Jak działa dofinansowanie do fotowoltaiki i kto może z niego skorzystać?

Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2026 roku przybiera trzy różne formy – bezzwrotną dotację, odliczenie podatkowe i dofinansowanie gminne – a łączna korzyść z ich połączenia potrafi obniżyć koszt instalacji nawet o 40–60%. Brzmi zachęcająco, ale każda ścieżka ma inne zasady, inne limity i inne pułapki formalne. Wyjaśniamy, jak to dokładnie działa i kto się kwalifikuje.
Zanim sprawdzisz, czy możesz dostać pieniądze, warto zrozumieć, że "dofinansowanie do fotowoltaiki" to nie jeden program, lecz trzy zupełnie różne mechanizmy finansowe. Każdy działa inaczej, każdy ma inne wymagania i – co kluczowe – można je łączyć. Ale po kolei.
Mechanizm 1: Dotacja bezzwrotna z NFOŚiGW – składasz wniosek elektronicznie, a po pozytywnej weryfikacji dostajesz przelew na konto. Pieniędzy nie oddajesz. W 2026 roku to program przejściowy finansowany z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), następca legendarnego "Mojego Prądu", którego NFOŚiGW oficjalnie zakończył (edycja 7.0 nie powstanie).
Mechanizm 2: Dotacja z programu Czyste Powietrze – też bezzwrotna, ale fotowoltaika jest tu tylko dodatkiem do obowiązkowej wymiany źródła ciepła. Nie dostaniesz pieniędzy na same panele.
Mechanizm 3: Ulga termomodernizacyjna – to nie dotacja, lecz odliczenie od dochodu w PIT. Nie dostajesz przelewu – płacisz mniejszy podatek. Mechanizm zupełnie inny, ale realna korzyść potrafi sięgnąć kilkunastu tysięcy złotych. Pełne zestawienie dostępnych form wsparcia znajdziesz w przewodniku po dofinansowaniu do fotowoltaiki.
To w tej chwili jedyna aktywna ścieżka do bezzwrotnej dotacji stricte na fotowoltaikę. Nabór trwa od 30 marca do 30 kwietnia 2026 r. (pierwotnie do 24 kwietnia, ale przedłużono go, bo do 17 kwietnia wpłynęło zaledwie 6 860 wniosków – 38,4% budżetu wynoszącego 335 mln zł).
Musisz spełnić jednocześnie wszystkie poniższe warunki:
Po zmianach z 20 kwietnia 2026 r. wnioskować mogą też uczestnicy wcześniejszych edycji Mojego Prądu (1.0–6.0), o ile przeszli na net-billing. Natomiast nie kwalifikujesz się, jeśli instalacja jest na leasing, nie jest podłączona do sieci (off-grid) albo została uruchomiona po 31 października 2025 r.
Program refunduje do 50% kosztów kwalifikowanych (netto, bez VAT):
|Co obejmuje dofinansowanie
|Maksymalna kwota dotacji
|Instalacja fotowoltaiczna (2–20 kW)
|do 7 000 zł
|Magazyn energii elektrycznej (min. 2 kWh)
|do 16 000 zł
|Magazyn ciepła (min. 20 dm³)
|do 5 000 zł
|Łącznie (I grupa – bez wcześniejszych dotacji)
|do 28 000 zł
Beneficjenci wcześniejszych edycji Mojego Prądu mogą liczyć na do 22 000 zł, a osoby z dotacjami z innych programów publicznych – na do 21 000 zł. Wypłaty mają nastąpić do 30 czerwca 2027 r.
Czyste Powietrze to zupełnie inna logika. Myśl o tym jak o zestawie obiadowym w restauracji – zupa (wymiana ogrzewania) jest obowiązkowa, a deser (fotowoltaika) opcjonalny. Nie dostaniesz dotacji wyłącznie na panele. Najpierw wymieniasz stare źródło ciepła na pompę ciepła, kocioł na biomasę albo przyłącze do sieci ciepłowniczej (kotły gazowe i olejowe od 2025 r. wypadły z gry). Szczegółowe warunki dofinansowania do paneli fotowoltaicznych w ramach tego programu warto sprawdzić przed wizytą u instalatora.
Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego, spełniający kryteria dochodowe. Program ma trzy poziomy wsparcia (po reformie z 31 marca 2025 r.):
|Poziom
|Kryterium dochodowe
|Intensywność
|Maks. dotacja
|Podstawowy
|roczny dochód do 135 000 zł
|do 40%
|do 66 000 zł
|Podwyższony
|do 2 250 zł/os. (wieloos.) / 3 150 zł (jednoos.)
|do 70%
|do 99 000 zł
|Najwyższy
|do 1 300 zł/os. (wieloos.) / 1 800 zł (jednoos.)
|do 100%
|do 135 000 zł + 1 200 zł na audyt
Od 31 marca 2025 r. audyt energetyczny jest obowiązkowy dla wszystkich wnioskodawców, niezależnie od zakresu inwestycji. NFOŚiGW planuje w II kwartale 2026 r. uruchomienie bonu na audyt za pośrednictwem gmin. Wnioski składa się przez czystepowietrze.gov.pl.
