Jak chronić firmę przed atakami? Poznaj strategie ekspertów podczas Kongresu Bezpieczeństwa Sieci 2025

Dlaczego warto wziąć udział?

Kongres Bezpieczeństwa Sieci to cykliczne wydarzenie poświęcone zagadnieniom związanym z postępującą informatyzacją oraz zagrożeniami, które ze sobą niesie. Uczestnicy wysłuchają wystąpień specjalistów dzielących się praktycznymi doświadczeniami z zakresu ochrony danych i infrastruktury IT.

Najważniejsza informacja to szeroki zakres tematyczny – od sztucznej inteligencji w cyberobronie, przez zabezpieczenia chmurowe, po zgodność z dyrektywą NIS2. Eksperci przedstawią rozwiązania sprzyjające utrzymaniu bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Jakie tematy pojawią się na agendzie?

Program konferencji obejmuje dziesięć kluczowych obszarów cyberbezpieczeństwa. Prelegenci omówią zarówno aspekty techniczne, jak i prawne ochrony sieci i danych. Każdy z tematów odpowiada na realne wyzwania, z którymi mierzą się dziś organizacje różnych branż.

Jedna z ważniejszych kwestii to dyrektywa NIS2, która nakłada nowe obowiązki na podmioty kluczowe i ważne w Unii Europejskiej. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować firmę do wymogów regulacyjnych. Pełna lista zagadnień prezentuje się następująco:

Nowoczesne wyzwania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Sztuczna inteligencja w obronie cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo IoT (Internetu Rzeczy)

Strategie ochrony przed ransomware

Zabezpieczenia w chmurze

Zero Trust Security Model

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Zabezpieczenia sieci przemysłowych

Prawo i zgodność w obszarze cyberbezpieczeństwa – dyrektywa NIS2

Technologie bezpieczeństwa sieciowego

Do kogo skierowane jest wydarzenie?

Kongres adresowany jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za strategię i utrzymanie bezpieczeństwa w firmie – dyrektorów, specjalistów oraz managerów ds. bezpieczeństwa IT. Na wydarzeniu skorzystają również osoby podejmujące decyzje zakupowe dotyczące rozwiązań ochronnych.

Istotną grupą odbiorców są firmy korzystające w działalności z sieci i rozliczeń internetowych. Szczególnie zaproszeni są przedstawiciele branży bankowej i finansowej, przemysłu, telekomunikacji, administracji publicznej, sektora ubezpieczeniowego, energetyki oraz branży usługowej.

Co zapamiętać przed 11 grudnia?

Kongres Bezpieczeństwa Sieci to bezpłatna konferencja online łącząca wiedzę ekspercką z praktycznymi rozwiązaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy poznają strategie ochrony przed ransomware, zasady modelu Zero Trust oraz wymogi dyrektywy NIS2. Wydarzenie odbędzie się 11 grudnia 2025 r. i jest skierowane do specjalistów IT oraz decydentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w organizacjach.

Agenda oraz bezpłatna rejestracja dostępne są na stronie:

https://www.gigacon.org/kbs---122025

Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia.