IT w ubezpieczeniach - bezpłatna konferencja online już w czwartek

Już w czwartek, 18 czerwca 2026 r., odbędzie się bezpłatna konferencja online „IT w Ubezpieczeniach" organizowana przez GigaCon. Eksperci i praktycy pokażą, jak nowe technologie wspierają sektor ubezpieczeniowy. Wydarzenie skierowane jest do kadry zarządzającej i specjalistów IT z towarzystw ubezpieczeniowych.
Spotkanie poświęcone jest nowoczesnym technologiom zmieniającym branżę ubezpieczeniową. Eksperci omówią cyfryzację procesów, wykorzystanie AI i analityki danych, cyberbezpieczeństwo, rozwiązania antyfraudowe oraz zarządzanie ryzykiem. Program obejmuje też narzędzia usprawniające obsługę klienta i rozwój kanałów cyfrowych.
Formuła łączy wykłady merytoryczne zaproszonych ekspertów z prezentacjami firm IT, które pokażą konkretne narzędzia przydatne w codziennej pracy. Prelegenci podzielą się doświadczeniami z wdrożeń i opowiedzą o możliwościach rozwoju branży. Po każdym wystąpieniu przewidziana jest krótka sesja Q&A.
Organizatorzy kierują konferencję do przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych – wyższej i średniej kadry zarządzającej, specjalistów ds. rozwoju biznesu i IT, osób odpowiedzialnych za innowacyjność oraz informatyków. Udział jest bezpłatny, a formuła online pozwala dołączyć z dowolnego miejsca bez konieczności całodziennej nieobecności w biurze.
|Obszar
|Zagadnienia
|Systemy i integracja
|Systemy zintegrowane, integracja systemów, systemy wspierające pośrednictwo ubezpieczeniowe
|Dane i analityka
|Analiza i przetwarzanie danych, narzędzia klasy BI, zarządzanie ryzykiem
|Bezpieczeństwo
|Cyberzagrożenia, rozwiązania antyfraudowe
|Sprzedaż i klient
|Wsparcie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, omnikanałowość kontaktu z klientem
|Nowe technologie
|Technologie mobilne, aplikacje konwersacyjne, technologia chmurowa
Konferencja odbywa się w całości online, co eliminuje koszty i czas podróży. Format opiera się na wykładach prowadzonych przez praktyków rynku oraz prezentacjach dostawców rozwiązań IT. Dzięki sesjom pytań i odpowiedzi po każdym wystąpieniu uczestnicy mogą pogłębić interesujące ich zagadnienia bezpośrednio z prelegentami.
W ciągu jednego dnia można zapoznać się zarówno z wiedzą ekspercką opartą na realnych wdrożeniach, jak i z konkretnymi narzędziami dostępnymi na rynku. To dobra okazja, by porównać własne procesy z tym, co oferują dostawcy technologii.
Bezpłatna konferencja „IT w Ubezpieczeniach" odbędzie się online już w czwartek 18 czerwca 2026 r. W programie: AI, cyberbezpieczeństwo, analityka, systemy zintegrowane i narzędzia wspierające sprzedaż. Każdy wykład kończy sesja Q&A, a rejestracja zajmuje chwilę.
Dziennik Internautów jest patronem medialnym konferencji „IT w Ubezpieczeniach".
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fot. gigacon
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