1,5 mld zł z BGK i EFI dla polskich firm technologicznych

Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Fundusz Inwestycyjny uruchomiły 8 stycznia 2026 roku fundusz Future Tech Poland z kapitałem 1,5 mld zł. BGK wnosi 1 mld zł, EFI kolejne 500 mln zł. Fundusz ma wesprzeć 200-250 spółek technologicznych poprzez inwestycje w fundusze venture capital i growth capital działające w Europie Środkowo-Wschodniej.
Inwestycje VC w Polsce stanowią zaledwie 0,01 proc. PKB - to 4-8 razy mniej niż średnia w krajach Unii Europejskiej. W 2024 roku przez polski rynek VC przepłynęło 2,1 mld zł w 148 transakcjach, co oznacza spadek o 10 proc. rok do roku (bez megarund). Brak dostępnego finansowania sprawia, że polskie spółki technologiczne często szukają wsparcia kapitałowego za granicą.
W skrócie:
Polska znajduje się w fazie wzrostu gospodarczego, ale ograniczony dostęp do kapitału VC hamuje rozwój innowacyjnych firm. Dane BGK pokazują, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają znacznie gorszy dostęp do venture capital niż zachodnia część kontynentu.
W 2024 roku wartość inwestycji VC w Polsce wyniosła 2,1 mld zł, podczas gdy w III kwartale 2025 roku odnotowano już 464 mln zł - co sygnalizuje ożywienie rynku.
Future Tech Poland ma zmienić tę sytuację poprzez efekt mnożnikowy: kapitał publiczny przyciąga inwestorów prywatnych, zwiększa skalę lokalnych funduszy i umacnia Polskę jako kraj, w którym innowacje nie tylko powstają, ale są skutecznie rozwijane. Fundusz będzie inwestował w fundusze portfelowe typu venture capital, venture debt i growth capital.
"Chcemy, żeby kapitał płynął tam, gdzie tworzy się przyszłość. Szczególnie zależy nam na młodych spółkach technologicznych, które osiągnęły już pewien pułap wzrostu. Zasilenie kapitałowe umożliwi im kolejny etap: ekspansję zagraniczną na rynki europejskie, a nawet światowe" - Mirosław Czekaj, prezes zarządu BGK
Future Tech Poland będzie przekazywał środki 10-15 funduszom inwestycyjnym typu venture capital i growth capital, które z kolei zainwestują w spółki technologiczne.
Inicjatywa stanowi element programu Innovate Poland zapowiedzianego w listopadzie 2025 roku przez Ministerstwo Finansów. Budżet pierwszej fazy całego programu to 4 mld zł. W programie uczestniczą BGK, PFR, PZU i EFI. Według danych PFR Ventures, fundusze z ich portfela odpowiadały za 22 transakcje w III kwartale 2025 roku - dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.
Fundusz będzie prowadził działalność w Europie Środkowo-Wschodniej, koncentrując się na spółkach, które mają potencjał do ekspansji międzynarodowej. Jarosław Dąbrowski, członek zarządu BGK, precyzuje: "200 do 250 zaawansowanych technologicznie spółek działających z Polski lub w Polsce miało zasilanie finansowe".
Future Tech Poland skierowany jest do młodych spółek technologicznych, które osiągnęły już pewien pułap wzrostu i są gotowe na kolejny etap rozwoju. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w startupy - przekazuje kapitał funduszom VC i growth capital, które następnie wybierają spółki portfelowe według własnych kryteriów.
Na polskim rynku działają już fundusze takie jak PFR Ventures (który zainwestował ponad 1,1 mld zł w fundusze VC w latach 2017-2023), Market One Capital, Experior Venture Fund czy Innovation Nest. Future Tech Poland ma wzmocnić ich możliwości inwestycyjne oraz przyciągnąć nowe zespoły zarządzające.
"Polska ma potencjał do tworzenia firm, które stają się liderami na globalnej scenie. Należy jednak wzmocnić rynki kapitałowe i właśnie to zamierzamy osiągnąć poprzez Future Tech Poland, zapewniając lokalnym funduszom inwestycyjnym i funduszom VC w Polsce wystarczające środki" - Patric Gresko, Europejski Fundusz Inwestycyjny
Więcej o tym, jak środki publiczne w formule funduszu funduszy – na przykład PFR Ventures – mają rozwinąć polski rynek venture capital, można przeczytać w analizie poświęconej ponad 2 mld zł przeznaczonym na nowe fundusze VC.
Future Tech Poland wpisuje się w strategię rozwoju zaawansowanych technologii w Polsce i budowy konkurencyjnego ekosystemu małych i średnich przedsiębiorstw technologicznych. Dzięki strukturze finansowania łączącej kapitał instytucjonalny BGK z europejskim know-how EFI, fundusz może znacząco zwiększyć dynamikę inwestycji w spółki technologiczne. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że to "konkretne narzędzie wsparcia dla przełomowych technologii, innowacyjnych firm i ambitnych zespołów, które chcą rozwijać swoje projekty i konkurować na rynkach międzynarodowych".
Źródło: PAP MediaRoom, PFR Ventures, Bank Gospodarstwa Krajowego
Foto: Freepik
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
Oszustwo O-PCOPRO: AI stworzyła fałszywą giełdę w Google Play i App Store
|
|
fot. Check Point
|
fot. Freepik
|
|
fot. Freepik
|
fot. cyberrescue
Stopka:
© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.