Informatyzacja ochrony zdrowia 2026 - bezpłatna konferencja online dla branży medycznej

Wczoraj, 19:13

26 lutego 2026 roku GigaCon organizuje bezpłatną konferencję online IT w Służbie Zdrowia. Wydarzenie skierowane jest do kadry zarządzającej i specjalistów IT z placówek medycznych. Jakie technologie zmienią oblicze polskiej ochrony zdrowia?

Czym jest konferencja IT w Służbie Zdrowia?

Konferencja IT w Służbie Zdrowia to wydarzenie poświęcone najnowszym rozwiązaniom w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Podczas spotkania wiodące firmy IT zaprezentują narzędzia usprawniające pracę placówek, zarządzanie personelem oraz pozwalające obniżyć koszty operacyjne. Wykłady merytoryczne przeprowadzą eksperci dzielący się praktycznymi doświadczeniami z wdrażania technologii w sektorze medycznym.

Najważniejsza informacja to formuła online, która umożliwia udział specjalistom z całej Polski bez konieczności podróżowania. Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne, co czyni je dostępnym dla szerokiego grona odbiorców z sektora ochrony zdrowia.

Zarejestruj się na bezpłatną konferencję IT w Służbie Zdrowia

Jakie tematy poruszą prelegenci?

Program konferencji obejmuje osiem kluczowych obszarów informatyzacji ochrony zdrowia. Uczestnicy poznają praktyczne aspekty wdrażania systemów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), w tym kwestie integracji i bezpieczeństwa danych. Prelegenci omówią również wykorzystanie telemedycyny w opiece zdrowotnej oraz nowoczesne narzędzia komunikacyjne dla pacjentów i personelu.

Jedna z ważniejszych części programu dotyczy zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce medycznej oraz analizy danych w celu poprawy prognozowania i leczenia. Eksperci przedstawią także wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem w kontekście Dyrektywy NIS 2.

Co znajdziesz w programie wydarzenia?

Informatyzacja ochrony zdrowia 2026 – konferencja online dla branży medycznej

  • E-zdrowie i EDM – wprowadzenie systemów elektronicznej dokumentacji medycznej i bezpieczeństwo danych
  • Telemedycyna – narzędzia komunikacyjne, prywatność i opieka na odległość
  • Sztuczna inteligencja – zastosowanie SI w diagnostyce i analizie danych medycznych
  • Cyberbezpieczeństwo i NIS 2 – zarządzanie ryzykiem, raportowanie incydentów, ciągłość działania
  • Internet Rzeczy (IoT) – monitorowanie pacjentów i inteligentne urządzenia medyczne
  • Blockchain – bezpieczna wymiana danych między instytucjami medycznymi
  • Aplikacje mobilne i wearable – samoopieka pacjenta i integracja z systemami opieki zdrowotnej
  • Technologie VR/AR – szkolenie personelu, terapia i wyzwania wdrożeniowe

Kto powinien wziąć udział?

Konferencja kierowana jest przede wszystkim do dyrektorów i kadry zarządzającej placówkami medycznymi, specjalistów IT odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną w szpitalach i przychodniach oraz osób decyzyjnych w zakresie wdrażania nowych technologii. Wydarzenie zainteresuje także menedżerów ds. cyberbezpieczeństwa w sektorze zdrowia.

Jedną z kluczowych korzyści jest możliwość poznania rozwiązań oferowanych przez wiodące firmy IT działające w branży medycznej. Uczestnicy zyskają wiedzę praktyczną, którą mogą wykorzystać przy planowaniu cyfrowej transformacji swoich placówek.

Kluczowe informacje

Konferencja IT w Służbie Zdrowia odbędzie się 26 lutego 2026 roku w formule online.

Wydarzenie organizowane przez GigaCon stanowi okazję do poznania najnowszych trendów w informatyzacji ochrony zdrowia – od elektronicznej dokumentacji medycznej, przez telemedycynę i sztuczną inteligencję, po cyberbezpieczeństwo zgodne z Dyrektywą NIS 2 oraz innowacyjne technologie VR/AR w medycynie.

Udział jest bezpłatny.

Dziennik Internautów jest patronem medialnym konferencji IT w Służbie Zdrowia. Zachęcamy do rejestracji i udziału w wydarzeniu.


