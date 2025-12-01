Jak chronić firmę przed atakami? Poznaj strategie ekspertów podczas Kongresu Bezpieczeństwa Sieci 2025

11 grudnia 2025 r. firma GigaCon organizuje kolejną edycję Kongresu Bezpieczeństwa Sieci – bezpłatnej konferencji online poświęconej cyberbezpieczeństwu. Wydarzenie kierowane jest do specjalistów IT, dyrektorów ds. bezpieczeństwa oraz osób decydujących o zakupie rozwiązań ochronnych. Czy Twoja organizacja jest gotowa na wyzwania związane z NIS2 i rosnącą falą ataków ransomware?
Kongres Bezpieczeństwa Sieci to cykliczne wydarzenie poświęcone zagadnieniom związanym z postępującą informatyzacją oraz zagrożeniami, które ze sobą niesie. Uczestnicy wysłuchają wystąpień specjalistów dzielących się praktycznymi doświadczeniami z zakresu ochrony danych i infrastruktury IT.
Najważniejsza informacja to szeroki zakres tematyczny – od sztucznej inteligencji w cyberobronie, przez zabezpieczenia chmurowe, po zgodność z dyrektywą NIS2. Eksperci przedstawią rozwiązania sprzyjające utrzymaniu bezpieczeństwa infrastruktury IT.
Program konferencji obejmuje dziesięć kluczowych obszarów cyberbezpieczeństwa. Prelegenci omówią zarówno aspekty techniczne, jak i prawne ochrony sieci i danych. Każdy z tematów odpowiada na realne wyzwania, z którymi mierzą się dziś organizacje różnych branż.
Jedna z ważniejszych kwestii to dyrektywa NIS2, która nakłada nowe obowiązki na podmioty kluczowe i ważne w Unii Europejskiej. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować firmę do wymogów regulacyjnych. Pełna lista zagadnień prezentuje się następująco:
Kongres adresowany jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za strategię i utrzymanie bezpieczeństwa w firmie – dyrektorów, specjalistów oraz managerów ds. bezpieczeństwa IT. Na wydarzeniu skorzystają również osoby podejmujące decyzje zakupowe dotyczące rozwiązań ochronnych.
Istotną grupą odbiorców są firmy korzystające w działalności z sieci i rozliczeń internetowych. Szczególnie zaproszeni są przedstawiciele branży bankowej i finansowej, przemysłu, telekomunikacji, administracji publicznej, sektora ubezpieczeniowego, energetyki oraz branży usługowej.
Kongres Bezpieczeństwa Sieci to bezpłatna konferencja online łącząca wiedzę ekspercką z praktycznymi rozwiązaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy poznają strategie ochrony przed ransomware, zasady modelu Zero Trust oraz wymogi dyrektywy NIS2. Wydarzenie odbędzie się 11 grudnia 2025 r. i jest skierowane do specjalistów IT oraz decydentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w organizacjach.
Agenda oraz bezpłatna rejestracja dostępne są na stronie:
https://www.gigacon.org/kbs---122025
Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia.
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
fot. Unsplash
