Czym różni się alkomat elektrochemiczny od półprzewodnikowego?

Jak działają alkomaty półprzewodnikowe?

Szczegółowe porównania urządzeń i zestawienia najczęściej wybieranych modeli alkomatów można znaleźć w sklepie: najlepsze-alkomaty.pl. Modele półprzewodnikowe działają poprzez analizę zmian przewodności materiału półprzewodnikowego po kontakcie z alkoholem. To rozwiązanie ekonomiczne i łatwo dostępne, dlatego często wybierają je osoby, które potrzebują prostego narzędzia do szybkiego sprawdzenia orientacyjnego poziomu alkoholu. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu konstrukcja jest bardziej wrażliwa na zakłócenia, takie jak wysoka temperatura, wilgoć czy pozostałości substancji w ustach. Najważniejsze cechy alkomatów półprzewodnikowych to:

korzystna cena przy zakupie,

zwiększona podatność na błędy pomiarowe,

szybsze zużycie sensora,

zastosowanie głównie do sporadycznych odczytów.

Dlaczego alkomaty elektrochemiczne są dokładniejsze?

W modelach elektrochemicznych zastosowano sensor reagujący wyłącznie na cząsteczki alkoholu, co znacząco ogranicza ryzyko zafałszowań wyników. Odczyty pozostają powtarzalne nawet przy intensywnym użytkowaniu, a sam sensor cechuje się wysoką trwałością. Dlatego alkomaty elektrochemiczne są powszechnie stosowane przez służby mundurowe, firmy transportowe czy przedsiębiorstwa regularnie kontrolujące pracowników. Użytkownicy indywidualni również coraz częściej sięgają po te urządzenia, ponieważ ich ceny stały się znacznie bardziej przystępne. Technologia elektrochemiczna wyróżnia się:

wysoką precyzją i powtarzalnością wyników,

odpornością na czynniki zewnętrzne,

dłuższą żywotnością sensora,

stabilnością pomiarów niezależną od częstotliwości użycia.

Który rodzaj urządzenia pomiarowego wybrać?

Decyzja zależy przede wszystkim od potrzeb. Modele półprzewodnikowe sprawdzą się u osób wykonujących pomiar sporadycznie, którym zależy na niskiej cenie i prostym działaniu. Natomiast jeśli kluczowa jest maksymalna wiarygodność odczytów oraz odporność na zakłócenia, zdecydowaną przewagę mają modele elektrochemiczne. Współczesne alkomaty elektrochemiczne są trwałe, precyzyjne i dostępne w szerokim zakresie cenowym, co czyni je rozwiązaniem odpowiednim zarówno dla kierowców, jak i firm. Ostateczny wybór warto poprzedzić analizą parametrów technicznych oraz opinii użytkowników, aby wybrać urządzenie, które zapewni bezpieczne i rzetelne pomiary na długie lata.

