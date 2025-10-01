Kiedy UPS nie wystarczy? Rola agregatów prądotwórczych w zasilaniu serwerowni i centrów danych

UPS - pierwsza linia obrony, ale nie ostateczna

Zasilacze UPS (ang. Uninterruptible Power Supply) są podstawowym elementem ochrony sprzętu IT przed nagłą utratą zasilania. Zapewniają natychmiastowe przełączenie na zasilanie bateryjne, eliminując przerwę, która mogłaby zresetować serwery, zakłócić transmisję danych czy uszkodzić systemy dyskowe.

Jednak każdy UPS ma ograniczony czas podtrzymania - najczęściej od kilku do kilkunastu minut. W małych serwerowniach wystarcza to, by bezpiecznie wyłączyć urządzenia lub przeczekać chwilową awarię. Ale w dużych środowiskach IT i data center, gdzie każda sekunda przestoju oznacza realne straty finansowe i wizerunkowe, taka ochrona jest niewystarczająca.

Sprawdź dostępne Agregaty prądotwórcze do data center - sprawdzone rozwiązania dla infrastruktury IT z naszej oferty.

Kiedy agregat staje się koniecznością?

Jeśli serwerownia ma działać nieprzerwanie przez godziny lub dni, niezależnie od stanu sieci energetycznej - potrzebny jest agregat prądotwórczy, który przejmie zasilanie od UPS w sposób płynny i długotrwały. Taki scenariusz jest dziś standardem w:

centrach danych (publicznych i prywatnych),

serwerowniach firm hostingowych i chmurowych,

bankowości i sektorze finansowym,

firmach e-commerce i IT obsługujących klientów 24/7,

instytucjach rządowych i wojskowych.

Agregat prądotwórczy uruchamia się automatycznie kilka sekund po zaniku napięcia z sieci, a jego rolą jest zasilanie całej infrastruktury aż do momentu przywrócenia zasilania podstawowego. W ten sposób UPS pokrywa tylko lukę czasową do startu agregatu, a nie całe zapotrzebowanie w trakcie awarii.

Kluczowe wymagania przy doborze agregatu dla serwerowni

Nie każdy agregat nadaje się do pracy z delikatną infrastrukturą IT. W przypadku zasilania awaryjnego dla data center, należy wziąć pod uwagę:

stabilność napięcia i częstotliwości - agregat musi pracować z precyzyjną regulacją, aby nie zakłócać pracy UPS-ów i urządzeń sieciowych,

- agregat musi pracować z precyzyjną regulacją, aby nie zakłócać pracy UPS-ów i urządzeń sieciowych, redundancję - centra danych klasy Tier III i IV wymagają minimum dwóch niezależnych źródeł zasilania, które mogą pracować naprzemiennie lub w synchronizacji (N+1, 2N),

- centra danych klasy Tier III i IV wymagają minimum dwóch niezależnych źródeł zasilania, które mogą pracować naprzemiennie lub w synchronizacji (N+1, 2N), wyciszenie - agregaty kontenerowe typu silent lub ultra silent nie mogą zakłócać pracy obiektu, zwłaszcza jeśli serwerownia działa w centrum miasta,

- agregaty kontenerowe typu silent lub ultra silent nie mogą zakłócać pracy obiektu, zwłaszcza jeśli serwerownia działa w centrum miasta, autonomia paliwowa - wymagane są duże zbiorniki paliwa i opcja pracy 24/48h bez uzupełniania, z możliwością automatycznego tankowania,

- wymagane są duże zbiorniki paliwa i opcja pracy 24/48h bez uzupełniania, z możliwością automatycznego tankowania, zdalne zarządzanie - monitoring parametrów pracy agregatu, poziomu paliwa, harmonogramów serwisowych.

Przykład zastosowania - infrastruktura krytyczna z agregatem GAPPA

W jednym z warszawskich centrów danych, obsługującym operatora hostingowego i klientów korporacyjnych, nasza firma dostarczyła dwa agregaty 200 kVA w zabudowie kontenerowej z układem synchronizacji. System automatycznie uruchamia agregaty w trybie N+1, z możliwością przejęcia pełnego obciążenia przy awarii jednej jednostki. Dzięki temu obiekt może działać bez dostępu do sieci przez ponad 48 godzin. Dodatkowo, zdalny dostęp do parametrów agregatów pozwala na monitorowanie systemu z poziomu centrum zarządzania.

Dla mniejszych serwerowni, np. firm IT lub biur technologicznych, rozwiązaniem są agregaty 100-250 kVA, które można ustawić na zewnątrz budynku lub zabudować w oddzielnym kontenerze technologicznym. Gappa oferuje również wsparcie projektowe i serwisowe.

Ile to kosztuje? A ile może kosztować brak?

Koszt agregatu do zasilania serwerowni zależy od mocy, rodzaju zabudowy i poziomu automatyzacji. Dla przykładu:

agregat 200 kVA kontenerowy, z ATS i monitoringiem - ok. 140 000-180 000 zł netto,

agregat 500 kVA w układzie N+1 - od 450 000 zł w górę.

Ale wystarczy jedna awaria, która odetnie firmę od danych, by zyskać świadomość, że taka inwestycja się zwraca. Przestoje w dostępie do danych, niedostępność aplikacji SaaS, zatrzymanie komunikacji z klientem - to dziś najpoważniejsze ryzyka dla każdej firmy technologicznej.

Podsumowanie

System UPS to konieczność - ale tylko w połączeniu z agregatem prądotwórczym można mówić o realnym zabezpieczeniu serwerowni czy centrum danych. Im większy obiekt, tym bardziej krytyczne staje się zapewnienie długoterminowego zasilania awaryjnego. Agregaty od Gappa to rozwiązania stworzone z myślą o infrastrukturze IT - precyzyjne, bezpieczne i gotowe do pracy w najbardziej wymagających warunkach.

Skontaktuj się z nami - doradzimy najlepsze rozwiązanie dla Twojego środowiska IT

Foto i treść: materiał partnera