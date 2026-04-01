AI, chmura i cybersecurity - cyfrowa rewolucja w bankach. Darmowa konferencja już 21 maja

Dla kogo jest konferencja IT w Bankowości?

Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do kadry średniego i wyższego szczebla instytucji finansowych – kierowników działów IT, specjalistów ds. bezpieczeństwa, pracowników departamentów bankowości elektronicznej oraz dyrektorów i doradców zarządu ds. IT.

To także pozycja obowiązkowa dla osób odpowiedzialnych za dobór rozwiązań technologicznych i optymalizację procesów w organizacjach finansowych.

Innymi słowy – jeśli w Twojej firmie decydujesz (lub współdecydujesz) o tym, jakie systemy IT kupić, wdrożyć lub wymienić, ta konferencja jest właśnie dla Ciebie. Organizatorzy kierują ją także do członków zespołów projektowych i managerów odpowiedzialnych za zarządzanie zmianami w organizacjach finansowych.

Jakie tematy poruszą prelegenci?

Program wydarzenia obejmuje szeroki przekrój zagadnień związanych z informatyzacją sektora bankowego. Prelegenci opowiedzą o przeprowadzonych wdrożeniach, podzielą się doświadczeniami i omówią rozwiązania IT, które usprawniają zarządzanie, podnoszą efektywność pracy i optymalizują koszty. Na agendzie znalazły się m.in. następujące bloki tematyczne:

Cyfrowa transformacja i automatyzacja procesów w bankowości

i automatyzacja procesów w bankowości Sztuczna inteligencja i analiza Big Data w instytucjach finansowych

i analiza Big Data w instytucjach finansowych Bezpieczeństwo IT i cybersecurity w transakcjach finansowych

i cybersecurity w transakcjach finansowych Bankowość mobilna , aplikacje finansowe i omnichannel banking

, aplikacje finansowe i omnichannel banking Wykorzystanie chmury oraz nowe technologie fintech

oraz nowe technologie fintech Zarządzanie obiegiem dokumentów i archiwizacja

Dlaczego warto dołączyć online?

Konferencja odbywa się w formule online, co eliminuje konieczność podróży i pozwala uczestniczyć z dowolnego miejsca. Bezpłatny udział obniża barierę wejścia – nie trzeba przekonywać przełożonych do budżetu szkoleniowego. To kompaktowa dawka wiedzy prosto od praktyków, bez marketingowego szumu.

Formuła jest szczególnie atrakcyjna dla zespołów rozproszonych – kilku specjalistów z jednej organizacji może uczestniczyć jednocześnie, bez dodatkowych kosztów logistycznych. Konferencja IT w Bankowości to jednocześnie przegląd rozwiązań, które mają usprawnić codzienne zarządzanie i podnieść efektywność pracy w instytucjach finansowych. Prelegenci skupią się nie tylko na teoriach, ale na konkretnych wdrożeniach i wynikach, które osiągnięto w praktyce.

Kluczowe fakty do zapamiętania

Bezpłatna konferencja IT w Bankowości organizowana przez GigaCon odbędzie się 21 maja 2026 r. w formule online. Wydarzenie obejmuje kluczowe obszary informatyzacji sektora finansowego – od AI i chmury, przez cyberbezpieczeństwo, po automatyzację i bankowość mobilną. To okazja, by w kilka godzin przejrzeć rozwiązania, na których analizę w codziennej pracy brakuje zwykle czasu.

Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia.