Jak działa dofinansowanie do fotowoltaiki i kto może z niego skorzystać?

Trzy mechanizmy, trzy logiki – jak działa dofinansowanie do fotowoltaiki

Zanim sprawdzisz, czy możesz dostać pieniądze, warto zrozumieć, że "dofinansowanie do fotowoltaiki" to nie jeden program, lecz trzy zupełnie różne mechanizmy finansowe. Każdy działa inaczej, każdy ma inne wymagania i – co kluczowe – można je łączyć. Ale po kolei.

Mechanizm 1: Dotacja bezzwrotna z NFOŚiGW – składasz wniosek elektronicznie, a po pozytywnej weryfikacji dostajesz przelew na konto. Pieniędzy nie oddajesz. W 2026 roku to program przejściowy finansowany z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), następca legendarnego "Mojego Prądu", którego NFOŚiGW oficjalnie zakończył (edycja 7.0 nie powstanie).

Mechanizm 2: Dotacja z programu Czyste Powietrze – też bezzwrotna, ale fotowoltaika jest tu tylko dodatkiem do obowiązkowej wymiany źródła ciepła. Nie dostaniesz pieniędzy na same panele.

Mechanizm 3: Ulga termomodernizacyjna – to nie dotacja, lecz odliczenie od dochodu w PIT. Nie dostajesz przelewu – płacisz mniejszy podatek. Mechanizm zupełnie inny, ale realna korzyść potrafi sięgnąć kilkunastu tysięcy złotych. Pełne zestawienie dostępnych form wsparcia znajdziesz w przewodniku po dofinansowaniu do fotowoltaiki.

Program przejściowy NFOŚiGW – kto się kwalifikuje i na jakich zasadach

To w tej chwili jedyna aktywna ścieżka do bezzwrotnej dotacji stricte na fotowoltaikę. Nabór trwa od 30 marca do 30 kwietnia 2026 r. (pierwotnie do 24 kwietnia, ale przedłużono go, bo do 17 kwietnia wpłynęło zaledwie 6 860 wniosków – 38,4% budżetu wynoszącego 335 mln zł).

Kto może wnioskować?

Musisz spełnić jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

Jesteś osobą fizyczną (nie firmą, nie wspólnotą)

(nie firmą, nie wspólnotą) Posiadasz mikroinstalację PV o mocy 2–20 kW podłączoną do sieci

podłączoną do sieci Rozliczasz się w systemie net-billing

Masz zainstalowany magazyn energii (min. 2 kWh) lub magazyn ciepła (min. 20 dm³) – bez tego wniosek zostanie odrzucony

(min. 2 kWh) lub (min. 20 dm³) – bez tego wniosek zostanie odrzucony Inwestycja została zakończona w oknie 1 sierpnia 2024 – 31 października 2025 r.

Po zmianach z 20 kwietnia 2026 r. wnioskować mogą też uczestnicy wcześniejszych edycji Mojego Prądu (1.0–6.0), o ile przeszli na net-billing. Natomiast nie kwalifikujesz się, jeśli instalacja jest na leasing, nie jest podłączona do sieci (off-grid) albo została uruchomiona po 31 października 2025 r.

Ile można dostać?

Program refunduje do 50% kosztów kwalifikowanych (netto, bez VAT):

Co obejmuje dofinansowanie Maksymalna kwota dotacji Instalacja fotowoltaiczna (2–20 kW) do 7 000 zł Magazyn energii elektrycznej (min. 2 kWh) do 16 000 zł Magazyn ciepła (min. 20 dm³) do 5 000 zł Łącznie (I grupa – bez wcześniejszych dotacji) do 28 000 zł

Beneficjenci wcześniejszych edycji Mojego Prądu mogą liczyć na do 22 000 zł, a osoby z dotacjami z innych programów publicznych – na do 21 000 zł. Wypłaty mają nastąpić do 30 czerwca 2027 r.

Czyste Powietrze – fotowoltaika jako dodatek do termomodernizacji

Czyste Powietrze to zupełnie inna logika. Myśl o tym jak o zestawie obiadowym w restauracji – zupa (wymiana ogrzewania) jest obowiązkowa, a deser (fotowoltaika) opcjonalny. Nie dostaniesz dotacji wyłącznie na panele. Najpierw wymieniasz stare źródło ciepła na pompę ciepła, kocioł na biomasę albo przyłącze do sieci ciepłowniczej (kotły gazowe i olejowe od 2025 r. wypadły z gry). Szczegółowe warunki dofinansowania do paneli fotowoltaicznych w ramach tego programu warto sprawdzić przed wizytą u instalatora.

Kto się kwalifikuje?

Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego, spełniający kryteria dochodowe. Program ma trzy poziomy wsparcia (po reformie z 31 marca 2025 r.):

Poziom Kryterium dochodowe Intensywność Maks. dotacja Podstawowy roczny dochód do 135 000 zł do 40% do 66 000 zł Podwyższony do 2 250 zł/os. (wieloos.) / 3 150 zł (jednoos.) do 70% do 99 000 zł Najwyższy do 1 300 zł/os. (wieloos.) / 1 800 zł (jednoos.) do 100% do 135 000 zł + 1 200 zł na audyt

Od 31 marca 2025 r. audyt energetyczny jest obowiązkowy dla wszystkich wnioskodawców, niezależnie od zakresu inwestycji. NFOŚiGW planuje w II kwartale 2026 r. uruchomienie bonu na audyt za pośrednictwem gmin. Wnioski składa się przez czystepowietrze.gov.pl.

