​Do kogo udać się po poradę w sprawie spadku?

​Notariusz, urząd skarbowy i sąd – kto za co odpowiada?

Notariusz jest dobrym wyborem, jeśli spadkobiercy są zgodni i można potwierdzić dziedziczenie oraz uporządkować formalności. Natomiast sąd będzie potrzebny, kiedy pojawia się spór, testament budzi wątpliwości, trzeba ustalić krąg spadkobierców albo rozstrzygnąć, co dokładnie należy do masy spadkowej. Z kolei urząd skarbowy konieczny jest przy zgłoszeniu nabycia spadku i rozliczeniach związanych z podatkiem od spadków i darowizn.

Te trzy miejsca często się uzupełniają, jednak nie rozwiązują problemu same z siebie – zwłaszcza, kiedy sytuacja rodzinna jest napięta albo majątek jest złożony.

​Kiedy warto udać się do adwokata od spadków?

Adwokat od spadków Warszawa jest potrzebny wtedy, gdy oprócz formalności pojawiają się trudności:

długi spadkowe,

niejasny testament,

darowizny sprzed lat,

kilka nieruchomości,

udziały w spółce,

konflikt między spadkobiercami.

W takich sprawach liczy się kolejność działań i poprawność pism, ponieważ jeden zły ruch może oznaczać wieloletni spór albo odpowiedzialność finansową, której dałoby się uniknąć. Do kancelarii najczęściej trafiają sprawy o:

stwierdzenie nabycia spadku,

dział spadku ze spłatami,

zachowek,

podważenie testamentu.

Do tego dochodzą sytuacje, w których należy zabezpieczyć majątek, albo ustalić skład spadku i udowodnić, że pewne elementy majątku zostały pominięte. Jeśli szukasz wsparcia, adwokat spadkowy pomoże Ci wybrać właściwy tryb działania, przygotować pisma i reprezentować Cię w postępowaniu, aby uniknąć błędów i ograniczyć straty finansowe.

​Jak wybrać pomoc i przygotować się do konsultacji z adwokatem spadkowym?

Żeby spotkanie miało wartość, zbierz podstawowe dokumenty, tj.:

akt zgonu,

dokumenty potwierdzające pokrewieństwo,

testament (jeśli jest),

wypisy z ksiąg wieczystych,

umowy darowizn,

informacje o kredytach i innych zobowiązaniach zmarłego.

Przygotuj też listę spadkobierców i spis składników majątku – nawet jeśli jest niepełny. Dzięki temu prawnik od spadków szybciej oceni możliwości i zaproponuje plan działania.

Szukając specjalisty, sprawdź jego doświadczenie w sporach spadkowych, sposób rozliczania kosztów oraz to, co stanie się po konsultacji z nim, m.in. jakie pisma powstaną, jakie terminy są istotne i jakie masz szanse w sporze. Dobra porada powinna zakończyć się ustaleniami dotyczącymi dalszej współpracy.

