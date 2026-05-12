Jakie są najczęstsze choroby przenoszone drogą płciową i kiedy wykonać badania?

Problem chorób przenoszonych drogą płciową jest znacznie bardziej powszechny, niż mogłoby się wydawać. Wiele zakażeń przez długi czas przebiega bezobjawowo lub daje jedynie subtelne symptomy, które łatwo pomylić z innymi infekcjami intymnymi. To właśnie dlatego tak duże znaczenie ma profilaktyka, regularna diagnostyka oraz szybkie wdrożenie leczenia. Nieleczone choroby weneryczne mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.
Z tego artykułu dowiesz się, m.in.:
Choroby weneryczne, określane obecnie częściej jako choroby przenoszone drogą płciową lub infekcje STI (ang. sexually transmitted infections), to grupa chorób zakaźnych wywoływanych przez bakterie, wirusy, pasożyty i inne drobnoustroje. Do zakażenia dochodzi najczęściej podczas kontaktów seksualnych – waginalnych, analnych oraz oralnych – szczególnie wtedy, gdy nie stosuje się zabezpieczenia w postaci prezerwatywy. Warto jednak pamiętać, że niektóre patogeny mogą przenosić się również przez kontakt z zakażoną krwią albo z matki na dziecko w czasie ciąży i porodu, a w przypadku HIV także podczas karmienia piersią.
Do najczęściej rozpoznawanych chorób przenoszonych drogą płciową należą zarówno zakażenia bakteryjne, jak i wirusowe:
Część z tych chorób – zwłaszcza kiła, rzeżączka czy chlamydioza – może zostać skutecznie wyleczona pod warunkiem wczesnego rozpoznania i szybkiego wdrożenia terapii. Inne, takie jak HIV czy opryszczka narządów płciowych, mają przebieg przewlekły lub nawrotowy i wymagają odpowiedniego leczenia oraz monitorowania. Zakażenie HPV często ustępuje samoistnie, ale niektóre typy wirusa mogą utrzymywać się dłużej i zwiększać ryzyko zmian przednowotworowych oraz nowotworów, dlatego znaczenie mają szczepienia i profilaktyka raka szyjki macicy.
Badania w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową należy wykonać zawsze wtedy, gdy istnieje ryzyko zakażenia lub pojawiają się niepokojące objawy ze strony układu moczowo-płciowego. Szczególną czujność powinny zachować osoby aktywne seksualnie, zwłaszcza mające wielu partnerów seksualnych, podejmujące przygodne kontakty seksualne lub niestosujące zabezpieczenia.
Diagnostyka jest zalecana również:
Niepokojące objawy, które powinny skłonić do wykonania badań, to m.in.:
Warto jednak pamiętać, że wiele zakażeń przebiega całkowicie bezobjawowo, dlatego regularne badania profilaktyczne mają ogromne znaczenie również u osób, które nie obserwują żadnych dolegliwości.
Diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową opiera się na wywiadzie lekarskim, ocenie objawów klinicznych oraz odpowiednio dobranych badaniach laboratoryjnych. Rodzaj wykonywanych testów zależy od podejrzewanego zakażenia oraz czasu, jaki upłynął od potencjalnego kontaktu z patogenem.
W diagnostyce wykorzystuje się przede wszystkim:
W kierunku kiły wykonuje się badania serologiczne, takie jak VDRL, RPR czy TPHA. W przypadku rzeżączki oraz chlamydiozy szczególnie wysoką skuteczność wykazują nowoczesne testy molekularne NAAT/PCR wykonywane z materiału dobranego do miejsca możliwego zakażenia, np. z pierwszego strumienia moczu, wymazu z pochwy, szyjki macicy, cewki moczowej, gardła lub odbytu. W przypadku zakażenia wirusem HPV wykonywane są testy genetyczne wykrywające materiał genetyczny wirusa oraz cytologia, która nie wykrywa samego HPV, ale pozwala ocenić komórki szyjki macicy pod kątem zmian przednowotworowych i nowotworowych.
Warto podkreślić, że dodatni wynik badania zawsze wymaga konsultacji lekarskiej. Wczesne rozpoznanie zakażenia pozwala szybciej wdrożyć leczenie, ograniczyć ryzyko powikłań oraz zmniejszyć możliwość przeniesienia choroby na partnera seksualnego.
