Bezpieczeństwo systemów IT w 2026 - NIS2 i ochrona infrastruktury - konferencja online 29 stycznia

29 stycznia 2026 roku GigaCon organizuje konferencję online Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów IT dla specjalistów odpowiedzialnych za strategię i bezpieczeństwo infrastruktury w firmach. Jakie praktyczne rozwiązania pomogą skutecznie chronić systemy przed awariami i cyberatakami?
Wydarzenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za strategię i utrzymanie bezpieczeństwa systemów w firmie. Podczas spotkania eksperci i praktycy dzielą się sprawdzonymi rozwiązaniami, doświadczeniami wdrożeniowymi oraz rekomendacjami dotyczącymi ochrony infrastruktury IT. Uczestnicy poznają metody przygotowania systemów na awarie, incydenty oraz dynamiczne zmiany biznesowe.
Podczas wydarzenia odbędzie się prezentacja rozwiązań służących zabezpieczeniu infrastruktury IT przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi. Wykłady firmowe pokażą konkretne narzędzia i strategie wykorzystywane w praktyce.
Format online umożliwia udział bez konieczności wyjazdu, co ułatwia dołączenie specjalistom z całej Polski.
Program konferencji koncentruje się na siedmiu kluczowych obszarach bezpieczeństwa systemów IT. Obejmuje implementację Dyrektywy NIS2 z najnowszymi wytycznymi i wyzwaniami, ochronę krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy poznają również technologie nowej generacji w ochronie przed atakami.
Jedna z ważniejszych części programu dotyczy audytu bezpieczeństwa i certyfikacji według standardów NIS2. Konferencja obejmuje także ochronę danych osobowych oraz zagrożenia związane z nowymi technologiami, takimi jak IoT i sztuczna inteligencja. Każdy temat zostanie omówiony przez ekspertów z praktycznym doświadczeniem wdrożeniowym.
Ochrona krytycznej infrastruktury cyfrowej wymaga kompleksowego podejścia łączącego technologie, procesy i ludzi. Konferencja przedstawi metody zabezpieczania systemów przed zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak ataki hakerskie, oraz wewnętrznymi, jak błędy ludzkie czy awarie sprzętu. Eksperci omówią sprawdzone rozwiązania stosowane w różnych branżach.
Najważniejszym elementem jest wdrożenie technologii nowej generacji w ochronie przed atakami. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie wykorzystać nowoczesne narzędzia do monitoringu, detekcji zagrożeń i szybkiego reagowania na incydenty. Program obejmuje również praktyczne rekomendacje dotyczące przygotowania infrastruktury na dynamiczne zmiany biznesowe.
Internet Rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja tworzą nowe wektory ataków na infrastrukturę IT. Urządzenia IoT często posiadają słabe mechanizmy zabezpieczeń, co czyni je łatwym celem dla cyberprzestępców. Systemy AI mogą być wykorzystywane zarówno do ataków, jak i obrony, co wymaga zrozumienia ich specyfiki.
Najważniejsze wyzwanie to zabezpieczenie rozproszonych sieci urządzeń i algorytmów uczących się. Konferencja pokaże, jak identyfikować i minimalizować ryzyka związane z tymi technologiami. Eksperci przedstawią case'y rzeczywistych zagrożeń i skutecznych metod ochrony przed nimi.
Konferencja oferuje dostęp do sprawdzonych rozwiązań i doświadczeń wdrożeniowych od praktyków branży. Uczestnicy otrzymują konkretne rekomendacje, które można natychmiast zastosować w swojej organizacji. Format online eliminuje koszty podróży i pozwala na elastyczne dopasowanie uczestnictwa do harmonogramu pracy.
Kluczową wartością jest wymiana wiedzy z ekspertami i innymi specjalistami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo IT. Wydarzenie umożliwia poznanie najnowszych trendów, regulacji i technologii w jednym miejscu. To oszczędność czasu przy jednoczesnym dostępie do kompleksowej wiedzy o zabezpieczaniu systemów.
