Procesy biznesowe po wprowadzeniu RODO

Każdy aspekt RODO to proces i dlatego od 25 maja br. firmy powinny zacząć ulepszać procesy biznesowe - stwierdził to Błażej Pabiszczak, prezes spółki YetiForce na konferencji “Open Source w biznesie”. Dodał, że dotyczy to teraz przedsiębiorstw każdej wielkości – od zakładu fryzjerskiego, po wielkie korporacje. Wielkość firmy nie ma znaczenia, a znaczący jest sam fakt przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe musimy chronić ze względu na wymagania formalno-prawne, kontraktowe i wewnętrzne – RODO jest jednym z tych czynników. Przetwarzanie danych osobowych powinno opierać się na modelu „Planuj – Wykonuj – Sprawdzaj – Działaj”. Na etapie planowania trzeba zachować spójność we wszystkich obszarach naszej organizacji – dotyczy to również naszych podwykonawców i dostawców. Na etapie wykonania powinniśmy potrafić udowodnić w każdej chwili, że podjęte kroki wynikają z konieczności ochrony procesów przetwarzania danych osobowych. Na etapie sprawdzania efektywność każdego wdrożonego planu powinna zostać zweryfikowana. Na etapie działania wszelkie odkryte nieefektywności powinny zostać odpowiednio skorygowane. Każda organizacja to żywa struktura, która podlega ciągłym zmianom. Dlatego system informatyczny, zapewniający przestrzeganie zasad RODO powinien być dopasowany do procesów biznesowych danej organizacji.

Pomimo tego, że ostatnio temat RODO nie schodził z pierwszych stron gazet, nadal wiele firm nie rozumie czym są dane osobowe. Tymczasem dotyczy to każdej firmy, nawet tej z USA, która ma użytkowników swoich usług w Europie. Dane osobowe w RODO określono bardzo szeroko jako wszystkie dane powiązane z określoną osobą lub umożliwiające jej identyfikację. Może to dotyczyć takich informacji, jak adresy IP, bazy danych sprzedaży, dane działu obsługi klienta, formularze opinii i inne.

Źródło: YetiForce