Ulga termomodernizacyjna – odliczenie w PIT zamiast przelewu

To najbardziej elastyczna forma wsparcia i – co ważne – jedyna bez budżetu, który się wyczerpie. Nie dostajesz przelewu, lecz odliczasz wydatki od dochodu w zeznaniu PIT. Efekt ten sam: mniej płacisz. Mechanizm sprawia, że fotowoltaika z dofinansowaniem podatkowym jest dostępna praktycznie dla każdego właściciela domu.

Kto skorzysta z ulgi?

Właściciel lub współwłaściciel istniejącego domu jednorodzinnego, który płaci PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-28 lub PIT-36L). Dom musi być oddany do użytkowania – na budynki w budowie ulga nie przysługuje. Limit odliczenia: 53 000 zł na osobę (106 000 zł na małżeństwo z oddzielnymi limitami).

Odliczeniu podlegają panele z osprzętem, falownik, konstrukcja montażowa, okablowanie, montaż, magazyn energii (w katalogu od 2025 r.) i audyt energetyczny. Podstawą jest faktura VAT – paragony nie wchodzą w grę. Realna korzyść: przy stawce 12% odzyskasz ok. 6 360 zł, przy 32% – nawet 16 960 zł. Porównanie kosztów instalacji w różnych konfiguracjach ułatwia Fotowoltaika-Porównywarka.

Kluczowa pułapka: jeśli część kosztów pokryła dotacja (np. z NFOŚiGW), odliczeniu podlega wyłącznie wkład własny. Inwestycję trzeba zakończyć w 3 lata, a niewykorzystaną ulgę rozliczasz przez 6 kolejnych lat.

Jak łączyć programy – i dlaczego warto

Tego samego komponentu nie wolno finansować z dwóch źródeł publicznych. Ale panele z programu NFOŚiGW, a wkład własny z ulgi podatkowej – jak najbardziej. Aktualne możliwości na rok 2026 znajdziesz w zestawieniu dofinansowania na fotowoltaikę w 2026 roku.

Do tego dochodzą programy gminne – Kraków oferuje do 15 000 zł na PV i do 9 000 zł na magazyn, Warszawa w ramach ekoDOTACJI do 65 000 zł łącznie. Warto sprawdzić ofertę swojego urzędu gminy, a osoby rozważające konkretną moc instalacji znajdą praktyczny rachunek kosztów w naszym zestawieniu instalacji 5 kW i 6 kW.

Jak złożyć wniosek krok po kroku

Wniosek do programu przejściowego NFOŚiGW składasz wyłącznie elektronicznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (gwd.nfosigw.gov.pl). Potrzebujesz:

Profilu zaufanego lub e-dowodu – bez tego się nie zalogujesz Faktur VAT z potwierdzeniem zapłaty za instalację i magazyn Zaświadczenia OSD o przyłączeniu mikroinstalacji – z datą w oknie kwalifikowalności (1.08.2024–31.10.2025) Kart katalogowych urządzeń i protokołu odbioru

Na złożenie masz 180 dni od daty faktury. Wnioski papierowe są odrzucane bez rozpatrzenia. Wątpliwości typu czy są dotacje na fotowoltaikę w Twojej konkretnej sytuacji warto rozwiać przed wizytą u instalatora.

Jedno ostrzeżenie na koniec tej sekcji: NFOŚiGW oficjalnie informuje, że oferty "pomocy w naborze do Mój Prąd 7.0" czy "gwarancji dotacji" to próba oszustwa. Program Mój Prąd 7.0 nie istnieje.

Warto zapamiętać

Trzy ścieżki wsparcia – dotacja NFOŚiGW, Czyste Powietrze i ulga podatkowa działają równolegle i można je łączyć

– dotacja NFOŚiGW, Czyste Powietrze i ulga podatkowa działają równolegle i można je łączyć Magazyn energii jest konieczny – bez niego wniosek do NFOŚiGW zostanie odrzucony

– bez niego wniosek do NFOŚiGW zostanie odrzucony Zachowaj faktury VAT – to fundament każdej formy dofinansowania do fotowoltaiki

– to fundament każdej formy dofinansowania do fotowoltaiki Nabór NFOŚiGW trwa do 30 kwietnia 2026 – ale dotyczy wyłącznie inwestycji z okresu VIII 2024 – X 2025

Najczęstsze pytania

Ile wynosi dofinansowanie do fotowoltaiki w 2026 roku?

W programie przejściowym NFOŚiGW dotacja na instalację PV to do 7 000 zł (50% kosztów). Z magazynem energii i ciepła łączna kwota rośnie do 28 000 zł. Ulga termomodernizacyjna pozwala dodatkowo odliczyć od dochodu do 53 000 zł na osobę.

Kto może skorzystać z dofinansowania do paneli fotowoltaicznych?

Z programu NFOŚiGW – osoby fizyczne z mikroinstalacją 2–20 kW podłączoną do sieci w net-billingu. Z ulgi termomodernizacyjnej – każdy właściciel istniejącego domu jednorodzinnego płacący PIT. Z Czystego Powietrza – właściciele domów spełniający kryteria dochodowe, wymieniający źródło ciepła.

Czy można dostać dofinansowanie na fotowoltaikę bez magazynu energii?

W programie przejściowym NFOŚiGW magazyn energii lub ciepła jest obowiązkowy. Bez magazynu można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej oraz z wielu programów gminnych, które nie stawiają takiego warunku.

Czy można łączyć dotację NFOŚiGW z ulgą termomodernizacyjną?

Tak, pod warunkiem że w PIT odliczasz wyłącznie wydatki niepokryte dotacją. Tego samego komponentu nie można finansować z dwóch źródeł publicznych jednocześnie.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki?

Wyłącznie elektronicznie przez portal GWD (gwd.nfosigw.gov.pl). Potrzebujesz profilu zaufanego, faktur VAT, zaświadczenia OSD i kart katalogowych urządzeń. Na złożenie masz 180 dni od daty faktury.

