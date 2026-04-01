IT w logistyce 2026 - bezpłatna konferencja online o magazynach, transporcie i łańcuchu dostaw

Czy Twój magazyn wciąż żyje arkuszami kalkulacyjnymi, a kierowcy planują trasy „na oko"? Jeśli tak – 28 maja 2026 r. warto zarezerwować kilka godzin na konferencję „IT w Logistyce", organizowaną online przez GigaCon. Wydarzenie skupia się na trzech filarach branży: magazynowaniu, dystrybucji i transporcie – i na tym, jak technologia potrafi w nich namieszać (w dobrym sensie).

Główne pytanie, na które organizatorzy chcą odpowiedzieć, brzmi: jak zoptymalizować łańcuch dostaw i procesy magazynowania przy pomocy nowoczesnych narzędzi IT?

Dla kogo jest ta konferencja?

Formuła spotkania jest prosta: wykłady merytoryczne prowadzone przez praktyków i specjalistów oraz prezentacje firm IT, które pokażą konkretne rozwiązania usprawniające codzienne procesy w firmach logistycznych i transportowych. Bez slajdów pełnych marketingowego żargonu – uczestnicy mogą liczyć na wiedzę opartą na realnych wdrożeniach.

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do menedżerów logistyki, kierowników magazynów, specjalistów ds. łańcucha dostaw oraz osób odpowiedzialnych za flotę i transport. Udział jest bezpłatny, a forma online eliminuje konieczność podróży – wystarczy komputer i kawa. To dobra okazja, by porównać własne procesy z tym, co oferuje rynek rozwiązań IT.

Jakie tematy pojawią się na agendzie?

Program konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień – od systemów zarządzania magazynem po narzędzia nadzorujące flotę pojazdów. Organizatorzy zaplanowali wykłady dotyczące m.in. optymalizacji łańcucha dostaw, prognozowania popytu i automatyki magazynowej.

Obszar Przykładowe tematy Magazynowanie WMS, zarządzanie zapasami, automatyka magazynowa, systemy zamówieniowe Transport i flota TMS, planowanie tras, systemy telematyczne, urządzenia IT do zarządzania flotą Dystrybucja i wymiana danych Systemy Point-of-Delivery, EDI, prognozowanie popytu

Co wyróżnia formułę GigaCon?

Konferencje GigaCon łączą wykłady merytoryczne z prezentacjami dostawców rozwiązań IT. Taki format pozwala uczestnikom nie tylko zdobyć wiedzę teoretyczną, ale też zobaczyć, jak konkretne narzędzia działają w praktyce – od systemów WMS i TMS po rozwiązania klasy EDI wspierające elektroniczną wymianę dokumentów między partnerami handlowymi. Prezentacje obejmują cały łańcuch procesów: od produkcji, przez magazynowanie, po dystrybucję i transport.

Formuła online oznacza, że do udziału wystarczy przeglądarka i dostęp do internetu. To szczególnie wygodne dla osób, które na co dzień zarządzają magazynem lub flotą i nie mogą pozwolić sobie na całodzienną nieobecność w firmie.

Klucz do nowoczesnej logistyki

Konferencja „IT w Logistyce" to okazja, by w jednym miejscu poznać aktualne trendy technologiczne w magazynowaniu, transporcie i dystrybucji – od automatyki magazynowej i WMS, przez planowanie tras i systemy telematyczne, po elektroniczną wymianę danych EDI. Udział jest bezpłatny, a rejestracja zajmuje chwilę.

Dziennik Internautów jest patronem medialnym konferencji „IT w Logistyce".