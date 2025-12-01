Elektryki wyprzedziły diesle w Polsce: 5010 vs 4695 rejestracji w listopadzie 2025 r.

W skrócie:

Elektryki wyprzedziły diesle o 315 rejestracji

Udział elektryków przekroczył 10% rynku

BYD Dolphin Surf liderem sprzedaży

Chińskie marki zajęły dwa miejsca w top 3

Program NaszEauto wykorzystał 62% budżetu

Średnia odległość między stacjami: 2152 metry

Dlaczego to przełomowy moment dla polskiego rynku?

Listopadowe wyniki oznaczają historyczny przełom na polskim rynku motoryzacyjnym. Po raz pierwszy samochody elektryczne wyprzedziły w miesięcznych rejestracjach auta z silnikami wysokoprężnymi.

Jeszcze w styczniu 2025 roku rejestracje elektryków były pięć razy mniejsze niż diesli, co pokazuje skalę transformacji w ciągu zaledwie dziesięciu miesięcy.

Wzrost popularności elektryków napędza kombinacja trzech kluczowych czynników: dotacje z programu NaszEauto do 37 tysięcy złotych, spadające ceny samochodów elektrycznych oraz agresywne formy finansowania oferowane przez producentów. Europejscy producenci jak Citroen, Audi czy MINI oferują pojazdy za kwoty od kilkuset do tysiąca złotych brutto miesięcznie, podczas gdy chińskie marki kuszą ratami od 99 złotych netto za Leapmotor T03.

Które marki dominują na polskim rynku elektryków?

Chińscy producenci zajęli dwa z trzech miejsc na podium najpopularniejszych elektryków w listopadzie.

Liderem został BYD Dolphin Surf, a trzecie miejsce przypadło miejskiemu Leapmotor T03.

Między nimi uplasowało się Audi Q4 e-tron, jedyny europejski model w czołowej trójce.

Sukces chińskich marek wynika z połączenia atrakcyjnych cen i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. BYD Dolphin Surf oferuje miejską mobilność w przystępnej cenie, podczas gdy Leapmotor T03 przyciąga najniższymi ratami finansowania na rynku. Europejscy producenci odpowiadają agresywnymi promocjami, ale chińska konkurencja zmusza ich do rewizji strategii cenowych.

Jak elektryki wypadają cenowo względem diesli?

Porównanie sześciu par podobnych modeli pokazuje złożoną sytuację cenową na rynku. W czterech przypadkach na sześć samochody z silnikiem diesla okazały się tańsze średnio o ponad 50 tysięcy złotych.

Tylko w parach KIA Sorento – Opel Grandland X oraz BMW serii 5 – BMW i5 diesel był droższy, odpowiednio o 94 i 46 tysięcy złotych.

Bezpośrednie porównania cen są jednak mylące ze względu na różnice w mocy silników. Diesle oferują zazwyczaj 130-190 KM, podczas gdy elektryki dysponują mocą 200-500 KM.

Wyjątkiem jest para BMW 5 (303 KM) i BMW i5 (394 KM), gdzie elektryczny model jest o 46 tysięcy złotych tańszy mimo większej mocy.

Kurczący się rynek diesli ogranicza wybór mocnych jednostek wysokoprężnych.

"Diesle na pierwszy rzut oka wypadły taniej, natomiast w praktyce samochody te trudno dziś rzetelnie porównać z elektrykami. Kurczy się rynkowa oferta samochodów z silnikiem wysokoprężnym, a bardzo ciężko znaleźć na rynku auta o dużej mocy" – zauważa Oskar Jedliński, dyrektor działu rozwoju rynku w Superauto.pl.

Co czeka rynek po zakończeniu programu NaszEauto?

Program NaszEauto wykorzystał już 62% swojego budżetu wynoszącego prawie 1,2 miliarda złotych, co oznacza zbliżające się wyczerpanie środków.

Zakończenie dotacji odbije się na sprzedaży elektryków w 2026 roku, ponieważ producenci nie będą w stanie utrzymać obecnych rat bez wsparcia państwowego wynoszącego 37 tysięcy złotych lub więcej.

W perspektywie 12-24 miesięcy sprzedaż elektryków ma wrócić na ścieżkę wzrostu dzięki firmom, które doceniają niższe koszty użytkowania i potrzebę redukcji śladu węglowego. Przedsiębiorstwa testujące elektryki zwykle decydują się na kolejne pojazdy, nie chcąc marnować inwestycji w zrozumienie elektromobilności.

Dodatkowo korzystniejsze zasady odliczeń podatkowych od zeroemisyjnych aut firmowych będą wspierać elektryfikację flot.

Według NFOŚiGW, na koniec listopada 2024 roku program NaszEauto wykorzystał 62% z budżetu 1,2 miliarda złotych. Komisja Europejska zaproponowała 16 grudnia poluzowanie wymogów redukcji emisji CO2 do 90% zamiast 100% do 2035 roku względem 2021 roku. Według Powerdot Data Center, średnia odległość między stacjami ładowania w Polsce wynosi 2152 metry, co oznacza spadek o 34% w ciągu 16 miesięcy.

Pozostaje otwarte pytanie, jak dokładnie koncerny motoryzacyjne przełożą poluzowane wymogi UE na strukturę produkcji przed i po 2035 roku. Nie wiadomo również, czy chińscy producenci zdołają wypełnić lukę cenową po zakończeniu programu NaszEauto wystarczająco szybko, aby utrzymać dynamikę wzrostu. Kluczowe będzie też tempo rozwoju rynku używanych elektryków i jego wpływ na dostępność zeroemisyjnej mobilności dla szerszego grona odbiorców.

Warto zapamiętać:

Listopad 2024 to pierwszy miesiąc, gdy elektryki wyprzedziły diesle w Polsce

Chińskie marki zdobywają dwa miejsca w top 3 najpopularniejszych elektryków

Program NaszEauto zbliża się do wyczerpania środków przy 62% wykorzystaniu budżetu

Firmy staną się główną siłą napędową rynku elektryków po 2026 roku

Sieć ładowania zagęściła się o 34% w ciągu 16 miesięcy

UE poluzowała wymogi redukcji emisji z 100% do 90% do 2035 roku

Listopadowe wyniki pokazują, że polski rynek motoryzacyjny przechodzi przez historyczną transformację. Mimo zbliżającego się końca programu NaszEauto, elektryfikacja napędzana będzie przez firmy i chińskich producentów oferujących coraz bardziej konkurencyjne cenowo pojazdy. Kluczowe dla dalszego rozwoju będzie utrzymanie tempa, w jakim powstają nowe stacje ładowania elektryków w Polsce oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa zgodnie z nowymi przepisami.

Źródło: Powerdot