To najbardziej elastyczna forma wsparcia i – co ważne – jedyna bez budżetu, który się wyczerpie. Nie dostajesz przelewu, lecz odliczasz wydatki od dochodu w zeznaniu PIT. Efekt ten sam: mniej płacisz. Mechanizm sprawia, że fotowoltaika z dofinansowaniem podatkowym jest dostępna praktycznie dla każdego właściciela domu.
Właściciel lub współwłaściciel istniejącego domu jednorodzinnego, który płaci PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-28 lub PIT-36L). Dom musi być oddany do użytkowania – na budynki w budowie ulga nie przysługuje. Limit odliczenia: 53 000 zł na osobę (106 000 zł na małżeństwo z oddzielnymi limitami).
Odliczeniu podlegają panele z osprzętem, falownik, konstrukcja montażowa, okablowanie, montaż, magazyn energii (w katalogu od 2025 r.) i audyt energetyczny. Podstawą jest faktura VAT – paragony nie wchodzą w grę. Realna korzyść: przy stawce 12% odzyskasz ok. 6 360 zł, przy 32% – nawet 16 960 zł. Porównanie kosztów instalacji w różnych konfiguracjach ułatwia Fotowoltaika-Porównywarka.
Kluczowa pułapka: jeśli część kosztów pokryła dotacja (np. z NFOŚiGW), odliczeniu podlega wyłącznie wkład własny. Inwestycję trzeba zakończyć w 3 lata, a niewykorzystaną ulgę rozliczasz przez 6 kolejnych lat.
Tego samego komponentu nie wolno finansować z dwóch źródeł publicznych. Ale panele z programu NFOŚiGW, a wkład własny z ulgi podatkowej – jak najbardziej. Aktualne możliwości na rok 2026 znajdziesz w zestawieniu dofinansowania na fotowoltaikę w 2026 roku.
Do tego dochodzą programy gminne – Kraków oferuje do 15 000 zł na PV i do 9 000 zł na magazyn, Warszawa w ramach ekoDOTACJI do 65 000 zł łącznie. Warto sprawdzić ofertę swojego urzędu gminy, a osoby rozważające konkretną moc instalacji znajdą praktyczny rachunek kosztów w naszym zestawieniu instalacji 5 kW i 6 kW.
Wniosek do programu przejściowego NFOŚiGW składasz wyłącznie elektronicznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (gwd.nfosigw.gov.pl). Potrzebujesz:
Na złożenie masz 180 dni od daty faktury. Wnioski papierowe są odrzucane bez rozpatrzenia. Wątpliwości typu czy są dotacje na fotowoltaikę w Twojej konkretnej sytuacji warto rozwiać przed wizytą u instalatora.
Jedno ostrzeżenie na koniec tej sekcji: NFOŚiGW oficjalnie informuje, że oferty "pomocy w naborze do Mój Prąd 7.0" czy "gwarancji dotacji" to próba oszustwa. Program Mój Prąd 7.0 nie istnieje.
W programie przejściowym NFOŚiGW dotacja na instalację PV to do 7 000 zł (50% kosztów). Z magazynem energii i ciepła łączna kwota rośnie do 28 000 zł. Ulga termomodernizacyjna pozwala dodatkowo odliczyć od dochodu do 53 000 zł na osobę.
Z programu NFOŚiGW – osoby fizyczne z mikroinstalacją 2–20 kW podłączoną do sieci w net-billingu. Z ulgi termomodernizacyjnej – każdy właściciel istniejącego domu jednorodzinnego płacący PIT. Z Czystego Powietrza – właściciele domów spełniający kryteria dochodowe, wymieniający źródło ciepła.
W programie przejściowym NFOŚiGW magazyn energii lub ciepła jest obowiązkowy. Bez magazynu można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej oraz z wielu programów gminnych, które nie stawiają takiego warunku.
Tak, pod warunkiem że w PIT odliczasz wyłącznie wydatki niepokryte dotacją. Tego samego komponentu nie można finansować z dwóch źródeł publicznych jednocześnie.
Wyłącznie elektronicznie przez portal GWD (gwd.nfosigw.gov.pl). Potrzebujesz profilu zaufanego, faktur VAT, zaświadczenia OSD i kart katalogowych urządzeń. Na złożenie masz 180 dni od daty faktury.
