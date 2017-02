Wyższa pozycja strony w Google, większa liczba konwersji, sprawdź więcej zalet responsywnych stron www

Jakie powinny być strony internetowe w 2017 roku? Oczywiście estetycznie wykonane, o przyjemnej i łatwej nawigacji, wypełnione unikalną i wartościową dla użytkownika treścią. Trzeba także wspomnieć jeszcze o jednym aspekcie, najważniejszym z punktu widzenia wysokiej pozycji naszej strony w wyszukiwarce – współczesne strony internetowe powinny być dopasowane do urządzeń mobilnych, a najlepiej responsywne, czyli wykonane w oparciu o technologię Responsive Web Design (RWD). Responsywność stron, sklepów i serwisów internetowych to obecnie wymóg, a nie opcja, z której możemy skorzystać lub nie. Warto dowiedzieć się, dlaczego tak jest i jakie korzyści zyskujemy posiadające responsywną stronę internetową.

Internet przeglądamy głównie na smartfonach

Zacznijmy od tego, że w październiku 2016 roku doszło do przełomu (zob. http://gs.statcounter.com), który zelektryzował całą branżę internetową i środowisko e-commerce – po raz pierwszy w historii światowy ruch internetowy z urządzeń mobilnych przekroczył ruch z urządzeń stacjonarnych. Oznacza to, że obecnie więcej osób przegląda Internet za pomocą swoich smartfonów, tabletów i laptopów niż na komputerach stacjonarnych. Dla wszystkich posiadaczy stron i sklepów internetowych jest to jasny komunikat – jeśli chcesz być obecny w Internecie i chcesz przyciągnąć jak największą liczbę użytkowników do swojego serwisu lub sklepu to musi być on dopasowany do wymagań urządzeń przenośnych.

Responsywne strony wyżej w Google

Istnieje wiele innych powodów, dla których to właśnie mobilność witryn internetowych powinna być priorytetem dla osób, które myślą o unowocześnieniu swojej strony lub o stworzeniu jej zupełnie od nowa. Największa światowa wyszukiwarka internetowa Google otwarcie faworyzuje strony responsywne, a co za tym idzie – daje im wyższe pozycje na liście wyników wyszukiwania. Firma ogłosiła to na swoim oficjalnym blogu 21 kwietnia 2015 roku. Co więcej już od listopada 2016 roku działa mobilny indeks Google, który punktuje przede wszystkim mobilne wersje stron internetowych (w tym wersje responsywne). Firma stworzyła nawet specjalne narzędzie (dostępne pod adresem https://search.google.com/search-console/mobile-friendly), które pozwala sprawdzić, czy nasz serwis jest przyjazny urządzeniom przenośnym.

Biorąc pod uwagę fakt, że 97% polskich internautów wyszukuje produkty i usługi za pomocą wyszukiwarki Google, dopasowanie strony do wymagań giganta jest koniecznie w celu skutecznego wypozycjonowania serwisu. A jak wiemy im wyższa pozycja w wynikach organicznych, tym większy ruch na stronie, większa rozpoznawalność, więcej użytkowników oraz, co najważniejsze, większe zyski dla firmy.

Responsywność równa się elastyczność

Wiemy już dlaczego posiadanie responsywnej strony i responsywnego sklepu internetowego to w dzisiejszych czasach konieczność. Na czym jednak dokładnie polega technologia RWD? Responsywne strony internetowe (RWD) to metoda tworzenia elastycznych serwisów internetowych, które automatycznie dopasowują się do urządzeń, na których je przeglądamy. Oznacza to, że wyglądają tak samo estetycznie i są tak samo funkcjonalne dla użytkowników zarówno komputerów stacjonarnych, jak i laptopów, smartfonów oraz tabletów. Strony responsywne wszystkie swoje elementy (zdjęcia, czcionkę, menu) dopasowują automatycznie do rozdzielczości ekranu urządzenia, co zapewnia użytkownikom przyjemne przeglądanie treści w serwisie i produktów w sklepie internetowym.

Dlaczego warto mieć responsywną stronę?

