Wyróżniono najlepsze polskie firmy kosmiczne

Najlepsza firma kosmiczna w Polsce to KP Labs, która w 2020 roku pozyskała siedem projektów na łączną kwotę ponad 18 mln złotych. Natomiast na przełomie roku 2022-2023 umieści na orbicie własnego satelitę - Intuition-1.

Konkurs to inicjatywa mająca na celu promocję polskich działań w kosmosie oraz wyróżnienie instytucji i osób, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwijania i popularyzowania polskiego sektora technologii kosmicznych. Obok wyróżnienia dla najlepszej firmy przyznano również nagrody w kategoriach: „Zagraniczny sukces”, „Nadziei sektora” oraz wyróżniono dwóch polskich inżynierów pracujących w NASA.

KP Labs od 2016 roku prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie wizji komputerowej i uczenia maszynowego (machine learning), a także oprogramowania lotnego i komputerów do przetwarzania danych na orbicie.

– Jesteśmy wdzięczni Agencji Rozwoju Przemysłu i Polskiej Agencji Kosmicznej za aktywne wsparcie młodych firm, pomoc w realizacji celów oraz możliwość urzeczywistnienia naszych wizji. Dziękuję również wszystkim, którzy przysłużyli się zdobyciu tej nagrody, a przede wszystkim, całemu zespołowi KP Labs, którego codzienne zaangażowanie pozwala nam realizować ambitne projekty, a także cieszyć się tego typu nagrodami. Tytuł „Kosmiczna Firma Roku” to dla nas ogromny zaszczyt. Utwierdza nas w przekonaniu, że to co robimy jest ważne, a nasi inżynierowie mają odpowiednie kompetencje i wiedzę, aby prowadzić wyrównaną walkę w globalnym wyścigu o podbój kosmosu – mówi Michał Zachara, dyrektor operacyjny w firmie KP Labs.

– Dzięki zaangażowaniu całego zespołu KPLabs w 2020 roku pozyskaliśmy aż 7 projektów na łączną kwotę ponad 18 mln złotych. Opracowaliśmy również grupę produktów Smart Mission Ecosystem, dedykowanych satelitom klasy CubeSat, których wzajemnie uzupełniające się komponenty - algorytmy, oprogramowanie i sprzęt - ułatwiają stworzenie i realizację własnej misji – dodaje Michał Zachara.

Na przełomie roku 2022-2023 gliwickie przedsiębiorstwo umieści na orbicie satelitę Intuition-1, który za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji ułatwi proces pozyskiwania i obróbki zdjęć satelitarnych. Do końca bieżącego roku KP Labs planuje otwarcie w Gliwicach Centrum Badawczo-Rozwojowego o powierzchni ponad 2300 m2, gdzie dzięki specjalistycznym laboratoriom badawczym możliwe będzie tworzenie zaawansowanych komponentów dla małych satelitów o masie poniżej 100 kg. Wartość inwestycji przekroczy 15 milionów złotych.

Zespół KP Labs tworzy ponad 50 doświadczonych inżynierów oraz naukowców zdobywających doświadczenie zarówno w kraju jak i zagranicą, dzięki udziałowi w wielu prestiżowych projektach realizowanych w konsorcjach z Włoch, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Luksemburga.

- Wierzymy, że rozwijane przez nas technologie uproszczą i zautomatyzują przyszłe misje kosmiczne. Zastosowanie autonomicznych rozwiązań w takich dziedzinach jak obserwacja ziemi czy robotyka kosmiczna jest krokiem w kierunku ograniczenia kosztów oraz poprawy bezpieczeństwa misji - mówi Krzysztof Pacan, Prezes KP Labs.

Nagrody przyznane przez ARP S.A. to uhonorowanie najważniejszych osiągnięć i inicjatyw na polu sektora kosmicznego w Polsce, a także motywacja dla wszystkich firm i osób budujących potencjał tej branży w naszym kraju.

Pozostałe wyróżnienia

Nagrodę w kategorii „Zagraniczny sukces” otrzymała European Space Foundation za organizację wydarzenia European Rover Challenge. ERC to prestiżowe wydarzenie robotyczno-kosmiczne łączące międzynarodowe zawody robotów mobilnych z pokazami naukowo-technologicznymi.

Nagrodę indywidualną dla „Nadziei sektora” otrzymała Justyna Pelc - liderka grupy Innspace. Może pochwalić się m.in. nagrodą ESA Grand Prix w konkursie Student Aerospace Challenge we Francji, tytułem Gold Winner i Winner dla dwóch projektów kolonii marsjańskich w konkursie Future Mars Life w Chinach czy piątym miejscem w konkursie Mars Colony Prize w USA.

Nagrody specjalne wyjątkowo przyznano dwóm Polakom – Arturowi Chmielewskiemu, który od kilkudziesięciu lat pracuje w JPL (Jet Propulsion Laboratory) NASA oraz Steve'owi Jurczykowi amerykańskiemu inżynierowi kosmicznemu polskiego pochodzenia, który od 2018 r. pełni funkcję zastępcy administratora, najwyższego urzędnika agencji NASA. Ostatnio nadzorował udane lądowanie łazika Perseverance na Marsie, testu głównego członu rakiety Space Launch System, wystrzelenia SpaceX Crew-2 NASA na Międzynarodową Stację Kosmiczną i powrotu misji Crew-1 z powrotem na Ziemię.

Ogłoszenie laureatów konkursu “Kosmiczna Firma Roku” odbyło się we wtorek, 25 maja z udziałem wiceprezesa ARP S.A. Pawła Kolczyńskiego, który był jednym z członków kapituły przyznającej wyróżnienia. Obok niego w jej skład weszli: prof. Robert Tomanek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Jan Sarnowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, prof. Grzegorz Wrochna – Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, prof. Iwona Stanisławska, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN, prof. Katarzyna Malinowska – Dyr. Centrum Studiów Kosmicznych na Akademii Leona Koźmińskiego, Marzena Wydryszek – Wicedyrektor Biura Rozwoju Technologii ARP S.A. oraz prof. Jan Kindracki, Z-ca Dyr. Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej i opiekun specjalizacji „Kosmonautyka”.