Podstawowym zadaniem stacji transformatorowej jest zmiana poziomu napięcia energii elektrycznej. Energia przesyłana jest na duże odległości przy wysokim napięciu, co minimalizuje straty, jednak odbiorcy końcowi potrzebują napięcia znacznie niższego i bezpiecznego w użytkowaniu. Stacja transformatorowa obniża lub podwyższa napięcie do odpowiedniego poziomu, dostosowanego do potrzeb instalacji i urządzeń. Oprócz transformacji napięcia stacje pełnią także funkcję rozdzielczą, zabezpieczając sieć przed przeciążeniami i zwarciami oraz umożliwiając kontrolę i monitorowanie pracy systemu elektroenergetycznego.

Stacja elektroenergetyczna - jak można ją podzielić i według jakich kryteriów? Ze względu na lokalizację wyróżnia się stacje napowietrzne, wnętrzowe oraz kontenerowe. Stacje napowietrzne najczęściej spotykane są na terenach wiejskich i przemysłowych, gdzie liczy się prostota konstrukcji i niższe koszty. Stacje wnętrzowe montowane są w budynkach, na przykład w piwnicach lub wydzielonych pomieszczeniach technicznych. Coraz większą popularnością cieszą się stacje kontenerowe, które są prefabrykowane i pozwalają na szybki montaż. Podział obejmuje również poziom napięcia – stacje niskiego, średniego i wysokiego napięcia – oraz ich przeznaczenie, np. przemysłowe, energetyczne czy osiedlowe. Wyróżnia się stacje z obsługą zewnętrzną i wewnętrzną.

Projektowanie stacji transformatorowych należy rozpocząć od dokładnej analizy zapotrzebowania na moc oraz warunków lokalnych. Kluczowe znaczenie ma określenie rodzaju odbiorców, przewidywanego obciążenia oraz możliwości rozbudowy w przyszłości. Następnie dobiera się odpowiedni typ stacji, transformator o właściwej mocy oraz urządzenia zabezpieczające. Projekt musi uwzględniać obowiązujące normy, przepisy prawa budowlanego i energetycznego oraz wymagania operatora sieci. Niezwykle istotne są również kwestie bezpieczeństwa, wentylacji, ochrony przeciwpożarowej i dostępu serwisowego. Dobrze zaprojektowana stacja trafo to inwestycja, która zapewnia stabilne i bezpieczne zasilanie przez wiele lat. Koszt budowy stacji transformatorowej zależy m.in. od tego, czy potrzebna jest stacja słupowa, betonowa czy przemysłowa.

Z punktu widzenia inwestora budowa stacji transformatorowej to nie tylko kwestia techniczna, ale również organizacyjna i formalna. Kluczowe znaczenie ma wczesna analiza zapotrzebowania na moc oraz warunków przyłączenia wydanych przez operatora sieci. Już na etapie planowania należy uwzględnić lokalizację stacji, dostęp serwisowy oraz możliwość przyszłej rozbudowy. Istotne są także koszty – nie tylko samej budowy, lecz również dokumentacji, uzgodnień i eksploatacji. Dobrze zaprojektowana stacja trafo zapewnia stabilne zasilanie, bezpieczeństwo inwestycji i minimalizuje ryzyko przestojów w przyszłości. Warto też pamiętać, że w Polsce stacje transformatorowe mogą być umieszczone w budynkach, gdy odległość pionowa i pozioma, która jest przeznaczona na stały pobyt ludzi ma więcej niż 280 cm.

