eSIM: T-Mobile na kartę kupisz bez wychodzenia z domu

Jak działa zakup T-Mobile na kartę przez internet?

Cały proces odbywa się na stronie t-mobile.pl/na-karte. Klient wybiera nowy numer lub przenosi dotychczasowy od innego operatora, a następnie decyduje, czy chce tradycyjną kartę SIM (bezpłatna dostawa kurierem) czy eSIM z natychmiastową aktywacją. W przypadku eSIM wystarczy zeskanować kod QR i w ciągu kilku minut można już dzwonić.

Pakiet startowy GO! XL obejmuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 200 GB danych (170 GB podstawowych + 30 GB bonusu za doładowanie 50 zł). Po aktywacji opcji „Rok Internetu" w aplikacji Mój T-Mobile operator obiecuje dodatkowe 833,25 GB miesięcznie - co daje imponujące 9999 GB rocznie.

Po promocyjnym miesiącu za 20 zł oferta odnawia się w standardowej cenie 50 zł co 30 dni.

Prepaid online z eSIM - co oferuje konkurencja?

T-Mobile nie jest pionierem tego rozwiązania na polskim rynku. Play uruchomił sprzedaż starterów na kartę z eSIM już w lipcu 2025 roku - weryfikacja tożsamości odbywa się tam przez mojeID (logowanie do bankowości) lub fotoweryfikację wdrożoną we współpracy z fintechem Autopay.

Orange oferuje eSIM w swoich ofertach na kartę od dłuższego czasu, a najprostszą ścieżkę aktywacji ma subskrypcyjny Orange Flex, gdzie cały proces zamyka się w aplikacji mobilnej.

Z kolei Plus podchodzi do tematu nieco inaczej - startery eSIM dostępne są w fizycznej formie (kartonik z kodem QR) w salonach i salonikach Relay, choć wymiana istniejącej karty SIM na eSIM możliwa jest online przez serwis iPlus.

Poniższa tabela pokazuje, jak wypada porównanie zakupu prepaid online z eSIM u czterech głównych operatorów.

Operator Zakup eSIM online Weryfikacja tożsamości Cena startu Dane na start T-Mobile Tak - strona www Online (szczegóły w procesie) 20 zł / 30 dni 200 GB Play Tak - strona www / Play24 mojeID / fotoweryfikacja 30 zł / 30 dni (pakiet S) 30-200 GB Orange Tak - strona www / Mój Orange / Flex Online (w procesie zamówienia) od 15 zł / 31 dni zależnie od pakietu Plus Częściowo - wymiana online, starter eSIM w salonach iPlus / salon 15 zł (starter eSIM) 30 GB / 15 dni

Bonusy na start - co jeszcze dorzuca T-Mobile?

Operator kusi nie tylko promocyjną ceną. Nowi klienci z aktywnym pakietem GO! XL mogą odebrać YouTube Premium za darmo na okres do 3 miesięcy - bez reklam, z odtwarzaniem w tle i YouTube Music w pakiecie. Promocja dotyczy wyłącznie osób, które wcześniej nie korzystały z żadnej subskrypcji YouTube. Po okresie próbnym subskrypcja przechodzi na standardowe warunki płatne, więc warto ustawić przypomnienie o rezygnacji.

Dostępny jest też program lojalnościowy Magenta Moments z voucherami, zniżkami u partnerów i dodatkowymi pakietami danych. To element szerszej strategii T-Mobile, który stara się przekonać klientów prepaid do swojego ekosystemu.

Na co uważać przy zakupie prepaid online?

Sprawdź, czy Twój smartfon obsługuje eSIM - nie wszystkie modele są kompatybilne Pamiętaj o rejestracji numeru - to wymóg ustawowy, a weryfikacja online wymaga dokumentu tożsamości Promocyjna cena 20 zł obowiązuje tylko przez pierwsze 30 dni - potem pakiet GO! XL kosztuje 50 zł YouTube Premium po 3 miesiącach staje się płatne - ustaw przypomnienie o ewentualnej rezygnacji Przy wyborze fizycznej karty SIM dostawa jest bezpłatna, ale wymaga czasu - eSIM aktywujesz natychmiast

Najczęstsze pytania

Jak kupić T-Mobile na kartę online z eSIM?

Wystarczy wejść na stronę t-mobile.pl/na-karte, wybrać nowy numer lub przenieść dotychczasowy, a następnie wybrać opcję eSIM. Po weryfikacji tożsamości i opłaceniu startera otrzymasz kod QR do natychmiastowej aktywacji.

Ile kosztuje T-Mobile na kartę GO! XL po promocji?

Przez pierwsze 30 dni pakiet GO! XL kosztuje 20 zł. Po tym okresie cena wzrasta do 50 zł co 30 dni. Aby oferta się odnawiała, trzeba zapewnić wystarczające środki na koncie.

Który operator pierwszy uruchomił zakup prepaida online z eSIM w Polsce?

Orange jako pierwszy w Polsce wdrożył technologię eSIM (już w 2019 roku), choć pełny proces zakupu startera na kartę online z eSIM najwcześniej uproszczono w Orange Flex. Play uruchomił dedykowaną ścieżkę zakupu startera prepaid z eSIM w lipcu 2025 roku.

Czy mogę przenieść numer do T-Mobile na kartę online?

Tak. W procesie zakupu online T-Mobile umożliwia przeniesienie numeru od innego operatora (MNP). Cały proces realizowany jest zdalnie - nie trzeba odwiedzać salonu.

Ile danych dostanę w T-Mobile na kartę z pakietem GO! XL?

Pakiet GO! XL zapewnia 200 GB co 30 dni (170 GB podstawowych + 30 GB bonusu za doładowanie 50 zł). Po aktywacji dodatkowej opcji „Rok Internetu" operator przyznaje kolejne 833,25 GB miesięcznie.