Responsywne sklepy internetowe to wygoda dla klientów

Trzeba mieć świadomość, że technologia RWD ma ogromne znaczenie w przypadku branży e-commerce. Jeśli sklep internetowy pozwala przejść przez cały proces zakupowy za pomocą kilku kliknięć, to z pewnością zachęci to klientów do powrotu i kolejnych zakupów. Z pewnością każdy z nas natknął się kiedyś na jakiś serwis niedopasowany do przeglądania na smartfonie, którego po prostu nie dało się czytać, a co dopiero zamawiać za jego pośrednictwem produkty. Dlatego zainwestowanie w responsywny sklep internetowy jest tak istotne z punktu widzenia internetowego biznesu.

Dodatkowo wśród Internautów powszechne jest zjawisko tzw. multiscreeningu. Jest to sytuacja, w której klient sklepu internetowego zaczyna przeglądać produkty np. na smartfonie, następnie kontynuuje zakupy na tablecie, by w końcu dokonać płatności za produkty na laptopie w domu. Responsywny sklep internetowy to gwarancja przyjemnego doświadczenia zakupowego bez względu na rodzaj urządzenia, na którym przegląda go użytkownik.

Przykład responsywnej strony http://WiWi.pl na różnych urządzeniach mobilnych

Responsywny serwis czy mobilna wersja strony?

Obok technologii RWD istnieje jeszcze jeden sposób tworzenia stron dopasowanych do urządzeń mobilnych. Jest to po prostu wykonywanie dwóch wersji tej samej witryny – jedna jest dedykowana dla komputerów stacjonarnych, a druga – zupełnie oddzielna – zostaje stworzona specjalnie dla urządzeń przenośnych. Z kolei strony i sklepy RWD mają tylko jedna stronę z tym samym kodem, a cała sztuka polega na elastyczności. Nie będziecie pewnie zdziwieni, gdy się dowiecie, że koszt responsywnej strony internetowej jest dużo niższy niż wykonanie w dwóch wersjach tej samej strony. Dodatkowo takie rozwiązanie pozwala na łatwiejszą administrację serwisem, ponieważ zmiany wprowadza się tylko raz, a nie oddzielnie dla każdej wersji. Serwisy responsywne są zatem tańsze i łatwiejsze w obsłudze, a dzięki temu – praktyczne i uniwersalne.

Ile kosztuje responsywna strona internetowa?

Prostą i podstawową stronę firmową możemy mieć już nawet za 1500 zł, co jest obiektywnie niskim kosztem. Pamiętajmy jednak, że niskobudżetowa witryna to rozwiązanie na krótko. W dobrą witrynę naszej firmy lub sklep internetowy warto zainwestować więcej - od 3000 do ok. 5000 złotych. Za wyższą cenę otrzymamy responsywną witrynę, która posłuży nam wiele lat. Dodatkowo strony responsywne zbudowane w oparciu o system zarządzania treścią np. popularny Wordpress pozwalają nam dowolnie rozbudowywać serwis i dodawać do niego różnego rodzaju treści – teksty oraz zdjęcia. I to bez znajomość HTML czy wiedzy programistycznej. Jeśli zależy nam na bardziej rozbudowanym serwisie należy mieć na uwadze, że każdy dodatkowy moduł i funkcja to dodatkowy koszt. Taka inwestycja zwróci się jednak wielokroć w postaci wyższej pozycji strony w Google, lepszej rozpoznawalności wśród klientów i zwielokrotnionych zysków firmy.

Agencja Interaktywna WiWi posiada bardzo atrakcyjną ofertę na responsywne strony - http://wiwi.pl/strony-www/ i sklepy internetowe - http://wiwi.pl/strony-www/sklepy-internetowe/. Agencja WiWi oferuje każdemu klientowi unikalny projekt graficzny witryny, optymalizację strony pod wyszukiwarki internetowe (SEO), system zarządzania treścią Wordpress, funkcjonalne moduły i dopasowanie do wszystkich urządzeń mobilnych. Jeśli myślisz o nowej stronie firmowej lub responsywnym sklepie internetowym zajrzyj na stronę Agencji Interaktywnej WiWi i koniecznie przejrzyj portfolio zrealizowanych projektów pod adresem:

