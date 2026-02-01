Informatyzacja ochrony zdrowia 2026 - bezpłatna konferencja online dla branży medycznej

26 lutego 2026 roku GigaCon organizuje bezpłatną konferencję online IT w Służbie Zdrowia. Wydarzenie skierowane jest do kadry zarządzającej i specjalistów IT z placówek medycznych. Jakie technologie zmienią oblicze polskiej ochrony zdrowia?
Konferencja IT w Służbie Zdrowia to wydarzenie poświęcone najnowszym rozwiązaniom w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Podczas spotkania wiodące firmy IT zaprezentują narzędzia usprawniające pracę placówek, zarządzanie personelem oraz pozwalające obniżyć koszty operacyjne. Wykłady merytoryczne przeprowadzą eksperci dzielący się praktycznymi doświadczeniami z wdrażania technologii w sektorze medycznym.
Najważniejsza informacja to formuła online, która umożliwia udział specjalistom z całej Polski bez konieczności podróżowania. Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne, co czyni je dostępnym dla szerokiego grona odbiorców z sektora ochrony zdrowia.
Program konferencji obejmuje osiem kluczowych obszarów informatyzacji ochrony zdrowia. Uczestnicy poznają praktyczne aspekty wdrażania systemów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), w tym kwestie integracji i bezpieczeństwa danych. Prelegenci omówią również wykorzystanie telemedycyny w opiece zdrowotnej oraz nowoczesne narzędzia komunikacyjne dla pacjentów i personelu.
Jedna z ważniejszych części programu dotyczy zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce medycznej oraz analizy danych w celu poprawy prognozowania i leczenia. Eksperci przedstawią także wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem w kontekście Dyrektywy NIS 2.
Konferencja kierowana jest przede wszystkim do dyrektorów i kadry zarządzającej placówkami medycznymi, specjalistów IT odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną w szpitalach i przychodniach oraz osób decyzyjnych w zakresie wdrażania nowych technologii. Wydarzenie zainteresuje także menedżerów ds. cyberbezpieczeństwa w sektorze zdrowia.
Jedną z kluczowych korzyści jest możliwość poznania rozwiązań oferowanych przez wiodące firmy IT działające w branży medycznej. Uczestnicy zyskają wiedzę praktyczną, którą mogą wykorzystać przy planowaniu cyfrowej transformacji swoich placówek.
Konferencja IT w Służbie Zdrowia odbędzie się 26 lutego 2026 roku w formule online.
Wydarzenie organizowane przez GigaCon stanowi okazję do poznania najnowszych trendów w informatyzacji ochrony zdrowia – od elektronicznej dokumentacji medycznej, przez telemedycynę i sztuczną inteligencję, po cyberbezpieczeństwo zgodne z Dyrektywą NIS 2 oraz innowacyjne technologie VR/AR w medycynie.
Udział jest bezpłatny.
Dziennik Internautów jest patronem medialnym konferencji IT w Służbie Zdrowia. Zachęcamy do rejestracji i udziału w wydarzeniu.
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
Wyrok TSUE o WIBOR - sądy mogą badać umowy, ale wskaźnik nie jest abuzywny
|
fot. xb100
|
fot. rawpixel.com
|
fot. drazen zigic
|
fot. Freepik
|
fot. kerfin7
|
fot. senivpetro
Stopka:
© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o.