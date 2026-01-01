Drukarki termotransferowe TTO i znakowniki laserowe UV – nowoczesne rozwiązania do kodowania opakowań foliowych

Na rynku znakowanie folii elastycznych było dotychczas zdominowane przez technologię nadruku termotransferowego (TTO). Obecnie pojawiają się nowe technologie, takie jak laser UV, co stawia producentów przed wyzwaniem wyboru najlepszego rozwiązania, gwarantującego wydajność i przyszłościowe zabezpieczenie linii pakującej. Ważne jest, aby rozumieć zasadę działania drukarki termotransferowej TTO oraz znakownika laserowego UV oraz obiektywnie rozważyć dostępne opcje i określić, które z nich zapewnią optymalne rezultaty dla konkretnych zastosowań.

Działanie TTO

Drukarki termotransferowe TTO najlepiej sprawdzają się w druku na płaskich foliach przed napełnieniem opakowań. Głównymi elementami drukarki są termiczna głowica, taśma barwiąca (ribbon) i rolka lub płytka dociskowa. Tusz przenoszony jest na folię po podgrzaniu przez głowicę, zapewniając wysoką jakość nadruku (300 dpi) oraz możliwość drukowania informacji zmiennych, jak daty ważności, kody kreskowe czy informacje promocyjne.

Działanie lasera UV

Znakownik laserowy UV wykorzystuje specyficzną długość fali, umożliwiającą „znakowanie na zimno” poprzez reakcję fotochemiczną z podłożem. Kod może mieć inny kolor, zachowując integralność folii, co sprawia, że technologia nadaje się do wysokiej gęstości polimerów lub cienkich folii wymagających zachowania bariery tlenowej i wilgociowej. Laser UV tworzy trwałe oznaczenia, istotne np. w farmacji, lecz brak możliwości druku w kolorze i ograniczona czytelność na niektórych podłożach są jego wadami.

Kluczowe czynniki wyboru

Jakość druku: Drukarka termotransferowa TTO oferuje wysoką rozdzielczość i integrację z projektem graficznym opakowania. Laser UV tworzy trwałe, nieusuwalne kody, ale może mieć ograniczoną czytelność i brak druku kolorowego.

Drukarka termotransferowa TTO oferuje wysoką rozdzielczość i integrację z projektem graficznym opakowania. Laser UV tworzy trwałe, nieusuwalne kody, ale może mieć ograniczoną czytelność i brak druku kolorowego. Prędkość: Znakownik laserowy UV znakuje do 2500 opakowań/minutę, idealny do szybkich linii. TTO osiąga do 455 opakowań/min i 1800 mm/s na szerokiej gamie podłoży.

Znakownik laserowy UV znakuje do 2500 opakowań/minutę, idealny do szybkich linii. TTO osiąga do 455 opakowań/min i 1800 mm/s na szerokiej gamie podłoży. Przestoje: Lasery UV nie wymagają materiałów eksploatacyjnych. Drukarka termotransferowa TTO wymaga wymiany taśmy, co zajmuje ok. 30 sekund.

Lasery UV nie wymagają materiałów eksploatacyjnych. Drukarka termotransferowa TTO wymaga wymiany taśmy, co zajmuje ok. 30 sekund. Koszt: Laser UV wymaga wymiany lampy co 5 lat (~10% ceny urządzenia), a TTO corocznej wymiany głowicy i taśm. Całkowity koszt posiadania (TCO) może być znacznie wyższy dla laserów UV, nawet sześciokrotnie.

Laser UV wymaga wymiany lampy co 5 lat (~10% ceny urządzenia), a TTO corocznej wymiany głowicy i taśm. Całkowity koszt posiadania (TCO) może być znacznie wyższy dla laserów UV, nawet sześciokrotnie. Bezpieczeństwo i montaż: Lasery UV to klasa 4, wymagają osłon, systemów odciągu i szkolenia operatorów. TTO wymaga kontaktu głowicy z folią, co wymaga odpowiedniego prowadzenia folii, ale jest prostsze w instalacji.

Gotowość na przyszłe potrzeby kodowania

Wspomniana inicjatywa GS1 Sunrise 2027, której celem jest przejście z kodu EAN13 na kod 2D i umożliwienie ich odczytu w punktach sprzedaży na całym świecie do 2027 roku stawia nowe wyzwania producentom produktów trafiających do sprzedaży detalicznej. Kody 2D Data Matrix i QR otwierają nowe możliwości w całym łańcuchu wartości, wymagając zachowania prędkości linii przy drukowaniu złożonych kodów. Drukarki termotransferowe TTO są przygotowane do tych zmian - dodanie do aktualnie drukowanych komunikatów kodu 2D nie wpłynie na prędkość kodowania, podczas gdy w przypadku lasera UV czas druku kodów 2D może być nawet pięciokrotnie dłuższy niż zwykłego jednowierszowego komunikatu.

Kompleksowa obsługa

Produkty jednostkowe pakowane w folię trafiają z reguły do opakowań zbiorczych, a następnie na paletę. Każdy z tych poziomów pakowania wymaga dodatkowych technologii znakowania, jak drukarki do kartonów i etykieciarki do palet. Współpraca z jednym dostawcą wszystkich rozwiązań pozwala ograniczyć koszty, odpady i ryzyko, szczególnie przy zintegrowanych systemach zarządzania informacją i weryfikacji kodowania poprzez systemy wizyjne.

Coleman International, jako przedstawiciel globalnego, neutralnego technologicznie producenta Markem-Imaje, oferuje efekty skali, serwis i wsparcie od instalacji do końca eksploatacji. Dla analizy najlepszych rozwiązań do znakowania opakowań jednostkowych, zbiorczych i palet, warto skontaktować się z naszym zespołem korzystając z formularza na stronie www.coleman.pl.

Foto i treść: materiał partnera