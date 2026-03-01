Azure Summit 2026: Microsoft MVP, AI i chmura - darmowa konferencja już 19 marca online

Sześć edycji, tysiące specjalistów z całego kraju i zagranicy, zero złotych wpisowego. Azure Summit 2026 powraca 19 marca 2026 roku jako bezpłatna transmisja online poświęcona ekosystemowi Microsoft Azure. Na wirtualnej scenie znowu pojawią się wielokrotni laureaci tytułu Microsoft MVP i przedstawiciele samego Microsoftu. Kto konkretnie i o czym będzie mówił?
Organizatorzy kierują wydarzenie do szerokiego grona: architektów chmury, developerów, specjalistów DevOps, data engineerów i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo środowisk opartych na Azure.
Formuła jest prosta – rejestracja, logowanie, oglądanie. Bez dojazdów, bez opłat.
Program obejmuje nowoczesną architekturę systemów w Azure, bezpieczeństwo środowisk chmurowych, analizę danych, sztuczną inteligencję, automatyzację, rozwiązania low-code i praktyczne usługi platformowe w projektach biznesowych. Nacisk pada na realne wdrożenia i doświadczenia projektowe – nie slajdy sprzedażowe.
Lista prelegentów to przekrój polskiej sceny chmurowej. Na wirtualnej scenie pojawią się wielokrotni zdobywcy tytułu Microsoft MVP: Andrzej Kokociński, Damian Widera, Mariusz Ferdyn i Łukasz Grala.
Dołączą do nich trenerzy, konsultanci i architekci chmury – Piotr Stapp i Maciej Rubczyński – oraz przedstawiciele Microsoftu.
Azure Summit jednak nie kończy się tylko na wykładach. Integralną częścią wydarzenia są wirtualne targi pracy – bezpośredni kontakt specjalistów z firmami rozwijającymi projekty oparte na chmurze. Networking w wersji online, który faktycznie działa.
|Data i format
|19 marca 2026 roku, bezpłatna transmisja online
|Edycja
|Szósta – wydarzenie z ugruntowaną pozycją w polskim środowisku IT
|Dla kogo
|Architekci i eksperci chmury, developerzy, specjaliści DevOps, data engineerzy, specjaliści ds. bezpieczeństwa
|Tematyka
|Architektura Azure, cyberbezpieczeństwo chmury, AI i analiza danych, automatyzacja, low-code, usługi platformowe
|Prelegenci
|Microsoft MVP (Kokociński, Widera, Ferdyn, Grala), przedstawiciele Microsoftu, architekci chmury (Stapp, Rubczyński)
|Bonus
|Wirtualne targi pracy dla specjalistów Microsoft Azure
Azure Summit 2026 to szósta edycja jednego z ważniejszych polskich wydarzeń chmurowych:
Prelegenci to Microsoft MVP i przedstawiciele Microsoftu; program łączy architekturę Azure, AI, bezpieczeństwo i automatyzację. W pakiecie: wirtualne targi pracy dla specjalistów cloud.
Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia Azure Summit



