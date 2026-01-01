1,5 mld zł z BGK i EFI dla polskich firm technologicznych

Inwestycje VC w Polsce stanowią zaledwie 0,01 proc. PKB - to 4-8 razy mniej niż średnia w krajach Unii Europejskiej. W 2024 roku przez polski rynek VC przepłynęło 2,1 mld zł w 148 transakcjach, co oznacza spadek o 10 proc. rok do roku (bez megarund). Brak dostępnego finansowania sprawia, że polskie spółki technologiczne często szukają wsparcia kapitałowego za granicą.

W skrócie:

BGK i EFI utworzyły fundusz o kapitale 1,5 mld zł

Inwestycje VC w Polsce: 0,01 proc. PKB, 4-8 razy mniej niż w UE

Wsparcie dla 200-250 zaawansowanych technologicznie spółek

Pierwsze decyzje inwestycyjne w I kwartale 2026 roku

Dlaczego polskie startupy potrzebują większego kapitału

Polska znajduje się w fazie wzrostu gospodarczego, ale ograniczony dostęp do kapitału VC hamuje rozwój innowacyjnych firm. Dane BGK pokazują, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają znacznie gorszy dostęp do venture capital niż zachodnia część kontynentu.

W 2024 roku wartość inwestycji VC w Polsce wyniosła 2,1 mld zł, podczas gdy w III kwartale 2025 roku odnotowano już 464 mln zł - co sygnalizuje ożywienie rynku.

Future Tech Poland ma zmienić tę sytuację poprzez efekt mnożnikowy: kapitał publiczny przyciąga inwestorów prywatnych, zwiększa skalę lokalnych funduszy i umacnia Polskę jako kraj, w którym innowacje nie tylko powstają, ale są skutecznie rozwijane. Fundusz będzie inwestował w fundusze portfelowe typu venture capital, venture debt i growth capital.

"Chcemy, żeby kapitał płynął tam, gdzie tworzy się przyszłość. Szczególnie zależy nam na młodych spółkach technologicznych, które osiągnęły już pewien pułap wzrostu. Zasilenie kapitałowe umożliwi im kolejny etap: ekspansję zagraniczną na rynki europejskie, a nawet światowe" - Mirosław Czekaj, prezes zarządu BGK

Jak będzie działał fundusz Future Tech Poland

Future Tech Poland będzie przekazywał środki 10-15 funduszom inwestycyjnym typu venture capital i growth capital, które z kolei zainwestują w spółki technologiczne.

Pierwsza faza programu to 1,5 mld zł, w drugiej fazie oczekuje się blisko 5 mld zł.

Pierwsze decyzje inwestycyjne mają być zatwierdzone w pierwszym kwartale 2026 roku, a do końca 2027 roku fundusz zostanie w pełni wdrożony.

Inicjatywa stanowi element programu Innovate Poland zapowiedzianego w listopadzie 2025 roku przez Ministerstwo Finansów. Budżet pierwszej fazy całego programu to 4 mld zł. W programie uczestniczą BGK, PFR, PZU i EFI. Według danych PFR Ventures, fundusze z ich portfela odpowiadały za 22 transakcje w III kwartale 2025 roku - dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Fundusz będzie prowadził działalność w Europie Środkowo-Wschodniej, koncentrując się na spółkach, które mają potencjał do ekspansji międzynarodowej. Jarosław Dąbrowski, członek zarządu BGK, precyzuje: "200 do 250 zaawansowanych technologicznie spółek działających z Polski lub w Polsce miało zasilanie finansowe".

Jakie spółki mogą liczyć na wsparcie

Future Tech Poland skierowany jest do młodych spółek technologicznych, które osiągnęły już pewien pułap wzrostu i są gotowe na kolejny etap rozwoju. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w startupy - przekazuje kapitał funduszom VC i growth capital, które następnie wybierają spółki portfelowe według własnych kryteriów.

Na polskim rynku działają już fundusze takie jak PFR Ventures (który zainwestował ponad 1,1 mld zł w fundusze VC w latach 2017-2023), Market One Capital, Experior Venture Fund czy Innovation Nest. Future Tech Poland ma wzmocnić ich możliwości inwestycyjne oraz przyciągnąć nowe zespoły zarządzające.

"Polska ma potencjał do tworzenia firm, które stają się liderami na globalnej scenie. Należy jednak wzmocnić rynki kapitałowe i właśnie to zamierzamy osiągnąć poprzez Future Tech Poland, zapewniając lokalnym funduszom inwestycyjnym i funduszom VC w Polsce wystarczające środki" - Patric Gresko, Europejski Fundusz Inwestycyjny

Więcej o tym, jak środki publiczne w formule funduszu funduszy – na przykład PFR Ventures – mają rozwinąć polski rynek venture capital, można przeczytać w analizie poświęconej ponad 2 mld zł przeznaczonym na nowe fundusze VC.

Warto zapamiętać:

Fundusz działa poprzez inwestycje w fundusze VC, nie bezpośrednio w startupy

Pełne wdrożenie programu nastąpi do końca 2027 roku

Druga faza programu może przynieść dodatkowe 5 mld zł kapitału

Inicjatywa ma zbudować silny ekosystem MŚP technologicznych w Polsce

Future Tech Poland wpisuje się w strategię rozwoju zaawansowanych technologii w Polsce i budowy konkurencyjnego ekosystemu małych i średnich przedsiębiorstw technologicznych. Dzięki strukturze finansowania łączącej kapitał instytucjonalny BGK z europejskim know-how EFI, fundusz może znacząco zwiększyć dynamikę inwestycji w spółki technologiczne. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że to "konkretne narzędzie wsparcia dla przełomowych technologii, innowacyjnych firm i ambitnych zespołów, które chcą rozwijać swoje projekty i konkurować na rynkach międzynarodowych".

Źródło: PAP MediaRoom, PFR Ventures, Bank Gospodarstwa Krajowego

Foto: Freepik