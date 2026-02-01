​Do kogo udać się po poradę w sprawie spadku?

Sprawy spadkowe wymagają precyzji, ponieważ dotyczą terminów ustawowych, odpowiedzialności za długi oraz prawidłowego ustalenia, kto i w jakiej części dziedziczy. Wystarczy jeden błąd na początku procesu, aby później korygować dokumenty lub prowadzić postępowanie w sądzie. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań warto ustalić podstawowe informacje: czy istnieje testament, jaki jest skład majątku, czy są zobowiązania oraz czy spadkobiercy są zgodni. Dopiero na tej podstawie można zdecydować, do kogo udać się po poradę i jak poprowadzić sprawę, aby zakończyć ją sprawnie.
Notariusz jest dobrym wyborem, jeśli spadkobiercy są zgodni i można potwierdzić dziedziczenie oraz uporządkować formalności. Natomiast sąd będzie potrzebny, kiedy pojawia się spór, testament budzi wątpliwości, trzeba ustalić krąg spadkobierców albo rozstrzygnąć, co dokładnie należy do masy spadkowej. Z kolei urząd skarbowy konieczny jest przy zgłoszeniu nabycia spadku i rozliczeniach związanych z podatkiem od spadków i darowizn.
Te trzy miejsca często się uzupełniają, jednak nie rozwiązują problemu same z siebie – zwłaszcza, kiedy sytuacja rodzinna jest napięta albo majątek jest złożony.
Adwokat od spadków Warszawa jest potrzebny wtedy, gdy oprócz formalności pojawiają się trudności:
długi spadkowe,
niejasny testament,
darowizny sprzed lat,
kilka nieruchomości,
udziały w spółce,
konflikt między spadkobiercami.
W takich sprawach liczy się kolejność działań i poprawność pism, ponieważ jeden zły ruch może oznaczać wieloletni spór albo odpowiedzialność finansową, której dałoby się uniknąć. Do kancelarii najczęściej trafiają sprawy o:
stwierdzenie nabycia spadku,
dział spadku ze spłatami,
zachowek,
podważenie testamentu.
Do tego dochodzą sytuacje, w których należy zabezpieczyć majątek, albo ustalić skład spadku i udowodnić, że pewne elementy majątku zostały pominięte. Jeśli szukasz wsparcia, adwokat spadkowy pomoże Ci wybrać właściwy tryb działania, przygotować pisma i reprezentować Cię w postępowaniu, aby uniknąć błędów i ograniczyć straty finansowe.
Żeby spotkanie miało wartość, zbierz podstawowe dokumenty, tj.:
akt zgonu,
dokumenty potwierdzające pokrewieństwo,
testament (jeśli jest),
wypisy z ksiąg wieczystych,
umowy darowizn,
informacje o kredytach i innych zobowiązaniach zmarłego.
Przygotuj też listę spadkobierców i spis składników majątku – nawet jeśli jest niepełny. Dzięki temu prawnik od spadków szybciej oceni możliwości i zaproponuje plan działania.
Szukając specjalisty, sprawdź jego doświadczenie w sporach spadkowych, sposób rozliczania kosztów oraz to, co stanie się po konsultacji z nim, m.in. jakie pisma powstaną, jakie terminy są istotne i jakie masz szanse w sporze. Dobra porada powinna zakończyć się ustaleniami dotyczącymi dalszej współpracy.
