Deklaracja INTRASTAT - kogo dotyczy i czy Twoja działalność podlega obowiązkowi jej składania?

Handel towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej staje się coraz prostszy, jednak nie oznacza to braku obowiązków administracyjnych. Jednym z nich jest deklaracja INTRASTAT, czyli raportowanie danych o przepływie towarów w ramach UE. W praktyce wielu przedsiębiorców nie ma świadomości, że ich działalność podlega temu obowiązkowi, aż do momentu przekroczenia ustawowych progów. Sprawdź, jak prezentują się one w 2026 roku i czy obowiązek składania deklaracji INTRASTAT dotyczy również Ciebie!
INTRASTAT to system statystyczny służący do gromadzenia danych o obrocie towarowym pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W uproszczeniu: jeśli Twoja firma realizuje przywóz lub wywóz towarów w obrębie UE, dane o tych transakcjach mogą podlegać raportowaniu.
System INTRASTAT został wdrożony po zniesieniu kontroli celnych na granicach wewnętrznych UE. Wcześniej dane były pozyskiwane na podstawie dokumentów celnych – dziś obowiązek ten został przeniesiony na przedsiębiorców.
Zebrane informacje trafiają m.in. do Główny Urząd Statystyczny i stanowią podstawę analiz dotyczących handlu zagranicznego, struktury importu i eksportu czy kierunków przepływu towarów.
Warto podkreślić, że choć INTRASTAT nie jest systemem podatkowym ani celnym sensu stricto, to jego niewłaściwa realizacja może skutkować konsekwencjami administracyjnymi.
Obowiązek składania deklaracji INTRASTAT dotyczy przedsiębiorców, którzy realizują obrót towarowy z kontrahentami z państw członkowskich Unii Europejskiej i przekroczą określone progi statystyczne w danym roku podatkowym.
Kluczowe jest to, że obowiązek ten nie wynika z samego faktu dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, lecz z ich wartości. Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi składać zgłoszeń INTRASTAT od początku działalności, ten obowiązek powstaje dopiero w momencie przekroczenia tzw. progu podstawowego.
W praktyce przedsiębiorca powinien analizować swoje obroty oddzielnie dla:
Dlaczego to istotne? Ponieważ przekroczenie progu w jednym kierunku (np. przywozu) nie oznacza automatycznie obowiązku raportowania w drugim. Każdy z tych przepływów jest oceniany niezależnie.
Obowiązek INTRASTAT dotyczy przede wszystkim podmiotów będących podatnikami VAT, którzy fizycznie przemieszczają towary pomiędzy państwami członkowskimi UE niezależnie od tego, czy są to klasyczne transakcje sprzedaży, czy np. przesunięcia magazynowe (tzw. przemieszczenia własne towarów).
Deklaracje są składane do Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, a nadzór nad systemem sprawuje jej Dyrektor.
Z perspektywy praktycznej oznacza to, że jeśli rozwijasz sprzedaż lub zakupy w UE, powinieneś na bieżąco monitorować wartość obrotów, bo moment wejścia w obowiązek INTRASTAT często pojawia się szybciej, niż się spodziewasz.
Zgłoszenie INTRASTAT to formularz statystyczny, który przedsiębiorca składa za każdy okres sprawozdawczy (co do zasady miesięczny).
Deklaracje są składane:
Zakres danych obejmuje m.in.:
W przypadku przekroczenia progu statystycznego (szczegółowego), zakres wymaganych danych rozszerza się dodatkowo o wartość statystyczną towaru.
Należy pamiętać, że zgłoszenia INTRASTAT muszą być kompletne i składane terminowo. Braki lub błędy mogą skutkować wezwaniami ze strony urzędu, a w skrajnych przypadkach nawet sankcjami finansowymi.
Progi INTRASTAT są publikowane corocznie przez Prezesa Główny Urząd Statystyczny i określają moment powstania obowiązku raportowania oraz zakres wymaganych danych.
W 2026 roku obowiązują następujące wartości:
Przekroczenie progu podstawowego oznacza obowiązek rozpoczęcia składania deklaracji INTRASTAT. Z kolei przekroczenie progu szczegółowego wiąże się z koniecznością raportowania rozszerzonego zakresu danych.
INTRASTAT to system, który w praktyce obejmuje coraz większą liczbę przedsiębiorców działających w handlu wewnątrzwspólnotowym. Wraz ze wzrostem obrotów rośnie ryzyko nieświadomego wejścia w obowiązek sprawozdawczy, dlatego pamiętaj, by na bieżąco wartość obrotów z kontrahentami z UE. Składając deklarację INTRASTAT skorzystaj ze wsparcia doświadczonych agentów celnych i zyskaj poczucie bezpieczeństwa.
Foto:
Freepik
Treść: materiał partnera
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
|
|
|
|
fot. benzoix, Gemini
|
|
© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o.