IT w ubezpieczeniach - bezpłatna konferencja online już w czwartek

Czego dotyczy konferencja?

Spotkanie poświęcone jest nowoczesnym technologiom zmieniającym branżę ubezpieczeniową. Eksperci omówią cyfryzację procesów, wykorzystanie AI i analityki danych, cyberbezpieczeństwo, rozwiązania antyfraudowe oraz zarządzanie ryzykiem. Program obejmuje też narzędzia usprawniające obsługę klienta i rozwój kanałów cyfrowych.

Formuła łączy wykłady merytoryczne zaproszonych ekspertów z prezentacjami firm IT, które pokażą konkretne narzędzia przydatne w codziennej pracy. Prelegenci podzielą się doświadczeniami z wdrożeń i opowiedzą o możliwościach rozwoju branży. Po każdym wystąpieniu przewidziana jest krótka sesja Q&A.

Kto skorzysta na udziale?

Organizatorzy kierują konferencję do przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych – wyższej i średniej kadry zarządzającej, specjalistów ds. rozwoju biznesu i IT, osób odpowiedzialnych za innowacyjność oraz informatyków. Udział jest bezpłatny, a formuła online pozwala dołączyć z dowolnego miejsca bez konieczności całodziennej nieobecności w biurze.

Jakie tematy znajdą się w programie?

Obszar Zagadnienia Systemy i integracja Systemy zintegrowane, integracja systemów, systemy wspierające pośrednictwo ubezpieczeniowe Dane i analityka Analiza i przetwarzanie danych, narzędzia klasy BI, zarządzanie ryzykiem Bezpieczeństwo Cyberzagrożenia, rozwiązania antyfraudowe Sprzedaż i klient Wsparcie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, omnikanałowość kontaktu z klientem Nowe technologie Technologie mobilne, aplikacje konwersacyjne, technologia chmurowa

Jak wygląda formuła spotkania?

Konferencja odbywa się w całości online, co eliminuje koszty i czas podróży. Format opiera się na wykładach prowadzonych przez praktyków rynku oraz prezentacjach dostawców rozwiązań IT. Dzięki sesjom pytań i odpowiedzi po każdym wystąpieniu uczestnicy mogą pogłębić interesujące ich zagadnienia bezpośrednio z prelegentami.

W ciągu jednego dnia można zapoznać się zarówno z wiedzą ekspercką opartą na realnych wdrożeniach, jak i z konkretnymi narzędziami dostępnymi na rynku. To dobra okazja, by porównać własne procesy z tym, co oferują dostawcy technologii.

Co warto zapamiętać?

Bezpłatna konferencja „IT w Ubezpieczeniach" odbędzie się online już w czwartek 18 czerwca 2026 r. W programie: AI, cyberbezpieczeństwo, analityka, systemy zintegrowane i narzędzia wspierające sprzedaż. Każdy wykład kończy sesja Q&A, a rejestracja zajmuje chwilę.

Zarejestruj się bezpłatnie – agenda oraz formularz rejestracyjny dostępne na stronie konferencji: – agenda oraz formularz rejestracyjny dostępne na stronie konferencji:

Dziennik Internautów jest patronem medialnym konferencji „IT w Ubezpieczeniach".