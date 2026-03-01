Azure Summit 2026: Microsoft MVP, AI i chmura - darmowa konferencja już 19 marca online

Azure Summit 2026 – kto, kiedy i co w programie?

Organizatorzy kierują wydarzenie do szerokiego grona: architektów chmury, developerów, specjalistów DevOps, data engineerów i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo środowisk opartych na Azure.

Formuła jest prosta – rejestracja, logowanie, oglądanie. Bez dojazdów, bez opłat.

Program obejmuje nowoczesną architekturę systemów w Azure, bezpieczeństwo środowisk chmurowych, analizę danych, sztuczną inteligencję, automatyzację, rozwiązania low-code i praktyczne usługi platformowe w projektach biznesowych. Nacisk pada na realne wdrożenia i doświadczenia projektowe – nie slajdy sprzedażowe.

Kto pojawi się na wirtualnej scenie Azure Summit?

Lista prelegentów to przekrój polskiej sceny chmurowej. Na wirtualnej scenie pojawią się wielokrotni zdobywcy tytułu Microsoft MVP: Andrzej Kokociński, Damian Widera, Mariusz Ferdyn i Łukasz Grala.

Dołączą do nich trenerzy, konsultanci i architekci chmury – Piotr Stapp i Maciej Rubczyński – oraz przedstawiciele Microsoftu.

Azure Summit jednak nie kończy się tylko na wykładach. Integralną częścią wydarzenia są wirtualne targi pracy – bezpośredni kontakt specjalistów z firmami rozwijającymi projekty oparte na chmurze. Networking w wersji online, który faktycznie działa.

Azure Summit 2026 w pigułce

Element Szczegóły Data i format 19 marca 2026 roku, bezpłatna transmisja online Edycja Szósta – wydarzenie z ugruntowaną pozycją w polskim środowisku IT Dla kogo Architekci i eksperci chmury, developerzy, specjaliści DevOps, data engineerzy, specjaliści ds. bezpieczeństwa Tematyka Architektura Azure, cyberbezpieczeństwo chmury, AI i analiza danych, automatyzacja, low-code, usługi platformowe Prelegenci Microsoft MVP (Kokociński, Widera, Ferdyn, Grala), przedstawiciele Microsoftu, architekci chmury (Stapp, Rubczyński) Bonus Wirtualne targi pracy dla specjalistów Microsoft Azure

Co warto zapamiętać przed 19 marca?

Azure Summit 2026 to szósta edycja jednego z ważniejszych polskich wydarzeń chmurowych:

Azure Summit 2026 odbędzie się 19 marca 2026 roku

Prelegenci to Microsoft MVP i przedstawiciele Microsoftu; program łączy architekturę Azure, AI, bezpieczeństwo i automatyzację. W pakiecie: wirtualne targi pracy dla specjalistów cloud.

Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia Azure Summit