja cyfrowa staje się nieunikniona. Konferencja EOIF pomoże przygotować się do tych zmian.

Co zyskasz na udziale?

Uczestnicy konferencji otrzymają praktyczną wiedzę od ekspertów, poznają sprawdzone narzędzia oraz dowiedzą się, jak uniknąć typowych błędów przy wdrażaniu systemów elektronicznego obiegu dokumentów. To także doskonała okazja do porównania dostępnych rozwiązań i wybrania najlepszego dla specyfiki swojej firmy.

Zacznij rok od digitalizacji

Konferencja EOIF to inwestycja jednego dnia, która może przynieść długofalowe korzyści dla całej organizacji. Poznasz narzędzia usprawniające codzienną pracę i dowiesz się, jak skutecznie wdrożyć KSeF oraz zautomatyzować procesy dokumentowe.

Bezpłatna rejestracja dostępna jest na stronie: www.gigacon.org/eoif-012026

Dołącz do wydarzenia 22 stycznia i przekonaj się, jak elektroniczny obieg dokumentów może zmienić Twoją firmę.

