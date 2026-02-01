Potrzeby magazynu a wybór odpowiednich regałów

Przed zakupem regałów magazynowych warto przeanalizować potrzeby i sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przy wyborze szczególne znaczenie mają m.in. takie czynniki, jak:

maksymalna gęstość składowania,

kompatybilność z automatyką i inteligentnymi systemami,

bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.

- Każda firma jest inna. W niektórych magazynach korzysta się np. z autonomicznych robotów, dlatego warto, by regały i pozostałe elementy nowej infrastruktury były z nimi kompatybilne. Natomiast w innych istnieje potrzeba przechowywania szczególnie wymagających towarów, których nie da się umieścić na klasycznych konstrukcjach – tłumaczy specjalista z firmy Jungheinrich (https://www.jungheinrich.pl) produkującej systemy regałowe do magazynów.

Regały magazynowe głębokiego składowania

W automatycznych magazynach nierzadko korzysta się z regałów wjezdnych i przejezdnych. To konstrukcje, które sprawdzają się świetnie w systemie FIFO lub tam, gdzie priorytetem jest szybki przepływ palet. Umożliwiają uszeregowanie towarów tak, by te zmagazynowane najwcześniej mogły najszybciej opuścić obiekt. Takie regały magazynowe działają automatycznie, pozwalając na umieszczanie produktów od wewnątrz.

Regały wysokiego składowania i roboty kompletujące

Regały wysokiego składowania to doskonały wybór do dużych magazynów, w których priorytetem jest optymalne wykorzystanie każdego metra kwadratowego. Takie konstrukcje są kompatybilne z automatycznymi robotami i specjalnymi wózkami. Dzięki temu nie trzeba angażować pracowników w ręczne zdejmowanie towarów z półek umieszczonych kilkanaście metrów nad poziomem podłogi. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo i efektywność kompletacji zamówień.

Regały do magazynów z możliwością rozbudowy

Regały do magazynów, w których stawia się na automatyzację, powinny pozwalać na łatwe skalowanie. Warto, by były to systemy elastyczne, z możliwością rozbudowy i połączenia z kolejnymi urządzeniami, gdy zajdzie taka potrzeba. Ma to znaczenie zwłaszcza w początkujących firmach, które z czasem zwiększają liczbę obsługiwanych produktów i inwestują w coraz nowsze technologie.

Regały magazynowe projektowane na zamówienie

Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie na profesjonalne wsparcie przy wyborze regałów do automatycznego magazynu. Każda przestrzeń jest inna – znaczenie mają dotychczas wdrożone technologie, potrzeby co do późniejszej rozbudowy, specyfika przechowywanych towarów, a także ograniczenia danej branży. Z tego powodu automatyczne regały zwykle dobiera się indywidualnie – specjaliści zapoznają się z układem przestrzeni i wymaganiami przedsiębiorcy, a następnie tworzą projekt. Na tej podstawie powstaje pełny system, który obejmuje zarówno konstrukcje do przechowywania, jak i urządzenia transportowe.

Należy pamiętać, że regały magazynowe wpływają bezpośrednio na wydajność pracy w przedsiębiorstwie. Z tego powodu warto poświęcić czas na dobór takich produktów, które sprawdzą się najlepiej w konkretnym miejscu.

Foto i treść: materiał partnera Jungheinrich